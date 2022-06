SChauspiel Premiere im Luzerner Theater: Ein «Amphitryon» ohne letzte Konsequenz Das Luzerner Theater zeigt Heinrich von Kleists «Amphitryon» – eine zwiespältige letzte Saisonpremiere mit starken Bildern aber enttäuschendem Inhalt. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 03.06.2022, 12.36 Uhr

Einige starke Bilder und Momente vermögen diese Inszenierung leider nicht zu retten. Bild: Ingo Höhn

Es gibt zahlreiche historische Erzählungen und Theaterstücke, die fürwahr zeitlos sind. Vor allem viele antike Stoffe haben sich in unser kollektives Weltgedächtnis gebrannt. Die Geschichte des Feldherrn Amphitryon aus Theben und seiner Gemahlin Alkmene gehört nicht zu den bekanntesten, aber in ihrer Konstellation zu den klassischen Storytelling-Prototypen. Zwei Götter nehmen dabei die Identitäten Irdischer an, um die menschliche Liebe zu erleben. Dabei entsteht die heute noch charakteristische Verwechslungstragödie.

In der Mischform einer Tragikomödie hat Molière den Stoff an den französischen Königshof gebracht, wenig später wurde dessen «Amphitryon» von Heinrich von Kleist adaptiert und weitergesponnen. Am Donnerstagabend feierte das Luzerner Theater die letzte Premiere der Saison mit diesem Stück von Kleists, inszeniert von der deutschen Regisseurin Elsa-Sophie Jach.

Bunt und knallig

Eines vorneweg: Die in der ersten Spielzeit unter neuer Leitung immer wieder beobachtete optische Opulenz kommt auch in dieser Produktion zum Vorschein. Kostüme und Bühnenbild (Johanna Stenzel) fallen dabei etwas arg bunt und knallig aus, was eigentlich nur dann gut funktioniert, wenn es Kontraste dazu gibt. Solche sind aber nur zu Beginn auszumachen. Die Sicht auf die ganze Bühne ist zunächst vom kargen metallenen Vorhang verstellt. Vor diesem räkeln sich die Spielenden in Barockfrisuren auf einem runden, weissen Plüschbett – eine Referenz an Molière, die sich auch in der komödiantisch inszenierten Ausbreitung der Ausgangslage zeigt. Textlich orientieren sich Jach und Dramaturgin Eva Böhmer sehr stark an von Kleists Versvorlagen, was dem Premierenpublikum mehrheitlich zu gefallen scheint, aber lange etwas bieder umgesetzt wird. Der Rhythmus, der hier angeschlagen wird und die Inszenierung lenkt, ist aber schlicht nicht mitreissend genug.

Opulent, knallig-bunt und mit Barockbezug beginnt Jachs «Amphitryon». Bild: Ingo Höhn

Nach dem Prolog geht es auf in den Thebener Palast, wo diese Mischung aus Lustspiel und Tragödie ihren Lauf nimmt. Philosophische Fragestellungen – der ebenso wie sein Herr Amphitryon von einem Gott gedoppelte Diener Sosias sinniert, dass es ihm nicht zustehe, ein anderer sein zu wollen als sich selbst – wechseln sich mit zuweilen etwas unbedarfter Situationskomik ab. Der Identitätsraub findet statt, wird allmählich erkannt und treibt die vier Betroffenen Amphitryon (Rüdiger Hauffe), Alkmene (Anja Signitzer) sowie das Dienerpaar Sosias (Christian Baus) und Charis (Wiebke Kayser) in ein Verwirrspiel, welches Jach zusätzlich auf die Spitze treibt, indem sie aus den eitlen Göttern Jupiter und Merkur die Göttinnen Jupita (Anna Elisabeth Kummrow) und Merkura (Helene Krüger) macht.

Ein inszenatorischer Schachzug, der letztlich auf der zeitgenössischen Genderdebatte fusst. Natürlich ist es gut und wichtig, nicht damit aufzuhören, verkrustete Rollenbilder zu thematisieren. Doch gerade dieser Stoff von Kleists mit seiner Heldin Alkmene, die sich in der totalen Desorientierung, Spiegelung und Täuschung mit besitzergreifenden und machtgeilen Männern herumschlagen muss, eignet sich durch seine schlichte Präsenz genug, um damit Aktualitätsbezug zu schaffen. Da brauchen wir eigentlich keine Sosias oder Amphitryons, die in der zweiten Hälfte nach der Pause in langen Fummelroben – im Klischeedenken ergo in Frauenkleidern – zu Technobeats auf der Bühne herumhoppeln. Oder zwingend Göttinnen anstatt Götter.

Kunstgriff kommt zu spät

So wird die vermeintliche Befreiung vom Klischee zum Abklatsch. Alles schon gesehen, und inzwischen rennt man hier beim Publikum wohl eher offene Türen ein. Da hilft es auch nicht, allzu lange damit zu warten, die Textvorlage mit heftigeren Eingriffen zu verfremden. Viel zu spät kommt hier der Kunstgriff, in der Alkmene minutenlang nur noch das eine Wort von sich gibt.

Ein Lichtblick: Wiebke Kayser als Charis. Bild: Ingo Höhn

Ein Grundgefühl des Stücks, welches das frühe 19. mit dem frühen 21. Jahrhundert verbindet und wiederum gekonnt vermittelt wird, ist die totale Auflösung in einer komplett unübersichtlich gewordenen Welt. Alkmene begegnet im Wahn mehreren Doppelgängerinnen – alles mögliche Ichs in einer Gesellschaft, in der man zig Alternativen ein und derselben Realität vor die Nase gesetzt bekommt. Wer will ich sein? Wer muss ich sein?

Die Identitätskrise beginnt mit dem Hinterfragen der eigenen Wahrnehmung einer rätselhaften Umgebung. Bei diesem Luzerner «Amphitryon» kommt es dann sogar noch zu einem speziellen Happy End, wenn Alkmene anstatt zu verzweifeln die Initiative ergreift. Das passt, kommt aber spät. Als das Stück Spass zu machen beginnt, hört es auch schon bald wieder auf.

Trotz allem ein Augenschmaus

Jachs Inszenierung ist zwar ein Augenschmaus, aber inhaltlich ohne konsequente, tiefer gehende Auseinandersetzung mit dem selbstauferlegten Thema. Dabei würde sich von Kleists Stoff wie schon erwähnt bestens für eine solche eignen. Irgendwie will dieser Amphitryon möglichst vieles sein und franst dabei in all seinen Ansätzen jeweils früh aus. Trotz einiger bleibender Momente, starker Bilder und eines soliden Ensembles war das leider kein gelungener Abschluss einer an sich sehr guten Schauspielsaison.

Bild: Ingo Höhn

Hinweis: Weitere Aufführungen bis 15. Juni und in der nächsten Saison bis November 2022. www.luzernertheater.ch

