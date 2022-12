Schauspiel Premiere im Luzerner Theater: Ein brillant pointierter «Dorian Gray» trifft Oscar Wilde in seinem Kern «Das Bildnis des Dorian Gray» im Luzerner Theater ist eine fein ausstaffierte, effektvolle und äusserst kompakte Umsetzung des Romanstoffes von Oscar Wilde. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 02.12.2022, 14.00 Uhr

Die Spiegelung des Ichs im Spiegelsaal: Für das Bühnenbild sorgte Bettina Pommer. Bild: Ingo Höhn

Im langen gelben Kleid balanciert Dorian Gray über den Bordrand des zugedeckten Orchestergrabens und mustert das Publikum. In seinem Blick vereint sich entrücktes Amüsement mit selbstgefälliger Arroganz. Es ist ein starker und fesselnder Auftakt, den Hauptdarstellerin Carina Thurner als Dorian hinlegt – und das, ohne ein Wort zu sagen. Sofort ist man in gespannter Erwartung, wie Regisseurin Katrin Plötner den Roman «Das Bildnis des Dorian Gray» von Oscar Wilde für das Luzerner Theater umgesetzt hat.

Denn der Stoff passt mit seinem Hauptthema des selbstverliebten Jugendwahns unglaublich gut in unsere digitale Epoche. Gleichzeitig hält er so viele weitere zeitlose Fragen zu menschlichen Grundkonditionen bereit, dass man sich wundert, wie das alles in 90-Minuten-Bühnenstück passen soll.

Natürlich geht das gar nicht. Aber Plötner packt die Aufgabe geschickt an und zeichnet die Figuren den ganzen Abend hindurch derart vielschichtig, dass wir tief in diverse Abgründe ihrer Seelen blicken können – und damit den unterschiedlichsten Themen dieser Gesellschaftssatire begegnen. Da ist zunächst der Maler Basil (Christian Baumbach), der von der Schönheit Dorians derart eingenommen ist, dass er einerseits zwar davon profitiert und künstlerisch zu Höhenflügen ansetzt.

Anderseits wird schnell klar: Diese Bekanntschaft ist eigentlich Gift. Er zittert, ist innerlich derangiert. Sein unbändiger Wunsch nach Künstlerruhm lässt ihn über die Toxizität hinwegschauen. Im Gespräch mit dem zynischen Dandy-Kumpel Henry (Rüdiger Hauffe) hält dieser zumindest fest, dass «Genie länger hält als Schönheit». Ein schwacher Trost, wenn Ersteres irgendwann dem Wahn unterliegt.

Einem Messias gleich

Dorian spricht zunächst gar nicht, wandelt nur hin und her, bleibt zwischendurch stehen und posiert wie eine griechische Statue. Es folgt das Kennenlernen von Henry und Dorian. Und auch Henry ist sofort im Banne des Schönlings, empfiehlt ihm dringendst, seine Jugend auszuleben, solange sie anhält. Also ob es jenseits dieser kein Leben gäbe. Doch Dorian spricht immer noch nicht. Bald öffnet sich die Bühne und legt einen Spiegelsaal frei, in den er einem Messias gleich ins sakral grelle Licht schreitet. Nun sind nicht nur Basil und Henry geblendet, sondern alle im Theatersaal.

Toxische Beziehung: Dorian Gray (Carina Thurner, links) und der Maler Basil (Christian Baumbach). Bild: Ingo Höhn

Es ist der erste von vielen gelungenen visuellen Effekten, die das raffinierte Bühnenbild in Verbund mit Licht, Musik und Kostümen hervorbringen wird. Hier wurde allenthalben hervorragende Arbeit geleistet. In diesem Setting fühlen sich die Spielenden sichtlich wohl, setzen nach ein paar kleinen sprachlichen Holperern am Anfang zu einem Steigerungslauf an. Die Ausgangslage erklärt sich für diejenigen, die die Geschichte Wildes nicht kennen, erst häppchenweise.

Der Kernkonflikt des Dorian, der im Angesicht seines von Basil gemalten Porträts die ewige Jugend einlöst und an seiner Statt das Bild altern lässt, schält sich subtil heraus. Das zwingt zum Nach- und Mitdenken. Und Miterleben. Dorian verliebt sich Hals über Kopf in die Schauspielerin Sibyl (Hugo Tiedje). Blind vor Liebe übersieht er deren maximal mediokres Talent. Als dieses sich dann bei einem Theaterbesuch doch offenbart, lässt er sie herzlos und unfassbar schnell fallen.

Wir werden Zeugen, wie Dorian zum egozentrischen Narzissten wird. Er will zwar gut sein, handelt aber monströs. Henry und Basil können nur noch mit Entsetzen zuschauen. Auch die zunächst gönnerhafte Agatha (Tini Prüfert) kann sich der fatalen Entwicklung nicht entziehen. Sie wird sogar zur unfreiwilligen Komplizin, wenn es darum geht, die tödlichen Folgen von Dorians Handeln zu beseitigen.

Man denkt an die heutigen Influencer

Doch bei allem Ekel, den wir für Dorian empfinden, entlockt er uns auch Empathie. Dies herauszuarbeiten, ist eine wahre Kunst. Und Regisseurin Plötner schafft das – zusammen mit einer tollen Carina Thurner. Wir begegnen in traumartigen Sequenzen einem Dorian Gray, der viel verletzlicher und ambivalenter ist, als man vermuten möchte. Wir denken an die heutigen Influencer in den sozialen Medien, die oft so selbstsicher wirken in der Inszenierung ihres Lebens. Man ahnt aber zugleich, dass es damit nicht allzu weit her sein kann – diese Oberfläche ist künstlich, darunter muss es dunkle Gräben geben. Seien es auch nur die der grenzenlosen Dummheit.

Was fasziniert an diesem Stück, ist seine pointierte Kompaktheit, die den Plot ohne Hatz und in seinem Kern treffend vorantreibt. Dabei hat es sogar noch genug Platz für effektvolle Intermezzi und vielschichtige Charakterstudien. Erstaunlich viel für eine so kurze Spielzeit von anderthalb Stunden. Man kann wirklich nur den Hut ziehen.

Das Ensemble (in Blau Rüdiger Hauffe als Henry) legt einen performativen Steigerungslauf hin. Bild: Ingo Höhn

Weitere Aufführungen bis 29. Januar, www.luzernertheater.ch