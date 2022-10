David Hockney Brief «Love Life» geht an das Luzerner Kunstmuseum

Schenkung Privatsammlerin schenkt dem Luzerner Kunstmuseum David Hockneys Brief «Love Life» Im Brief «Love Life» ringt David Hockney um Worte, weil ein ihm nahestehender Freund an Aids gestorben ist. 07.10.2022, 14.57 Uhr

Ausstellungsstücke von David Hockney im Kunstmuseum Luzern. Bild: pd

«David Hockney ist nicht nur ein grossartiger Maler und Zeich­ner, sondern auch ein liebenswürdiger Mensch, der Anteil nimmt am Leben seiner Liebsten und sich kümmert», schreibt das Kunstmuseum Luzern in einer Mitteilung. Das verrate der berührende Brief «Love Life» in der aktuellen Ausstellung zu Hockneys Werk.

Das Deckblatt des Briefs von David Hockney an seinen guten Freund René, der an Aids gestorben ist. Bild: pd

Im Brief ringt David Hockney um Worte, weil ein ihm nahestehender Freund an Aids gestorben ist – wie so viele von Hockneys homosexuellen Freunden in den 1980er-Jahren. Der Brief stammt aus einer Privatsammlung in Luzern. Nun gehe er als Schenkung in die Sammlung des Kunstmuseums Luzern über, wie das Kunstmuseum schreibt. Er dokumentiere damit «die erste umfassende Retrospektive von David Hockney in der Schweiz». (lil)