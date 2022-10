Serie: Selbsthilfegruppen Luzern Obwalden Nidwalden 55-Jähriger über Drogenmissbrauch und die Narcotics Anonymous: «Die Treffen helfen, clean zu bleiben» Auch in Luzern gibt es eine Selbsthilfegruppe der Narcotics Anonymous. Betroffene schwören auf deren Unterstützung. Weltweit sind die NA die grösste Selbsthilfegemeinschaft im Suchtbereich. Susanne Holz Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Zuhause werden Suchtbetroffene oft rückfällig, auch nach wiederholten Therapien. Die Narcotics Anonymous wissen um diese Gefahr und setzen mit ihren vielen Gruppen weltweit und auch mit Online-Meetings auf permanente Erreichbarkeit. Symbolbild: Getty

Robert ist nicht sein richtiger Name, aber unter diesem Namen erzählt der 55-Jährige uns seine Geschichte: Wie er vor vielen Jahren in die Sucht abrutschte und sich sehr mühsam wieder davon befreite. Und wie ihm seit langer Zeit die Narcotics Anonymous, kurz: NA, dabei helfen, clean zu bleiben.

Mit 14, 15 Jahren habe seine Drogenkarriere begonnen, so der gelernte Koch. Zuerst Cannabis, dann kamen Partydrogen hinzu. Die Abhängigkeit von Kokain und Heroin kam schleichend: «Ich dachte lange, das im Griff zu haben», so Robert.

Das jähe Aufwachen erfolgte mit körperlichen Symptomen. Fast acht Jahre konsumierte der Zentralschweizer Heroin bis zum ersten stationären Entzug mit 30 Jahren auf der geschlossenen Psychiatrie. Auf die Therapie folgten ein massiver Absturz, eine zweite Therapie und eine Umschulung – vom Koch zum Angestellten im KV-Bereich.

«Der Suchtdruck ist meist unkontrollierbar»

Während der Umschulung wurde Robert Vater. Und er entdeckte die Selbsthilfe-Organisation der Narcotics Anonymous. Die NA sind weltweit die grösste Selbsthilfegemeinschaft im Suchtbereich. Rund 60 NA-Gruppen gibt es in der Deutschschweiz, weltweit kommen die NA auf mehr als 75 000 Treffen pro Woche.

Die NA bieten Hilfe bei allen substanzgebundenen Abhängigkeiten an – was Drogen, Alkohol und Medikamente umfasst. Nikotin gehört nicht dazu, weil es nicht bewusstseinsverändernd ist. Oft seien die Abhängigkeiten kombiniert, weiss Robert, so etwa die Alkoholsucht mit dem Kiffen.

Narcotics Anonymous in der Zentralschweiz «Selbsthilfe Luzern Obwalden Nidwalden» vermittelt 95 Selbsthilfegruppen. Eine davon ist die Gruppe der Narcotics Anonymous. Narcotics Anonymous ist eine Selbsthilfe-Organisation von Menschen, für die Drogen, Alkohol oder Medikamente zum Problem geworden sind. In Luzern trifft sich die Gruppe jeden Montag um 19 Uhr in der Gibraltarstrasse 26. Allgemeine Website: www.narcotics-anonymous.ch; allgemeine Helpline unter Tel.: 0840 12 12 12 (die Helpline ist 24 Stunden in Betrieb). Informationen zur Selbsthilfe Luzern Obwalden Nidwalden www.selbsthilfeluzern.ch

«Die NA helfen dabei, clean zu bleiben», erzählt Robert aus eigener Erfahrung. Der Suchtdruck sei meist unkontrollierbar, gerade auch, wenn man frisch entlassen aus der Therapie wieder allein zu Hause sei. Die Gemeinschaft in der Selbsthilfegruppe fange einen auf, die vielen Meetings bewirkten eine nachhaltigere Heilung. Wenn nötig, finde man online rund um die Uhr eine Gruppe, deren Meeting man sich spontan anschliessen könne.

«Kontrollierter Konsum gelingt nicht», betont Robert zudem. Die NA setzen deshalb auf vollständige Abstinenz. Nach seiner zweiten Therapie habe er noch lange gekifft, blickt der zweifache Vater zurück. «Bis ich endgültig realisierte, dass sich das nicht mit dem Familienleben verträgt.» Die einzige Bedingung, um an NA-Treffen teilzunehmen, ist aber der Wunsch, aufzuhören mit dem Konsum.

«Wir reden nicht über Sucht, sondern über Genesung», so Robert.

«Unsere Sprachkultur besteht aus reinen Ich-Botschaften, es gibt keine Ratschläge, keine Diskussionen und keine Kommentare.»

Es rede einer nach dem anderen, und keiner werde unterbrochen. Der Prozess der Genesung sei lebenslang. Robert betont: «Nach einem Meeting geht es mir immer besser, nie schlechter.» Und: «Ich habe bei den NA gelernt, über meine Gefühle zu reden, und nicht in der Therapie.» Noch gut zu wissen ist: Viele Meetings der NA sind offen für Fachleute und Angehörige.

