Luzerner Theater Diese Judith bietet Blaubart die Stirn Das Luzerner Theater eröffnet die Saison auf der Bühne mit Bela Bartóks schillernder «Blaubart»-Oper. Und bringt mit einer starken Frau Licht ins Schauerstück.

Judith widersetzt sich Blaubarts Willen: Solenn’ Lavanant Linke Ingo Höhn/LT

«Ein frauenmordender Herzog, eine mutige Protagonistin und Béla Bartóks einzigartige Musiksprache»: Damit verspricht das Luzerner Theater mit «Herzog Blaubarts Burg» viel Spannung zur Saisoneröffnung auf der grossen Bühne. Inszeniert wird die einzige Oper des ungarischen Komponisten von der preisgekrönten Regisseurin Anika Rutkofsky, die das Schicksal der vermeintlich ewigen Opfer neu schreiben will.

Die Opfer – das sind hier die Frauen. Und das ist in dieser Koproduktion mit Lucerne Festival vielleicht der Bezug zu dessen Thema «Diversity». Tatsächlich hat in Bartóks Einakter die Frau, Judith, für den Mann alles aufgegeben: Eltern, Geschwister und den Verlobten. Sie tut es, weil sie Blaubart liebt. Doch in seiner Burg trifft sie nur auf Finsternis – die Seele des Mannes bleibt ihr unzugänglich wie die Räume, die hinter sieben verschlossenen Türen ein grausiges Geheimnis verbergen.

Patriarchale Künstlerseele

Am Versuch, durch das Öffnen der Türen Licht in die Seele des Mannes zu bringen, interessierte Bartók das Motiv der Erlösung des Künstlers durch die Frau. Nach einem Lichtkonzept, das Bestandteil der Partitur ist, hellt sich die Burg zwar zunächst auf: von der Folterkammer hinter der ersten Tür bis zur weiten Landschaft, die hinter der fünften Tür den Raum auch musikalisch mit Licht und Farben flutet. Aber abgründige Nacht kehrt zurück, als Judith gegen Blaubarts Willen auch die letzte Tür öffnet, hinter der seine ehemaligen Frauen zum Vorschein kommen.

Ihnen will nun die Luzerner Inszenierung eine Stimme geben. Regisseurin Anika Rutkofsky erklärt.

«In Bartóks ‹Blaubart› kristallisiert sich gewissermassen die Geschichte des Patriarchats, dessen Verkörperung der Herzog darstellt. Seine grausame Maschinerie läuft seit Jahrhunderten ungehindert, während die Gesellschaft wegsieht.»

Die Preisträgerin des «Ring Award Graz», eines der wichtigsten Musiktheaterwettbewerbe für Regie, setzt dem Narrativ des ewig mordenden Blaubart etwas Eigenes entgegen: «Die Oper beginnt und endet in der gleichen Tonart – für uns Symbol eines sich stetig wiederholenden Kreislaufs. Diesen wollen wir durchbrechen, mit Hilfe eines dramaturgischen Kniffs und einer starken Frauenfigur, die Blaubart die Stirn bietet. So kann es gelingen, alte Muster aufzulösen und den Herzog zu bezwingen.»

Die Herausforderung ist umso grösser, als Bartóks folkloristisch inspirierte, aber auch impressionistisch farbige Musik eine Orchesterbesetzung verlangt, die im Luzerner Theater nicht Platz hat. Gespielt wird deshalb eine Fassung für kleines Orchester von Eberhard Kloke (Leitung: Jonathan Bloxham). Den Blaubart singt Christian Tschelebiew, die Rolle der Judith ist mit Solenn’ Lavanant Linke und Camila Meses doppelt besetzt.