Saison 22/23 Festival Strings: Kritik an einseitigen Plänen für die Musikstadt Luzern Das Saisonprogramm der Festivals Strings Lucerne erhält mit 20 Auslandkonzerten und durch die Pläne der «IG Musikstadt Luzern» ungewohnte Brisanz. Orchesterdirektor Christoph Mauruschat kritisiert deren «Partikularinteressen». Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Tourneen als Stadtmarketing: Die Festival Strings gastierten 2017 als erstes Luzerner Orchester in der Elbphilharmonie. Bild: Mario Dirks

Das soeben publizierte Programm für die Saison 22/23 der Festival Strings Lucerne liest sich wie ein Nachtrag zum kürzlich vorgestellten Projekt «IG Musikstadt Luzern». Unter diesem Label wollen Luzern Tourismus, das KKL, Lucerne Festival und das Luzerner Sinfonieorchester Standortmarketing für Luzern als Musikstadt betreiben.

Genau das tun die Festival Strings als international tätiges Tourneeorchester auch in der kommenden Saison. Diese umfasst 15 Konzerte in Luzern und 20 Konzerte auf Auslandstourneen in Südamerika und Europa. Das sind rund doppelt so viele Auslandkonzerte, wie sie das Luzerner Sinfonieorchester verzeichnet. Und die Strings erhalten dafür vorzügliche Kritiken als eines der «nach wie vor weltweit brillantesten Ensembles».

Die Festival Strings Lucerne mit Konzertmeister Daniel Dodds (Mitte) im Konzertsaal des KKL. Bild: Fabrice Umiglia

Kritische Fragen zur «IG Musikstadt Luzern»

Weil es damit den Namen Luzern in die Welt hinausträgt, passt das Kammerorchester exakt ins klassische Profil der Musikstadt-Initianten. Dass es von diesen nicht einmal über deren Pläne informiert wurde, weckt bei Orchesterdirektor Hans-Christoph Mauruschat Kritik über die eigene Betroffenheit hinaus. So fragt er sich, wer die Auswahl getroffen hat, ob nur die «finanzkräftigsten Akteure» angesprochen wurden und stellt fest:

«Die IG Musikstadt vertritt bisher eher die Partikularinteressen weniger Beteiligter.»

Unklar findet Mauruschat auch die Haltung der IG Musikstadt in der Frage, ob über die Musik hinaus nicht andere Kulturbereiche einbezogen werden sollen: «Dass der Kreis erweitert werden soll, wurde nur mündlich an der Medienkonferenz gesagt. Im Projekt selber und in der Wahl des Namens ‹Musikstadt› ist davon nichts zu sehen.»

Orchesterdirektor Christoph Mauruschat. Bild: Fabrice Umiglia

Für Mauruschat ist zwar klar: «Luzern verfügt mit Lucerne Festival über einen internationalen Topbrand, der am Anfang den Fokus auf die klassische Musik nahelegt.» Aber mit dem Einbezug des Theaters, das mit der Oper ohnehin Teil der Musikstadt ist, sei dieser Begriff bereits zu eng gefasst: «Und wenn man internationale Ausstrahlung zum Massstab nimmt, gehören das Kunstmuseum, die Sammlung Rosengart oder die Festival Strings klar mit dazu.»

Mauruschat kann sich vorstellen, dass es sich lohnt, für ein solches Stadtmarketing die Kräfte zu bündeln. «Aber wir warten jetzt ab, welche Ideen für das Projekt entwickelt werden und ob die versprochene Erweiterung tatsächlich gesucht wird.»

Konzerte in Luzern: Stars und Partnerschaften

Dass die Festival Strings die Topqualität bieten, mit der die «IG Musikstadt Luzern» um Gäste wirbt, zeigt auch das Staraufgebot in den Luzerner Konzerten in der nächsten Saison.

In seiner vierteiligen Konzertreihe im KKL tritt das Orchester mit den Pianisten Khatia Buniatishvili und Jan Lisiecki, dem Cellisten Kian Soltani und der Geigerin Bomsori auf. In den vier Kammerkonzerten im Schweizerhof spielen Strings-Musiker mit dem Pianisten Teo Gheorghiu und der Cellistin Raphaela Gromes. Sie ist auch die Solistin im Nachmittagskonzert am Lucerne Festival.

Während die Strings da quasi in die Musikstadt einbezogen werden, zeigen weitere Konzerte ihre lokale Verankerung. Dazu gehören jene mit den jungen «Talent Strings» oder Partnerschaftskonzerte mit der Musikhochschule und – erstmals – dem Kunstmuseum Luzern.

Zu dessen Hockney-Ausstellung haben die Chamber Players der Strings ein passendes Programm mit amerikanischer und englischer Musik zusammengestellt (25. September, Kunstmuseum Luzern). Das Beispiel zeigt, wie künstlerische Projekte selber immer mehr über Spartengrenzen hinweg die Musik- zur Kulturstadt erweitern.

