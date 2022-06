Meggen Die Luzerner Videokünstlerin Susanne Hofer zeigt, wie unsere Wahrnehmung sich täuschen und inspirieren lässt In der Galerie Benzeholz Meggen läuft bis Anfang Juli eine Ausstellung der Luzerner Künstlerin Susanne Hofer. Bei Betrachtung denkt man zuweilen: Hier stimmt etwas nicht. 01.06.2022, 10.15 Uhr

Eine Taschenlampe bewegt sich suchend durch den Raum. Bild aus dem Video «Irrlichtern». Bilder: PD

Sie macht Videos, die irritieren. Unsere Wahrnehmung relativieren. Da ist etwa ein sich wie von Geisterhand öffnendes und wieder schliessendes Fenster. Eine Taschenlampe, die von selbst suchend durch den Raum schweift. Oder ein Staubsauger, der ohne menschliches Zutun schlangenartig durch den Sand gleitet.

Susanne Hofer, 1970 in Luzern geboren und heute in Zürich lebend, arbeitet seit über 20 Jahren im Bereich Video und Videoinstallation, mit Fotografie und Objekten. In ihrer aktuellen Ausstellung «Overlook»in der Galerie Benzeholz Meggen verbindet sie unsere alltägliche Realität mit Imagination.

Videokünstlerin Susanne Hofer.

Auf den drei Stockwerken des Benzeholz lässt Susanne Hofer die Besuchenden in unterschiedlichste Welten eintauchen. Dabei fragt man sich oft, was man wirklich sieht. Oder hat gar den Eindruck: Hier stimmt etwas nicht. So öffnet die Künstlerin den Blick in anderen Realitäten. Im Video «flunkern» etwa glitzern gebrauchte Plastikverpackungen und erzeugen einen bezirzenden Kontrast mit dem Materialwert des Plastiks.

Die Doppelbödigkeit des Ausstellungstitels «Overlook» zwischen Übersicht und Übersehen bringt es perfekt auf den Punkt: Genaues Anschauen ist hier gefragt. Scheinbar unaufgeregte Szenen laden in eine Welt voller Irrationalitäten ein. (are)

Hinweis: «Overlook»: Bis 3. Juli, Benzeholz. Do/Sa/So je 14–18 Uhr; www.benzeholz.ch

Ausschnitt aus Video «Nordwest», in dem sich ein Fenster von selber bewegt und einen sich immer verändernden mysteriösen Blick nach aussen gewährt.

Ausschnitt aus Video «flunkern»: Glitzernde Plastikverpackungen erzeugen einen bezirzenden Kontrast mit dem Materialwert des Plastiks.