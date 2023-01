Neujahrskonzert Jodlerverband im KKL: So schön kann der Naturjodel sein! Nicht nur Klassik oder Pop passen ins KKL. Am Konzert des Jodlerverbandes entwickelt der Gesang in der hervorragenden Akustik eine ganz eigene Tiefe. Roman Kühne 09.01.2023, 05.00 Uhr

Das Neujahrskonzert des Schweizer Jodlerverbandes, hier der Jodlerklub Ins, bot grosse musikalische Vielfalt. Bild: Pius Amrein

Wie silberne Fäden ziehen die Klänge zur Decke hoch. Entfernt, unerreichbar und doch so nah. Ein letztes Glitzern, kurz flammt es auf, bevor die Musik ihre endgültige Ruhe findet. Tief und intim.

Es ist das Doppelquartett Pfiifestier aus dem Appenzell, das hier seine runden Linien schwingt. Die praktisch professionelle Aufführung der acht jungen Männer findet im Hall des KKL den richtigen Partner. Die klaren Stimmen, die harmonische Modulation der Lautstärken und die Reinheit der Intonation ihrer Naturgesänge kommen im Konzertsaal noch besser zur Geltung, als dies auf der freien Bergspitze der Fall wäre.

Schon die Kleinen meistern die Mehrstimmigkeit

Zum dritten Mal findet das Neujahrskonzert des Eidgenössischen Jodlerverbandes im KKL statt. Und bietet einen Genuss, den die Jodlerinnen und Jodler auf der Bühne wohl genauso wie die Gäste im Saal geniessen können. Sicher, ein Jodel entfaltet in der Natur, abgeschieden und ungebunden, eine ganz spezielle Wirkung. Es ist aber die sensible Akustik des KKL, welche die ruhigen Töne zusätzlich potenziert und der Musik in teils neue, intimere Farben schenkt.

Nuancen und Schatten, die auch beim auf höchstem Niveau singenden Quartett Brigerbärg sich entwinden und entfalten. Perfekt in Artikulation und Zusammenspiel lässt ihr Gesang keine Wünsche offen. Oder der Schüler- und Jugendchor Utopia Escholzmatt, welcher – vom kleinsten Knirps bis hin zu jungen Erwachsenen – problemlos schwierige, mehrstimmige Strukturen meistert. Das Konzert im KKL hat denn auch die Aufgabe, das ganze Spektrum einzubringen, vom Naturjodel bis hin zum fast schon klassisch geschulten Spitzenensemble.

Brillant wie die Erwachsenen: Der Schüler- und Jugendchor Utopia Escholzmatt. Bild: Pius Amrein

Dass dieser traditionelle Jodel-Anlass im KKL überhaupt stattfindet, ist nicht selbstverständlich. Was in anderen Jahren ein Naturgesetz schien – ein voller Konzertsaal –, war dieses Jahr ein Krampf.

Lange war es eine Zitterpartie

«Im November war ich ziemlich nervös», gibt Emil Wallimann zu, Organisator und Kopf dieses Neujahrskonzertes. «Wochenlang verharrten die Verkaufszahlen bei 400 bis 500 Gästen. Wir haben dann nochmals viel Werbung in regionalen Zeitungen gemacht. Es wurde regelrecht zur Nervensache.» Doch es hat sich gelohnt. Am Sonntag finden gegen 1300 Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg ins KKL.

Der Gästeschwund ist ein flächendeckendes Problem. Die vierte Umfrage zu «Kulturbesuchen in der Zeit von Corona» brachte im November zu Tage, dass die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer heute weniger oft ausgehen als vor der Krise. Und ganze 41 Prozent – vor allem Ältere – besuchen seltener kulturelle Veranstaltungen.

Doch dieser Trend betrifft nicht nur die Besuche. Jeder Fünfte, der in einem kulturellen Verein aktiv war, ist nicht mehr zurückgekehrt. «Auch bei uns gibt es Chöre, die eingegangen sind», macht Emil Wallimann klar. «Aber wir müssen vorwärtsschauen. Für die Vereine ist es wichtig, dass sie gut proben, auftreten und präsent sind. So führen wir seit 2019 jährlich ein Jugendchorlager für Jodeln in Engelberg durch. Da kommen etwa 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen. Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren aus allen Landesteilen.»

Bereits winkt ein nächster Grossanlass: Vom 16.–18. Juni findet in Zug das Eidgenössische Jodelfest statt. Mit dem Gesamtchor am Schluss des Konzertes – dicht gedrängt stehen die 200 Mitwirkenden auf der Bühne – und dem Jodel «Summer-Juiz» von Emil Wallimann wird bereits etwas von diesem Massenfeeling vorweggenommen. Ein Gänsehautmoment.

Auch sie passten perfekt ins Bild und ins musikalisch Gebotene: Die Alphorngruppe Schüpfheim. Bild: Pius Amrein

