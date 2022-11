Lucerne Blues Festival Diunna Greenleaf öffnete gleich beim ersten Auftritt die Fanherzen Diese Woche steht Luzern ganz im Zeichen des Blues: Der Auftakt zum 27. Lucerne Blues Festival im Hotel Schweizerhof brachte eine geballte Ladung an Spielfreude und Emotionen. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 08.11.2022, 14.27 Uhr

Diunna Greenleaf bei ihrem Auftritt im Zeugheersaal des Hotels Schweizerhof. Bild: Pius Amrein (Luzern, 6. November 2022)

Was für ein Setting: 230 Leute sitzen am Sonntag im edlen Saal des Hotels Schweizerhof an grossen runden Tischen. Es ist der erste von drei Blues-Brunches, der seit über 20 Jahren zum Rahmen des Lucerne Blues Festival gehört: ein Verwöhnprogramm für Blues-Fans und alle, die es werden wollen. Zweimal wird ein opulentes Buffet aufgetragen, mit kalten und mit warmen Speisen. Die Leute schieben sich ein paar feine Häppchen auf den Teller, trinken ein Glas Wein, plaudern mit ihren Sitznachbarn, lassen es sich gut ergehen. Wo ist da der Blues?

Keine Angst. The Blues is in town – und bald auch auf der Bühne. Am Vorabend hatten Billy Brunch & The Sons Of Blues mit dem Gratiskonzert im Hotel Schweizerhof das Festival schwungvoll eröffnet. Mit Diunna Greenleaf & Blue Mercy, die den Blues-Brunch mit zwei Sets bereichern, kehrt der Blues seinen ganzen Reichtum an Einflüssen und emotionalen Stimmungen nach aussen. Der Funke springt schnell. Die Band ist cool und Sängerin Diunna Greenleaf erobert schnell die Herzen des Publikums. Da bleiben schon mal ein paar Häppchen etwas länger auf dem Teller liegen, weil einem der Sound packt.

Mit Elvis und Tina Turner Musik gemacht

Mit Gerald Jemmett, der einen melodisch fliessenden Bass spielt, hat die Band einen ganz besonderen «Special Guest» mitgebracht: Der Bassist arbeitete 30 Jahre lang mit der Soulqueen Aretha Franklin. Im Saal sitzt auch Jemmetts Frau Marva Joe, eine 79-jährige Lady, die mit ihrer jugendlichen Aura und ihrem blau schimmernden Outfit sofort auffällt.

Auch sie hat eine illustre Vergangenheit. «Ich war Backgroundsängerin von Elvis Presley in Las Vegas», erzählt sie dem Journalisten. «Auch bin ich jahrelang mit Ike and Tina Turner getourt und habe später Tina Turner auf ihren grossen Tourneen begleitet.» Jetzt sitzt sie da, im «Schweizerhof» in Luzern, erfreut sich am Konzert und macht ab und zu ein Foto oder ein Video.

Die Band ist cool und Sängerin Diunna Greenleaf erobert schnell die Herzen des Publikums. Bild: Pius Amrein (Luzern, 6. November 2022)

Auch mit dem Gitarristen Cristiano Crochemore, dem Schlagzeuger Darwin Daniels und dem brasilianischen Harpspieler Marcelo Fonseca Naves Silva hat Diunna Greenleaf exzellente Musiker in der Band, die es verstehen, ihren verschiedenen Spielarten des Blues den spezifischen Ausdruck zu geben. Silva hat neben seinem Mikrofonständer ein eigenes Pültchen mit einem Dutzend Blues-Harps aufgebaut, von denen er sich je nach Tonart bedient. Die Band spielt knackig und aufgekratzt, kann aber auch in ruhigeren Gefilden grooven und den Soul der Sängerin vertiefen.

Greenleaf gibt immer mal wieder Erklärungen zu ihren Songs und deren Hintergründe. Sobald die Musik erklingt, legt sie sich ins Zeug und schickt ihre Stimme durch alle möglichen Facetten von Emotionen. Oft sind es die «Hard Times», die aufblitzen und die sie in einem A-cappella-Song zu Beginn des zweiten Sets besonders berührend auslotet. «Wenn es dir schlecht geht und du Blues singst, fühlst du dich wieder besser», sagte sie nach dem Konzert bei einem Gespräch. Für die weisse Bevölkerung habe die Countrymusic eine ähnliche Wirkung.

«Aber für die schwarze menschliche Existenz ist es der Blues, der das Fundament unserer Emotionen ist.»

Hartes Blues-Business

Diunna Greenleaf, die im Oktober 65 Jahre alt wurde, ist in Houston in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen. Der Vater lernte junge Männer den Gospel singen, so auch den späteren Soulstar Sam Cooke. Greenleaf wurde früh von Künstlerinnen wie Koko Taylor, Aretha Franklin oder Rosetta Tharpe beeinflusst. «Meine Spezialität ist, dass ich den Blues in ganz verschiedenen Ausprägungen singe», sagte sie. «Da ist Gospel drin, aber auch Soul, Funk, Jazziges. Einfach all das, was ich in meinem Elternhaus an verschiedenen Musikarten aufgesogen habe.»

Diunna Greenleaf. Bild: Pius Amrein (Luzern, 6. November 2022)

Die Sängerin wurde für mehrere Awards nominiert und ist international an Festivals aufgetreten. 2014 und 2017 gewann sie den Koko Taylor Award –Traditional Blues Female. In der Muddy Waters Legends Bands spielte sie mit Musikern wie Hubert Sumlin, Pinetop Perkins, James Cotton, Carrie Bell oder Willie «Big Eyes» Smith. Drei Jahre lang präsidierte sie als erste schwarze Frau die Houston Blues Society, wo sie verschiedene Aktivitäten zu Gunsten der Verbreitung des Blues initiierte.

Dass es elf Jahre dauerte, bis nach ihrem 2011-Album «Trying To Hold On» erst dieses Jahr wieder ein neues Werk erschien, hat auch mit dem knallharten amerikanischen Musikbusiness zu tun.

«Ich habe immer alles selber gemacht, habe keinen Manager und keinen Blues-Agenten»,

sagt Greenleaf. Zudem würden schwarze Blues-Musiker, insbesondere auch Frauen, nicht wirklich gefördert. «Es gibt in den USA viele mehrtägige Blues-Festivals, an denen kein einziger schwarzer Musiker auftritt. Auch Frauen stehen dort nicht auf der Bühne, schwarze Frauen schon gar nicht.»

Viele Stammgäste am Brunch

In Luzern hat Diunna Greenleaf am Sonntag viel Respekt erhalten. «Eine Frau kam zu mir und sagte, sie habe meine Songs verstanden und es habe sie zum Weinen gebracht. Das hat mich sehr berührt.» Greenleaf gab sich als sympathische Performerin, die auch mal die Bühne verliess und während 15 Minuten singend von einem Tisch zum anderen spazierte, begleitet von einem dezenten Groove der Band und verfolgt von 230 Augenpaaren.

Ein Blues-Brunch sei immer schnell ausverkauft, sagte «Kari» Bründler, Präsident des Lucerne Blues Festival. «Wir haben ein grosses Stammpublikum. Die gleichen Leute kommen regelmässig wieder und schenken uns ihr Vertrauen. Das ist schön.» Darunter habe es viele, die am Blues-Festival nur dieses eine Konzert hören würden. Oder vielleicht überhaupt nur dieses eine Konzert in einem Jahr besuchten. Mit Diunna Greenleaf & Blue Mercy haben sie alle jedenfalls einen Topjoker gezogen.

Diunna Greenleaf & Blue Mercy werden am ersten grossen Festivalabend nochmals zu hören sein, und zwar am Donnerstag, 10. November, im Casino Luzern. Weitere Informationen zum Programm und Locations: www.bluesfestival.ch.

