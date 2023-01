Sounds Für Fans folkiger Singer-Songwriter-Balladen: «Dada»-Mann Lukas Schaller alias Lucas Marsand und sein zweites Soloalbum Lukas Schaller ist vor allem als Gitarrist von Dada Ante Portas bekannt. Der 47-Jährige ist aber auch solo unterwegs und präsentiert nun mit «Dragonfly» sein zweites Album. Ähnlich wie der Erstling enthält es viele folkige Balladen, ergänzt mit ein paar tanzbaren Popsongs. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Lukas Schaller alias Lucas Marsand bleibt sich auf seinem zweiten Album musikalisch treu. Bild: PD

Vielleicht muss man als Erstes gleich mal den Künstler selber zitieren, um vieles, was seine Musik ausmacht, einordnen zu können. Lukas Schaller, Schweizer Pop-Fans in erster Linie ein Begriff aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Band Dada Ante Portas, nennt in einem Interview mit dieser Zeitung von vor dreieinhalb Jahren folgende Musiker als Inspirationsquellen: Cat Stevens, Simon & Garfunkel und John Lennon.

Wenn Schaller für seine «Stammband» in die Saiten greift, sind die Bezüge zu oben genannten Granden schwieriger herauszulesen, als wenn er als Lucas Marsand und Mastermind der eigenen Songs die Gitarre umschnallt. Dada Ante Portas steht für fast schon urtypische Popmusik, Schaller bewegt sich mit seinem Soloprojekt viel näher an den Singer-Songwriter-, Folk- und Soft-Rock-Gefilden, die von Acts wie eben Cat Stevens oder Simon & Garfunkel geprägt wurden. Und so hört sich denn auch sein zweites Album «Dragonfly» an: Eine Sammlung feinfühliger Balladen. Von den zwölf Tracks scheren eigentlich nur deren drei aus, um dem Pop die Reverenz zu erweisen.

Ungeschminkter Pathos

Doch von Anfang an: Wenn Schaller, wie schon 2015 bei seinem Erstling «My Way Back Home», von Stefanie Burgener (Piano) und Jodok Vuille (Cello) assistiert wird (zusätzlich für «Dragonfly» auch noch von Giuliano Sulzberger an der Gitarre, Andreas Dahlbäck an den Drums und Olov Domeij am Bass), taucht er sogleich ein in diese etwas wehmütige Klangwelt. Getragen von der akustischen Gitarre und Burgeners Pianospiel gibt der Opener «Record Lines» die Richtung vor. Vor allem der Refrain erinnert uns ein wenig an die 1970er-Jahre – der mehrstimmige Pathos wirkt ungeschminkt und geht daher in Ordnung.

Ähnlich, obwohl eine Spur druckvoller, geht es mit «Hey Darling» weiter. Im dritten Stück «Bound» rührt Schaller dann mit der grossen Schmalz-Kelle an. Wenn die Streichinstrumente die Höhen untermalen, kratzt das schwer am Kitsch. Aber man verzeiht es, denn zwischendurch machen das ein paar verspielte Einfalle am Klavier wieder wett.

Gut ist, dass danach mit «Join The Loveride» ein tanzbarer Popsong folgt, der den angeschlagenen Träumer-Rhythmus bricht. Auch «My Heart Is Yours» etwas weiter hinten im zwölfteiligen Werk schert aus dem Grundschema aus – und erinnert am ehesten an Schallers Wurzeln und die alten, etwas rockigeren Dada Ante Portas. Ein Feel-Good-Hit, der eigentlich besser in den Hochsommer passt als in die dunklen Januartage. Ähnliches gilt für «Dancing By The River», bei dem man sich zumindest zu Beginn fast ein wenig bei einem Liederabend in einem irischen Pub wähnt.

Das Beste zum Schluss

Es folgen überwiegend weitere Balladen, die auch mal deutlich in den Folk oder sogar in etwas düstere Sphären (Schlussstück «Darko») mit Tex-Mex-Anleihen ausscheren. Bei «Darko» ist der Spannungsbogen raffinierter, ausgereifter und auch sonst alles experimenteller aufgegleist. Davon hätte es definitiv mehr sein dürfen in diesem Album. Das ist mit Abstand Marsands stärkstes Stück.

«Dragonfly» ist unterm Strich ein süffiges Singer-Songwriter-Liebeslieder-Album. Die Texte: Na ja. Wenn man Songzeilen vernimmt wie «down by the river the time stands still» oder Schaller singen hört, wie er für seine Angebetete Ozeane überqueren würde, ist das schon ziemlich abgenutzte Phrasendrescherei. Und dass aus Schaller nicht mehr der Solosänger mit der ganz grossen Stimme wird, vermutete man vorher schon. Aber der Gitarrist schlägt sich wacker.

Schaller (Mitte) mit Cellist Jodok Vuille und Pianistin Stefanie Burgener. Bild: PD

Eines ist, wie schon beim ersten Album, auch bei «Dragonfly» klar: Schaller bleibt sich und seiner Musik treu, hier ist alles authentisch. Er hat einfach das komponiert, was er gerne spielt, und biedert sich dabei niemandem an. Wem softe Liebesballaden als solche nicht passen, die oder der wird Marsand sowieso nicht auf dem Schirm haben. Grosse Überraschungen gibt es dabei keine. Schaller liefert, was man vom ihm erwartet hatte – fundiert und mit ein paar feinen Extraideen.

Lucas Marsand: Dragonfly 2023, 6003 Records.

Am kommenden Samstag, 14. Januar (ab 20.30), spielt Marsand in der Schüür Luzern und tauft sein neues Werk.

