Neues Album von Jazz-Schlagzeuger Gerry Hemingway

Sounds Jazz-Schlagzeuger Hemingway und sein Coming-out als eigenwilliger Songschreiber Selber gesungen, getextet und produziert: Der international bekannte und in Luzern beheimatete Schlagzeuger Gerry Hemingway überrascht mit einem Song-Album. Pirmin Bossart 14.12.2022, 16.30 Uhr

Künstlerisches Multitalent: US-Musiker Gerry Hemingway. Bild: PD

Der seit über zehn Jahren in Luzern lebende US-Musiker Gerry Hemingway ist ein künstlerisches Multitalent. Obwohl er seit 40 Jahren mit Koryphäen des zeitgenössischen Jazz und der freien Improvisation als Schlagzeuger international bekannt und unterwegs ist, hat Hemingway musikalisch noch ganz andere Interessen. Wer würde vermuten, dass er auch ein grosser Fan von Country-Stimmen und der amerikanischen Old Time Music der 1920er- und 1930er-Jahre ist? Hemingway liebt auch den Blues.

Aber deswegen ist «Afterlife», sein erstes Album mit eigenen Songs, kein Country- oder Bluesalbum geworden. Es ist eine Musik, die Schattierungen davon in sich trägt, aber mit dem Integrieren von Elementen aus Folk, Jazz, Rap, Avant-Pop, Chanson und elektronisierten Soundscapes alle Kategorien sprengt. Hemingway hat nicht nur sämtliche Songs geschrieben und getextet, sondern sie auch musikalisch komponiert und produziert. Bestimmte Parts ersetzte er durch Beiträge von Musikern, von denen er wusste, dass sie die Produktion mit ihrem Sound und Feeling bereichern können.

Erfahrungen des Lebens

Christy Doran, Manuel Troller, Florestan Berset, Sebastian Strinning oder Michael Moore haben mit ihren Improvisationen und eigenen Ideen die Songs erweitert. Auf «Losing Hand» spielt Christy Doran eine heisse Bluesgitarre. Auch Manuel Troller, der auf «Such Sweet Wonder» als Co-Autor aufgeführt ist, und Florestan Berset sind auf je zwei Songs mit ihrem Soundfeeling präsent. «The Long March» ist ein solo eingespieltes Sound-Poem von transformativer Kraft. «Missing You» berührt als heilende Reflektion über den Verlust eines lieb gewonnenen Menschen. Auf «Wake up» ist das drängende Tenorsaxofon von Sebastian Strinning zu hören.

«‹Afterlife› ist eine radikale Abkehr von dem, was ich bisher gemacht habe», sagt Hemingway. «Ich bin aber immer auch dort gewesen. Songs und Storytelling sind ein Teil dessen, was mich ausmacht. Ich habe schon immer gesungen und mich von Songs inspirieren lassen.» Schon 2002 hatte er auf der CD «Songs» ein starkes, eigenes Zeichen gesetzt. Auf «Afterlife» ist der Songcharakter stärker, der Fokus viel weiter. Das Album ist ein Konzentrat der gesammelten Erfahrungen seines Lebens.

Die Texte handeln von Liebe, Verlust, Hoffnung, Zweifel, Freiheit, Verletzlichkeit. Auch das Zeitgeschehen ist ein Thema (Migration, Rassismus), ebenso die Schönheiten dieser Erde und die fatalen Entwicklungen, die sie bedrohen. Es stecke zwar Persönliches in seinen Songs, sagt der Musiker. «Aber ich wollte keine Platte über mich machen. Ich denke, dass die Dinge, die mich in meinem Leben betrafen und auf die ich gestossen bin, Dinge sind, die viele von uns teilen.» Deswegen, glaubt Hemingway, könne diese Musik auch mehr Leute erreichen, als alles, was er bisher gemacht hat.

Lange Vorbereitungsphase

«Thousands of hours» hat Hemingway in diese Produktion gesteckt. In der langen Vorbereitungsphase begann er, akustische Gitarre zu spielen und seine Stimme zu entwickeln. Er sang Lieder von Bob Dylan, Lou Reed, Blues und Countrysongs und machte eigene, kühne Interpretationen daraus. So gewann er ein Feeling für seine Stimme, ihren Artikulationen und Flows. Auch die «basic tracks» der Musik spielte er auf synthetisierten Instrumenten und Gitarre selber ein. Als Produzent in eigener Sache editierte Hemingway die Spuren in minutiöser Kleinarbeit, meisselte und formte sie. Jeder einzelne Song bekam die Nuancen und Facetten, die er für seine musikalische Atmosphäre brauchte.

Mit «Afterlife» hat Gerry Hemingway ein Song-Album realisiert, das seine künstlerische Persönlichkeit in ein neues Licht rückt. Mit einem Solo- oder Duoprogramm möchte er die Stücke auch live aktualisieren, um Interesse für diese neue Dimension seines multikünstlerischen Schaffens zu wecken. «Für das meiste, was auf der Platte ist, bräuchte es eine Bühnenband, was im Moment nicht machbar oder realistisch ist.» Hemingway könnte sich gut vorstellen, «Afterlife» musikalisch und visuell auch für eine grosse Bühnenshow anzurichten. «Sure», sagt er und grinst. Auch wenn er bezweifle, dass dies in absehbarer Zeit möglich sei. «I would go for it.»

Gerry Hemingway: «Afterlife» (Auricle Records, 2022). Auch über Spotify zu hören.

