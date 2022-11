Ukrainisches Musikerpaar erzählt von seinem Leben in der Schweiz

Sounds Ukrainische Musikschaffende im Exil: «Hier sind die Leute wirklich interessiert an der Kunst» Roksana Smirnova und Misha Kalinin aus der Ukraine sind seit elf Jahren ein Paar. Vor wenigen Wochen sind die Musikerin und der Musiker in die Schweiz gezogen. Ein Gespräch über Krieg, den Unterschied zwischen Schweizern und Holländern und warum Schanghai wie New York ist. Interview: Roman Kühne Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Roksana Smirnova (Piano) und Misha Kalinin (Gitarre) vor ihrem ersten Auftritt im Chäslager in Stans Anfang November. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 4. November 2022)

Roksana Smirnova und Misha Kalinin, Sie haben in der Ukraine gelebt, als der Krieg begann. Wie fühlte sich das an?

Misha Kalinin: Da war zuerst einmal ein grosser Unglaube. Das Entsetzen, dass so etwas überhaupt noch möglich ist. Ein Krieg in Europa, im Jahre 2022! Roksana spielte am 23. Februar noch ein Solokonzert in Kiew und der Saal war voll besetzt. Die meisten Gäste glaubten immer noch, dass es schon nicht zum Schlimmsten kommt. Acht Stunden vor dem Krieg! Um 5 Uhr morgens ging es dann los. Kurz darauf schlugen die ersten Bomben in Kiew ein.

Gerade Kiew war in den ersten Wochen unter ständigem Beschuss.

Roksana Smirnova: Die Russen wollten ja unbedingt zuerst die grossen Städte einnehmen. Die umliegenden Quartiere bei uns in Kiew wurden direkt beschossen und wir verbrachten mehrere Nächte im Luftschutzkeller. Misha hat sich dann als Freiwilliger beim Militär gemeldet. Bei den Rekrutierungszentren gab es lange Schlangen. Doch sie haben nur Personen mit Militärerfahrung genommen.

Wie muss man sich die Musikszene kurz vor dem Krieg in der Ukraine vorstellen?

Kalinin: In den letzten Jahren herrschte eine positive Aufbruchstimmung. In Kiew gab es viele Clubs und Konzertmöglichkeiten. Wir sind jede Woche irgendwo aufgetreten. Die Menschen in diesem Land begannen sich für ihre kulturellen Wurzeln zu interessieren. Neben der Sprache gehörten dazu auch die Literatur, die Kunst oder die Musik. Vor allem nach dem Überfall auf die Ukraine wurde vielen Menschen bewusst, wie stark die russische Propaganda in der Ukraine ist. Wir realisierten, wie wichtig das es jetzt war, zu verstehen, wer wir wirklich sind – unsere Künstler, unsere Wissenschafter, unsere Schriftsteller etc.

Das war vorher nicht so?

Kalinin: Als wir geboren wurden, in den 80er-Jahren, war das Russische sehr präsent. In der Schule hatte man jede Woche eine Lektion Ukrainisch und drei Lektionen Russisch. Das galt als cool. Aber diese «Coolheit» wurde uns stark vom System eingetrichtert. Wir dachten automatisch, dass alles, was russisch ist, auch besser sei.

Roksana Smirnova. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 4. November 2022)

Smirnova: Wir zum Beispiel haben dann vor zehn Jahren begonnen, uns mit der Volksmusik aus den Karpaten zu beschäftigen. Auf unseren Konzerttourneen in Europa entdeckten wir, dass an vielen Orten, zum Beispiel in Norwegen oder auch in der Schweiz, ähnliche Wurzeln vorhanden sind. Da werden gleiche Rhythmen, Akkorde und Skalen verwendet. Eine kleine Offenbarung: Wir sind ein einziger europäischer Kulturraum mit sehr alten Wurzeln, der durch die UdSSR kurzzeitig gebremst wurde.

Davon handelt auch eines Ihrer Projekte, ein Dokumentarfilm über das alte Kiew.

Smirnova: Der Film «In Spring» («Navesni») über Kiew in den 1920er-Jahren galt lange Zeit als verschollen. 2005 fand man eine Kopie davon in Amsterdam. Das Erstaunliche an dem Film ist: Er zeigt, dass in Kiew damals alles auf Ukrainisch war. Kein Wunder, wurden zur Zeit der Sowjetunion alle fassbaren Kopien des Streifens vernichtet. Denn dies widerspricht natürlich dem russischen Narrativ von «einem Volk». Gerade in der jetzigen Zeit ist es deshalb besonders wichtig, diese Dokumentation auch im Ausland zu zeigen.

Dieser Film und seine Aufführung Anfang November im Chäslager in Stans ist auch der Grund, warum Sie beide heute in der Schweiz leben?

Kalinin: Nicht direkt. Nach zwei Monaten Krieg bekam ich die Erlaubnis, auszureisen und in Europa Konzerte zu geben. Es ist wichtig, dass die Ukraine und das Leiden der dortigen Bevölkerung in den europäischen Ländern auch auf diese Art im Bewusstsein bleiben. Wir wurden vom Organisator Rene Burrell an das Festival for Peace im Stanser Chäslager eingeladen. Die Schweiz gefiel uns sofort. Hier sind die kulturellen Bedingungen grossartig. Die Schweizerinnen und Schweizer sind wirklich interessiert an der Kunst. So entschieden wir uns, nach Kriens zu ziehen.

Smirnova: Zu diesem Zeitpunkt haben wir in Holland gelebt. Aber die Menschen dort waren mehr an Sport interessiert. Und wenn sie Musik hörten, dann war dies weniger unsere Art von Musik, sondern mehr Techno und Ähnliches. Die Vibration ist in der Schweiz, zumindest für unsere Kultur, einfach eine andere.

Was macht denn Ihre Musik aus? Die Kombination von zwei Akkordinstrumenten, Klavier und Gitarre, verspricht viel Sound.

Smirnova: Unsere Musik gleicht tatsächlich manchmal weiten Landschaften. Grosse Tongebilde wechseln mit stillen Momenten. Stilistisch lassen wir uns aber nicht festlegen. Wir spielen eine Mischung aus ukrainischer Volksmusik, Jazz, Klassik und modernen Elementen. Als improvisierende Musiker nehmen wir immer auch Einflüsse aus dem jeweiligen Land auf. In der Schweiz sind dies zum Beispiel die unglaublichen Berge, diese Schönheit der Natur. Kurz gesagt: moderne, oft sehr melodiöse, improvisierte Musik.

Kalinin: Natürlich fliesst auch unser Leben immer mit hinein. In unserer Tonwelt finden sich auch asiatische Klänge wieder. Dies, weil wir sechs Jahre in Schanghai lebten.

Schanghai? Ist es da einfach, als europäischer Musiker Fuss zu fassen?

Misha Kalinin. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 4. November 2022)

Kalinin: Schanghai ist das New York Asiens. Die Musikszene ist unglaublich vielseitig. Und es ist wie in New York. Man muss sich beweisen. Für uns waren es sechs unglaubliche Jahre. Es hat Dutzende von Jazzclubs. Ständig laufen irgendwo Musikprojekte. Wir haben mit Musikerinnen und Musikern aus allen Nationen zusammengespielt. Teils hatten wir jeden Abend einen Gig.

Die klassische Musik hat Sie nie interessiert?

Kalinin: Natürlich. Die Ukraine hat viele grosse klassische Künstler hervorgebracht. Künstler wie den Pianisten Vladimir Horowitz, den die Russen heute als einen der Ihren bezeichnen. Auch in der Kunst versuchen sie, uns alles wegzunehmen. Wir waren beide am Konservatorium. Für mich ist die klassische Musik jedoch wie ein Sport. Man kann endlos trainieren. Was am Schluss zählt, ist vor allem die Perfektion. Das wäre nichts für mich.

Smirnova: Wir suchen unsere Sprache und unseren Weg in der Musik. In der improvisierten Musik kann ich viel besser meine Emotionen, meine Geschichte, ja mein Leben einbringen.

Am 10. Dezember spielen Roksana Smirnova und Misha Kalinin an der Seite von Rene Coal Burrell und Sarah Bowman ein Weihnachtskonzert im Chäslager Stans.

