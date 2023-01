Thomas Seidmann von Yet No Yokai geht als Tom Silkman solo

Sounds Vom Psychedelic-Rock zum intellektuellen Singer-Songwriter – Tom Silkman bringt sein Erstwerk heraus Thomas Seidmann von Yet No Yokai hat ein Soloalbum in kompletter Eigenregie produziert. Als Tom Silkman macht er vielschichtigen Singer-Songwriter, dem allerdings etwas mehr vom Rockmusiker Seidmann gutgetan hätte. Stefan Welzel 05.01.2023, 05.00 Uhr

Thomas Seidmann geht als Tom Silkman solo. Bild: Raffaella Bachmann

Er ist – was sein Musikschaffen angeht – «hauptberuflich» Leadsänger und Gitarrist der Luzerner Band Yet No Yokai. In dieser Funktion macht Thomas Seidmann seit etwas mehr als vier Jahren an der Seite von Samuel Birrer und Simon Pfister einen eklektischen, treibenenden Sound, der energiegeladenen Psych-Rock mit Stoner, düsterem Lo-Fi und einer Spur bluesigem Texmex vermengt. Das Trio hat es damit unter anderem schon zum Gewinn des Migros-Awards m4music und ins Programm des Montreux Jazz Festival gebracht.

Es ist daher angebracht von einer der spannendsten jungen Zentralschweizer Rockbands zu sprechen. Nebst der Arbeit an einem neuen Yet-No-Yokai-Album (erscheint im Mai 2023) hat Seidmann zuletzt auch noch die Muse gefunden, ein Soloprojekt anzugehen. Als Tom Silkman bringt er morgen Freitag sein Début «High On Sci-Fi» heraus. Zehn Songs hat Seidmann in kompletter Eigenregie komponiert, eingespielt, produziert und abgemischt. Herausgekommen ist auf Basis der Akustikgitarre ein minimalistisches und dennoch vielschichtiges Singer-Songwriter-Album.

Gelungene Ambivalenz

Wer bei dem Stichwort an typische Akustik-Balladen oder schmissige Songs in Anlehnung an den Britpop à la Oasis denkt, liegt komplett falsch. Seidmann – oder eben Silkman – bearbeitet sein Instrument dafür viel zu stupend und in zu fein ausgeklügelten Songstrukturen. Das hat manchmal etwas Vertracktes oder auch Ambivalentes. Gutes Beispiel für Letzteres ist der Opener «Flower Hive», in dem eine leicht dahinschwebende Popmelodie von einem zynischen Text kontrastiert wird. Das singt Seidmann davon, wie sehr wir Gelassenheit brauchen, um gleich darauf ein «Fuck Paradise» loszuwerden.

Was gefällt: Der 30-jährige Luzerner ergänzt sein asketisches Spiel mit elektronischen Einsprengseln, die seine Wurzeln im Psychedelischen spiegeln. In Verbindung mit mal jazzigen, mal Gipsy-Sound-mässigen Passagen (wie zum Beispiel in «Change») und der hier und da mit Halleffekt versehenen Stimme überwindet Seidmann Genregrenzen.

Die Kanten sind eine Spur zu fein geschliffen

Trotz dieser Vielseitigkeit wirkt das Werk sehr homogen, was der durchwegs lieblichen Grundstimmung zu verdanken ist. Oder geschuldet – je nach Blickwinkel. In der Tat fehlt es den Bruchlinien etwas an Kraft und Spannung, die Ecken und Kanten sind eine Spur zu fein geschliffen. Etwas mehr vom Rockmusiker Seidmann hätte Tom Silkman gutgetan, wie beim letzten Stück, das dem Album den Titel gibt.

Dass die Stimme Seidmanns besser zum verstärkten Psych-Rock passt als zum sanften, intellektuellen Singer-Songwriter, ist eine Erkenntnis, die diesen Eindruck verstärkt. Dennoch lässt sich dieser Erstling sehen – und hören selbstverständlich. Letzteres ein erstes Mal live am Freitagabend (6. Januar) in der Luzerner Schüür an der Singer-Songwriter-Nacht.

«High On Sci-Fi» (Fuzztronaut Records, 2023), zu finden auf den gängigen Streamingportalen. Mehr unter www.linktr.ee/tomsilkman