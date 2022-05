Spielzeit 2022/23 Krematorium, Klassiker und Krabbelkonzerte: Das ist das neue Programm des Luzerner Theaters Das Team um Intendantin Ina Karr geht in seine zweite Saison. Der jetzt vorgestellte Spielplan 2022/23 richtet unter dem Motto «ewig jetzt» den Fokus auf die Zeitlosigkeit des theatralen Erzählens: Mit Klassikern, zeitgenössischen Stücken und dem Jungen Luzerner Theater. Stefan Welzel und Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 10.05.2022, 17.26 Uhr

Darf es auch kommende Saison mal bunt und opulent sein im Luzerner Theater wie hier in einer Szene aus der Oper «Perelà»? Bild: Ingo Höhn (Luzern, 22. April 2022)

Das Spielzeit-Motto «ewig jetzt» der Saison 2022/23 wirkt auf den ersten Blick etwas kryptisch. Und wie das Luzerner Theater selbst im neuen Programmheft eingesteht, sei es «Widerspruch und Ergänzung zugleich». Intendantin Ina Karr und ihr Team betonen, dass man im Theater «Momente findet, die wir nicht festhalten können, das Flüchtige und Spontane». Gleichzeitig diskutiere man dort Themen, die in ihrer Zeitlosigkeit aktuell sind und bleiben. Karr ergänzt diese Verortung an der dienstäglichen Spielplanpräsentation 20022/23 mit der klaren Intention, dass «Theater immer Haltung ist, mit der man hinausgeht, um die grossen Themen zu vermitteln».

Das ist an sich nichts Neues, denn dieser Ansatz war stets ein charakteristisches Merkmal der Bühnenkunstform. Doch auch wenn Theater in Zeiten der digitalen Revolution für manch einen oder eine aus der Zeit gefallen scheint: Es ist immer unmittelbar und am Puls der Zeit – im Idealfall.

«Ein Epizentrum für Stadt und Region»

Und so will das Haus an der Reuss «spürbar machen, dass Theater ein Epizentrum für Stadt und Region sein kann», so Karr weiter. Hier solle Gemeinschaft gestiftet und Raum geschaffen werden für Geschichten und neue Perspektiven. Nähe zum Zeitgeschehen und -geist zeigte das Haus zuletzt exemplarisch mit der Veranstaltungsreihe «Stay United» zum Ukraine-Krieg. Das Format wird in der kommenden Saison weitergeführt.

Den «Austausch mit dem Publikum» sucht Karr in ihrer zweiten Spielzeit ebenso mit «Kleinformaten wie mit bedeutenden Stoffen mit zeitgenössischem Anspruch und grossen Ensemblestücken». So fällt beim neuen Programm Vielseitigkeit und Ausgewogenheit ins Auge. Klassiker von Dürrenmatt oder Tschaikowsky finden ebenso ihren Platz wie junges Schaffen, welches die aktuellsten Fragen der Zeit abhandelt.

Vielstimmiges und herzliches Publikum

Intendantin Karr. Bild: E. Beerkircher

Das Luzerner Publikum hat Karr in ihrer ersten, nun langsam zu Ende gehenden Spielzeit als «vielstimmig und herzlich» empfunden. Und:

«Von den Besucherinnen und Besuchern wünschen wir uns, dass sie offen und neugierig bleiben und Lust haben, sich mit uns auszutauschen – gerade, wenn ihnen etwas mal nicht gefallen hat.»

Mit Blick auf die vergangenen Monate stellt Karr fest, dass sich die Luzernerinnen und Luzerner gerade an den «grossen Ensemblestücken sehr erfreuen können». Dem wolle man auch in der kommenden Saison gerecht werden. Ebenso gebe es aber eine grosse Neugier auf aussergewöhnliche Formate. «Daher bitten wir mit ‹STYX Tours› wieder direkt zu Beginn das Publikum aus dem Theatersaal nach draussen.» Jener Spielzeitauftakt Ende August findet mit einem Musiktheater im ehemaligen Krematorium Friedental statt (siehe unten).

Anders als in der aktuellen Spielzeit gibt es allerdings auf der grossen Bühne in der Opernsparte keine zeitgenössischen Stücke, sondern ausschliesslich Klassiker. Sollen diese nach Corona das Publikum zurückgewinnen?

«Klar wollen wir das, aber die Stücke haben wir nicht speziell darauf hin ausgewählt»,

sagt Oper-Co-Direktor Lars Gebhardt. Zudem sind unter den Klassikern «nicht einfach Selbstläufer wie die ‹Zauberflöte› vertreten», ergänzt der kaufmännische Direktor Adrian Balmer mit Hinweis auf den Leistungsauftrag des Theaters.

Mit Betonung angekündigt wurde noch vor Antritt des neuen Teams die ganz eigene, spartenübergreifende «Luzerner Dramaturgie», welche als einladendes, gemeinsam gedachtes Theater funktionieren soll – dergestalt vergangenes Jahr im pompösen Kleid der Produktion «Staatstheater» in Szene gesetzt. Eine gleich grosse Produktion sucht man im neuen Programm aber vergebens. Allerdings betont Karr, dass mit dem Startpunkt «STYX Tours» eine aufwendige, alle Sparten inkludierende und multimediale Produktion mit dabei ist. Und dass auch sonst bei vielen anderen Programmpunkten die Teilbereiche zusammengearbeitet haben und sich ineinander verweben.

Das Leitungsteam (von links): Wanda Puvogel (Tanzdirektorin), Katja Langenbach (Schauspieldirektorin), Ina Karr (Intendantin), Lars Gebhardt (Co-Operndirektor), Teresa Rotemberg (Leiterin Junges Luzerner Theater). Bild: Ingo Höhn

Während die Tanz-Sparte ausnahmslos Uraufführungen zeigt, sind im Schauspiel wie in der Oper eine Reihe von Repertoire-Klassikern zu sehen. Aber auch deren Geschichten werden auf der Bühne stets aus dem Blickwinkel des «Jetzt» erzählt, sagt Schauspieldirektorin Katja Langenbach. Ein Beispiel dafür ist Friedrich Dürrenmatts «Das Versprechen», wo «ein Ereignis eintritt und plötzlich nichts mehr ist wie vorher» (Regie: Lorenz Nufer, ab 18. September in der Box). «Von der Unberechenbarkeit des Lebens, von glücklichen oder tragischen Wendepunkten und vom Neubeginn» handeln Ibsens «Stützen der Gesellschaft» oder Oscar Wildes «Das Bildnis des Dorian Gray».

Konkreten Aktualitätsbezug haben die zeitgenössischen Stücke und Projekte. Sie thematisieren die «Schrankkinder» der Saisonarbeiter («Versteckt») oder Suche nach Identität, Gender und Zugehörigkeit («Swallow»). Ein Stück über die Lust am sich Verkleiden führt die dokumentarische Theaterlinie fort («Ich, aber anders»).

Schauspiel-Leiterin Katja Langenbach. Bild: E. Beerkircher

Eine Konstante könnte man bei klassischen wie zeitgenössischen Stoffen im Thema der Selbstspiegelung sehen – sehr präsent in Zeiten von Identitätsfindung, Individualisierung und von Selbstinszenierung in sozialen Medien. «Dieses Thema begegnet mir natürlich sehr intensiv», so Langenbach. Allerdings ist das so als roter Faden nicht beabsichtigt. Denn es gehe in den entsprechenden Stücken «auch um viele andere Aspekte» gesellschaftskritischer Betrachtung. Und Langenbach findet mit Blick auf die nähere Theaterzukunft, dass «die Dringlichkeit wächst, sich wieder intensiver der Welt da draussen und dem Politischen zu widmen».

Der Opernspielplan beginnt mit einem zeitgenössischen Projekt zum Spielplanmotto: Ein theatraler Spaziergang durch das alte Krematoriumsgelände im Friedental thematisiert den Umgang mit dem Tod in unterschiedlichen Kulturen («STYX Tours», im Rahmen von Lucerne Festival). Die Musik dazu stammt unter anderem von der Norwegerin Maja S. K. Ratkje, die als Komponistin in Residence in der Box musikalisch und als Performerin der Frage nachgeht, wie Sprache unsere Weltsicht bestimmt («What are the words to us?»).

Erfolgsregisseurin und Co-Operndirektorin: Lydia Steier inszeniert Richard Strauss’ «Rosenkavalier». Bild. N. Schärli

Ansonsten dominieren bekannte Klassiker. Der Aktualitätsanspruch werde bei ihnen durch die Inszenierungen eingelöst, sagt Lars Gebhardt. Die Regisseurin Anika Rutkofsky, ausgezeichnet mit dem renommierten Opernregie-Preis RING Award, durchbricht in Bélà Bartóks «Herzog Blaubarts Burg» die Opferrolle der Frau (ab. 4. September). In Tschaikowskys «Eugen Onegin» (ab 30. September) emanzipiert Bettina Oberli (in ihrem Opern-Regiedebut) die zurückgewiesene, liebende Frau Tatjana. In Händels «Alcina» stellt die Bühnenbildnerin Barbara Ehnes in ihrem Regiedébut das Bild der Frau als Verführerin und böse Zauberin in Frage – in einem Setting, das nachhaltig aus Secondhand-Materialien gebaut ist.

Lars Gebhardt, Co-Leiter Oper. Bild: E. Beerkircher

Für Co-Operndirektorin Lydia Steier ist Richard Strauss' «Der Rosenkavalier» ein «gefundenes Fressen», sagt Gebhardt:

«Diese doppelbödige Komödie mit ihrer Mischung aus Rokoko und Fin-de-siècle konnte sie sich nur an einem kleinen agilen Haus vorstellen.»

Das Werk, das den Rahmen des Luzerner Theaters sprengt, wird (wie Bartoks «Blaubart») in einer reduzierten Orchesterfassung gespielt. In den Spielplan aufgenommen wurde es, «weil das Ensemble dafür die passenden Stimmen und Darsteller hat», sagt Gebhardt. Zum Ende der Spielzeit schwärmt das Luzerner Theater mit der «Revue des Folies» von Jacques Offenbach noch einmal aus dem Theater aus und feiert unter freiem Himmel ein dreiwöchiges Theaterfest an den Ufern des Vierwaldstättersees, am selben Ort wie das Open-Air-Kino: «Das ist Musiktheater für die ganze Familie», so Gebhardt.

«TanzLuzern» setzen weiter auf Stilvielfalt (im Bild die Compagnie in der Choreografie «The Wanderers» von Erion Kruja). Bild: Ingo Höhn

Tanz-Leiterin Wanda Puvogel. Bild: E. Beerkircher

«TanzLuzern» zeigt unter der Tanzdirektorin Wanda Puvogel wieder eine Vielfalt an Spielarten, Formaten, Stilen und Arbeitsweisen. Dem tragen die Änderungen in der Compagnie Rechnung. Drei neue Tänzer aus Simbabwe, China und der Schweiz (zwei Männer, eine Frau) bringen Erfahrungen mit Hip-Hop und Martial Arts mit. Die Produktion «Dancing Voices» verbindet unterschiedliche Tanztraditionen aus Frankreich (Marion Zurbach) und Israel (Tom Weinberger). Das verbindende Element ist, dass «beide den ganzen Körper einschliesslich der Stimme» einbeziehen, sagt Sparteleiterin Wanda Puvogel. Die Chinesin Ybin Wang bringt in «Swan» (eine «Schwanensee»-Version mit Orchester) europäische Tradition und asiatische Tanzkultur zusammen. In «Next Matters» stellen sich die Ensemblemitglieder mit eigenen Choreografien vor. Die Tanzsparte steuert mit «Top oder Flop» auch ein Stück für Jugendliche bei. Dafür befragt Choreograf Luca Signoretti Jugendliche, ob für sie Noten oder Likes auf Instagram wichtiger sind für Erfolg oder Misserfolg.

Leiterin Junges Theater Teresa Rotemberg. Bild: G. Batardon

Dass dem Haus das junge Publikum besonders wichtig ist, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass das «Junge Luzerner Theater» eine eigene, gewichtige Sektion bildet. Das diesjährige Vorweihnachtsstück ist Hans Christian Andersens «Die Schneekönigin». Die Schweizer Erstaufführung unter der Regie von Jana Vetten läuft unter dem Label Oper, kann aber auch als interdisziplinäres Stück zwischen Schauspiel und Musiktheater bezeichnet werden. Zahlreiche weitere Produktionen decken ein äusserst breites Altersspektrum ab. Gezielt forciert man das Format der Schulvorstellungen mitsamt partizipativen Workshops, in dem die Schulklassen gar über den Inhalt des Gespielten mitentscheiden können. So will man «Brücken bauen, damit Kinder und Jugendliche den Weg ins und zum Theater finden», so Spartenleiterin Teresa Rotemberg.

Diese Stücke werden in der neuen Saison unter anderem zu sehen sein: Oper : «STYX Tours» (mit Musik von Maja S.K.Ratkje, Jean-Philippe Rameau, Arvo Pärt u.a. – Saisoneröffnung am 26. August im alten Krematorium ), «Herzog Blaubarts Burg» (Bela Bartok), «Eugen Onegin» (Peter Tschaikowsky), «Alcina» (Händel), «Der Rosenkavalier» (Richard Strauss), «Revue des Folies» (Jacques Offenbach)

: «STYX Tours» (mit Musik von Maja S.K.Ratkje, Jean-Philippe Rameau, Arvo Pärt u.a. – ), «Herzog Blaubarts Burg» (Bela Bartok), «Eugen Onegin» (Peter Tschaikowsky), «Alcina» (Händel), «Der Rosenkavalier» (Richard Strauss), «Revue des Folies» (Jacques Offenbach) Schauspiel : «Das Versprechen» (Friedrich Dürrenmatt), «Das Bildnis des Dorian Gray» (Oscar Wilde), «Stützen der Gesellschaft» (Henrik Ibsen), «Knef» (Tini Prüfert), «Versteckt» (über Schrankkinder), «Swallow» (über Identität und Gender), «Ich, aber anders» (über die Lust an der Verkleidung).

: «Das Versprechen» (Friedrich Dürrenmatt), «Das Bildnis des Dorian Gray» (Oscar Wilde), «Stützen der Gesellschaft» (Henrik Ibsen), «Knef» (Tini Prüfert), «Versteckt» (über Schrankkinder), «Swallow» (über Identität und Gender), «Ich, aber anders» (über die Lust an der Verkleidung). Tanz : «Dancing Voices», «Swan» «(mit Orchester), «Next Matters», «Top oder Flop»

: «Dancing Voices», «Swan» «(mit Orchester), «Next Matters», «Top oder Flop» Junges Luzerner Theater: «Die Schneekönigin» (Vorweihnachtsstück), «An der Arche um Acht» (Ulrich Hub), «Klangtauchen» (Theater Pilkentafel), Figurentheater, Krabbelkonzerte

Mehr Infos unter www.luzernertheater.ch

