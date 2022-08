Spoken Word Das Woerdz-Festival gibt sein Programm für die neue Ausgabe im Oktober bekannt Vom 26. bis 29. Oktober 2022 findet in Luzern das internationale Spoken-Word-Festival Woerdz statt. Zu Gast sind über 50 Künstlerinnen und Künstler – darunter findet sich auch Prominenz aus den USA. Stefan Welzel 11.08.2022, 12.00 Uhr

Der legendäre Franz Hohler war vor zwei Jahren einer der Gäste am Woerdz-Festival in Luzern. Bild: Franca Pedrazzetti

Im Herbst steht die fünfte Ausgabe des Spoken-Word-Festivals Woerdz an. Zwischen dem 26. und 29. Oktober finden im Kulturzentrum Südpol sowie in der Stadtbibliothek Luzern über 50 Namen von nationalem und internationalem Renommee Eingang in das Programm, welches die Verantwortlichen nun bekannt gegeben haben. Das Festival bietet dabei wie gewohnt «eine grosse Werkschau der Schweizer Spoken-Word-Szene, Uraufführungen, einen Poetry-Slam und musikalische Leseformate», wie es in der Medienmitteilung heisst. Zudem gibt es ein Kinderprogramm, Projekte im öffentlichen Raum, U18-Slams und Workshops.