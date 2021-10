«Soorser Comedy Täg» erhalten Kulturpreis der Stadt Sursee

Stadt Sursee Verein «Soorser Comedy Täg» erhält Kulturpreis Der Verein «Soorser Comedy Täg» organisiert im nächsten Jahr zum 20. Mal das gleichnamige Festival. Mit seinem Engagement bereichert er die kulturelle Vielfalt in Sursee. Der Surseer Stadtrat würdigt dies mit dem Kulturpreis 2022. 20.10.2021, 09.46 Uhr

Giacobbo/Müller an den «Soorser Comedy Täg» 2018. Bild: Roberto Conciatori / PD

Ein kleines Organisationskomitee bestehend aus vier Personen organisiert seit 2003 jährlich im Herbst das Comedy-Festival «Soorser Comedy Täg». Das Festival wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem festen Bestandteil im Surseer Kulturkalender, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Neben dem Festival veranstalte der Verein weitere Anlässe in der Sparte Comedy und belebe damit die örtliche Kulturszene.