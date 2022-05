Festival Ettiswil punktet mit Stimmen, die guttun – etwa jener von James Gruntz Erprobtes Konzept und doch ein bisschen neu: Am Stimmen Festival Ettiswil wird das Areal um die Büelacherhalle zum Begegnungsort. Regina Grüter Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Das Stimmen Festival Ettiswil zeichne sich aus durch intime Konzerte und die Nähe zum Publikum, sagt Leiterin Sabrina Rohner-Troxler:

«Bei uns geht es wirklich um Musik.»

So verfolge man die Auftritte verschiedenster Stimmkünstlerinnen und Stimmkünstler aus dem In- und Ausland jeweils extrem aufmerksam. An dieser Philosophie, die auch «ganz fest» mit dem Standort zusammenhänge, hat sich in den letzten Jahren grundsätzlich nichts geändert. Seit 2015 zeichnet Festivalleiterin und Sängerin Sabrina Rohner-Troxler zusammen mit ihrem Ehemann und Bassist Adi Rohner für die Programmierung verantwortlich. Man kennt sie auch als treibende Kräfte hinter der Folk-Noir-Band Franky Silence & Ghost Orchestra.

2018 ist man mit Wohnzimmer-Konzerten noch näher ans Publikum gerückt. Letztes Jahr war es dann eher umgekehrt. Stimmen Ettiswil war eines von wenigen Festivals, das unter strengen Corona-Auflagen – 50 Personen pro Konzert – stattfand. Dafür tauschte man den Jlgensaal gegen die Büelacherhalle ein. Rohner-Troxler lacht und sagt:

«Wir hatten zwei Meter Abstand zwischen den Stühlen.»

Dann habe man sich überlegt, was der Standort für Vorteile bringe – und ein neues Gastrokonzept aufgezogen: Mit Food­ständen vor der Halle soll der Platz zum Begegnungsort werden, auch für Leute aus dem Dorf und der Umgebung ohne Ticket.

Mit einer Trennwand machen sie den Saal für die Hauptkonzerte am Abend ein bisschen kleiner und vermindern damit das «Hallen-Feeling». Es soll auch im neuen Konzertsaal intim und nah bleiben.

Auch für die «Stimmfenster»-Gratiskonzerte, die Plattform für Künstlerinnen und Künstler am Anfang ihrer Karriere, gibt’s einen neuen Raum: Am Freitag tritt die Singer-Songwriterin Aida Stefania (17.30) im Singsaal auf, am Samstag Stella Cruz (17.00). Das ebenfalls traditionelle Familienkonzert fand heuer bereits am Dienstag statt.

Vor allem ­ «Winter-Acts»

Aber auch die aktuelle Ausgabe steht noch ein bisschen im Zeichen der Pandemie. Verpflichtet werden die Künstlerinnen und Künstler jeweils hauptsächlich im Winter; also dann, als die Fallzahlen gen Himmel stiegen und dort oben blieben. Dies führte zu weniger Internationalem, aber nicht zu Abstrichen bei der Qualität. Man kann es mit dem Sommer 2020 vergleichen, als eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer ihre Ferien hier verbrachte und die Vielseitigkeit der Schweiz entdeckte oder neu schätzen lernte.

Aber nicht nur Corona stellte die Rohners vor besondere Herausforderungen. Mit dem plötzlichen Tod von Endo Anaconda am 1. Februar 2022 hat die Schweiz nicht nur eine gewichtige Stimme und einen grossen Stimmkünstler verloren. Mit seiner Band Stiller Has hätte Anaconda für die feierlich-freudige Eröffnung des Stimmen Festivals sorgen sollen, so die Festivalleiterin:

«Das war ein recht schwieriger Moment.»

Ein internationaler Act war wieder möglich, dann ging der Krieg in der Ukraine los. Bei Las ­Karamba (Donnerstag, 19.30) komme alles so schön zusammen, was es in diesem Moment brauche, sagt Sabrina Rohner-Troxler. «Sie singen Spanisch und vereinen verschiedene Musikeinflüsse.» Sie verwendet das Adjektiv «bunt». Die sechs Frauen aus Spanien, Venezuela, Frankreich, Kuba und ­Argentinien haben sich in Barcelona zusammengetan und erzählen von ihren Erfahrungen mit Migration und als Frau. Musikalisch ist das ein Mix aus Latin, Urban, Weltmusik und Hip-Hop. «In diesen Zeiten tut es besonders gut, ein solches Konzert zu hören», ist Rohner-Troxler überzeugt.

Las Karamba eröffnen das Stimmen-Festival Ettiswil am Donnerstag, 26. Mai. Bild: PD

Dem Programm-Duo ist die Ausgewogenheit der Geschlechter nicht nur bei den Sängerinnen und Sängern, sondern auch bei den Musizierenden ein grosses Anliegen.

Bereits am Freitag gibt es mit Hank Shizzoe (mit Tom Etter, Gitarre, und Gert Stäuble, Schlagzeug, von Züri West; 19.00) und Erika Stucky (21.00) eine männliche und eine weibliche Stimme. Der «beste nicht aus den USA stammende Roots-Rock-Songwriter» und die Jodlerin, die den Blues singt, sorgen für einen Abend im rootsig-urchigen Bereich.

Am Freitag singt Erika Stucky den Blues. Bild Mirco Taliercio

Am Samstag wird es mit dem grossen Namen James Gruntz (im Duo mit Michael Spahr an der Gitarre, 21.00) und der noch weniger bekannten Singer-Songwriterin Lena Minder (sie hat eine Engelsstimme; 18.30) eher poppig, wobei beide ursprünglich vom Jazz her kommen.

Am Samstag gibt’s James Gruntz im Duo mit dem Gitarristen Michael Spahr. Bild: PD

«Bogen übers gesamte Programm besonders gelungen»

Den Sonntagmorgen im Schloss Wyher (10.00), traditionell eine Mischung aus Lesung und Musik, bestreiten der Kulturjournalist und Autor Pirmin Bossart und der Musiker Adrian Würsch mit «Der Sonntag und sein Henker», gefolgt von Áed, der von keltischer Musik inspirierten Band um Ilenia Ballacchino und Helen Maier.

Ein Frauenensemble zum Auftakt, der Chor Männerstimmen Basel zum Abschluss in der Pfarrkirche (17.00). Es treten Sängerinnen auf, aber auch Bands, in denen Frauen mitspielen. Der Bogen übers gesamte Programm sei ihnen dieses Jahr besonders gut gelungen, freut sich die Festivalleiterin.

Stimmen Festival Ettiswil: Donnerstag, 26. bis Sonntag, 29. Mai; detailliertes Programm, weitere Infos und Tickets: www.stimmen-festival.ch.

