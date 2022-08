Klassik Das grosse Finale des Stradivari-Fest: Romantisch, feinfühlig und fulminant Am Sonntag ist das Stradivari-Fest Gersau zu Ende gegangen. Es hat den vielen Zuhörerinnen und Zuhörern total sechs Konzerte geboten. Wie jedes Jahr an unterschiedlichsten Orten und mit vielen Kontrasten. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 01.08.2022, 17.52 Uhr

Das Stradivari Quartett um Festivalleiterin Maja Weber (links). Bild: PD

Am Wochenende spielte das Stradivari-Quartett nach Mozart und Chopin vom Mittwoch und Donnerstag (wir berichteten) vier weitere Programme. So erklangen am Freitagabend Beethovens Quartette G-Dur, op. 18 Nr. 2 und e-Moll, Op. 59 Nr. 2 im Mythensaal des Seehotels Waldstätterhof Brunnen. Das Quartett spürte den Stimmungen des Komponisten kompromisslos nach, spielte so leidenschaftlich wie feinfühlig. Xiaoming Wang zauberte grosse Innigkeit. Stefan Tarara übernahm auf der Stradivari die «1721-Ex-Kreisler-Goldene Periode», Lech Antonio Uszynski und Maja Weber vertieften den Klang magistral.

Dramatische Akzente auf der Bootsfahrt

Am Samstagvormittag gab es «Opera e Cinema mit Cello-Duos» auf dem See. Der Nauen schwankte im Rhythmus der wiegenden «Barcarolle» Offenbachs. Maja Weber und Clemens Weigel zelebrierten Arien von Mozart und liessen die Töne in Händels «Lascia ch’io pianga» süffig dahinschmelzen. Sie gaben «Godfather» von Nino Rota dramatische Akzente, um dann «Moon River» von Mancini abwechselnd in feinstem Legato und Pizzicato hinzuhauchen. Der See plätscherte dazu, die Sonne liess das Wasser glitzern.

Abends war die Seebühne Szenerie für grosse Besetzung. Mit dem Streichoktett C-Dur op. 176 huldigte das Stradivari-Quartett zusammen mit Inès Morin und Tanja Sonc (Violinen), Ribal Molaeb (Viola) und Clemens Weigel (Cello) dem Schweizer Komponisten Joachim Raff. Es klang sinfonisch mit schmeichelnden Melodien, unerwarteten Harmoniewechseln, mal samtig, mal mit punktierten Rhythmen tänzerisch.

Wie zart huschende Elfen

Dann interpretierten die acht Künstler Mendelssohns Oktett mit unbändigem Temperament. Wie zart huschende Elfen glitten die Töne im Scherzo über den See, und das Abendrot um den Pilatus vertiefte sich so wie das Spiel der Streicher.

Den fulminanten Abschluss bildete das Stradivari-Konzert am Sonntag in der Pfarrkirche St.Marzellus in Gersau. Dvořáks «Amerikanisches Quartett» ist bekannt. Aber, wie ein Besucher am Ende sagte: «So fantastisch habe ich das noch nie gehört!» Traumhaft wurde die Klangwelt ausgebreitet, die sich von böhmischen über amerikanische Einflüsse in neue Harmonien wagt und von jazzigen Rhythmen in himmlische Weiten reicht. Nicht weniger magisch wirkt Dvořáks Quintett mit erweiterter Tiefe, Petar Naydenov am Kontrabass. Wie das Stradivari-Quartett jede Komposition stilsicher, klanglich farbenreich und mit sichtbarer Spielfreude ausmusiziert, das macht Lust aufs nächste Jahr.

