FC Luzern: Bitteres Ende für das Team und Trainer

Super League Bitteres Ende für Frick und den FCL: Rote Karte und nicht erfüllte Erwartungen Der FC Luzern verliert im letzten Heimspiel im Jahr 2022 gegen den FC Basel mit 0:2. Doch nicht nur das: Trainer Mario Frick sieht Rot. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 09.11.2022, 23.50 Uhr

In der 90. Minute wurde Mario Frick von Schiedsrichter Fedayi San mit der roten Karte auf die Tribüne geschickt. Der Luzern-Trainer soll den vierten Offiziellen Johannes Mandach mit dem Ellbogen traktiert haben. Das wird beim Bezahlsender «Blue Sport» gesagt. Es ging alles so schnell, dass es am Abend nach dem Spiel keine Fernsehbilder der Szene gab. Frick sagte später: