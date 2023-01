Kinostarts vom 19. Januar Geben Jennifer Lopez und Josh Duhamel in «Shotgun Wedding» ein superstarkes Liebespaar ab? Diese Filme starten am 19. Januar in den Zentralschweizer Kinos. Dazu gibt es Vorpremieren wie «A Man Called Otto» mit Tom Hanks oder «Die drei ??? – Erbe des Drachen». 19.01.2023, 09.30 Uhr

Gerade die überzogenen Dialoge und Szenen in «Shotgun Wedding» mit Jennifer Lopez und Josh Duhamel sind manchmal lustig. Bild: Ascot Elite

A Man Called Otto (Ein Mann namens Otto) – Vorpremiere

Capitol, Luzern: So, 22.1., 17.00; Pathé, Ebikon: Sa, 21.1., 17.30; Maxx, Emmenbrücke: So, 22.1., 17.30; Cinema8, Schöftland: So, 22.1., 17.10, Mi 20.15; Seehof, Zug: So, 22.1., 11.30, Mi, 25.1., 12.15 (Lunch-Kino).

Ardente·x·s

Dokumentarfilm über ein Lausanner Kollektiv junger Frauen, das mit einem künstlerischen und politischen Ansatz Pornofilme realisiert, die die Sexualität und die Körper positiv in all ihrer Vielfalt zeigen sollen – und damit für eine andere Vision von Begehren und Sexualität kämpft.

Stattkino, Luzern: Sa, 21.1./Mi, 25.1., je 20.30.

Avec amour et acharnement

Im Liebesdrama von Claire Denis («Un beau soleil intérieur») geraten eine Frau und zwei Männer in die unkontrollierbare Spirale der Eifersucht. «Sara ist weder unterwürfig noch ein Opfer. Sie gibt sich ihrem Verlangen hin, aber keiner bestimmten Person, weder ihrem regelmässigen Partner noch ihrem flüchtigen Liebhaber», sagt Denis, an der Berlinale mit dem Regiepreis ausgezeichnet, über die von Juliette Binoche gespielte Frauenfigur. Der Film nach dem Roman «Un tournant de la vie» von Christine Angot unterlaufe viele Klischees.

Ab 19.1. im Kino Engelberg; Kino Schwyz; Cinema Leuzinger, Altdorf (ab 15.3.).

Babylon

Regisseur Damien Chazelle («La La Land») entführt mit einer Star-Besetzung um Margot Robbie und Brad Pitt ins frühe Hollywood der 1920er-Jahre, als die junge Filmmetropole von der Stummfilm-Ära ins Tonzeitalter schlitterte. Chazelle geht mit rauschenden Partys, viel nackter Haut, bombastischen Filmsets und dekadenten Exzessen in die Vollen. (dpa) Mehr über die «ungewöhnliche, komplexe Liebeserklärung an Hollywood» am Samstag, 21. Januar, online und in der «Schweiz am Wochenende».

Ab 19.1. im Bourbaki+Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Gotthard, Zug.

Bratsch – Ein Dorf macht Schule (Vorpremiere)

Bourbaki, Luzern: Mi, 25.1., 12.15 (Lunch-Kino in Anwesenheit von Regisseur Norbert Wiedmer).

Decision to Leave

Von einem Berggipfel in Südkorea stürzt ein Mann in den Tod. Ist er gesprungen oder wurde er gestossen? Bald beginnt der ambitionierte und dabei ausgesprochen höfliche Polizist Jang Hae-joon die Frau des Toten, Song Seo-rae, zu verdächtigen. Der südkoreanische Kultregisseur Park Chan-wook («Oldboy», «The Handmaiden») über den Film, für den er in Cannes mit dem Regiepreis ausgezeichnet wurde: «Es ist eine Liebesgeschichte und auch ein Detektivdrama. Was ich wirklich betonen möchte, ist, dass es sich um eine Geschichte über Verlust handelt, mit der sich jeder Erwachsene identifizieren kann. Anstatt sie aber als Tragödie zu behandeln, habe ich versucht, sie mit Subtilität, Eleganz und Humor zu erzählen.»

Ab 19.1. im Bourbaki, Luzern.

Die drei ??? – Erbe des Drachen (Vorpremiere)

Pathé, Ebikon: So, 22.1., 13.00; Maxx, Emmenbrücke: So, 22.1., 14.30; Cinema 8, Schöftland: So, 22.1., 13.30; Seehof, Zug: So, 22.1., 13.30, Mi, 25.1., 15.00.

Die Eiche – mein Zuhause

Es war einmal eine alte Eiche… Die Jahreszeiten ändern sich, aber die Bewohner bleiben die gleichen: das flinke Eichhörnchen, die farbigen Rüsselkäfer, die lauten Eichelhäher, die unermüdlichen Ameisen und viele andere Lebewesen. Französischer Naturfilm ohne Begleitkommentar.

Ab 19.1. im Bourbaki, Luzern; Pathé, Ebikon; Cinema 8, Schöftland.

R.M.N.

Besprechung am Freitag, 20. Januar, online und in der Tageszeitung.

Ab 19.1. im Bourbaki, Luzern; Seehof, Zug.

Shotgun Wedding – ­ Ein knallhartes Team

Action-Komödie über ein Paar, das sich auf einer einsamen Insel das Jawort geben will – doch dann wird dieser Plan durchkreuzt, zum Beispiel von Piraten. Die Dialoge, in denen sich das Brautpaar ankeift oder die Liebe beteuert, sind zwar oft witzig, aber wirken mitunter platt und austauschbar. Auch die Actionszenen mit Verfolgungsjagden meint man schon hundertmal gesehen zu haben. Und auch wenn Jennifer Lopez und Josh Duhamel einen guten Job machen, so ganz überzeugend als superstarkes Liebespaar wirken sie nicht. (dpa)

Ab heute im Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Peter von Kant – Studiofilm Altdorf

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi, 25.1., 20.15.