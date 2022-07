Kinostarts Supertiere, gruseliger Vogel und ein Drama um Sportlerinnen und Sportler in der Ukraine Der Animationsfilm «DC League Of Super-Pets» ist für die ganze Familie gedacht. Das trifft wohl weniger auf die anderen Filme zu, welche diese Woche in unseren Kinos starten. Arno Renggli 27.07.2022, 05.00 Uhr

Die Helden in «DC League Of Super-Pets» mit Krypto (oben).

DC League Of Super-Pets

Tierische Superhelden? Das gab’s auch schon. Aber vielleicht noch nie so prominent besetzt wie in diesem US-Animationsfilm: Superhund Krypto und Superman sind beste Freunde, welche identische Superkräfte haben. Seite an Seite jagen sie die Bösen von Metropolis. Dann wird «Supie» samt Rest der menschlichen Justice League von Schurke Lex Luthor ausgetrickst und eingesperrt. Krypto startet mit einer bunten Truppe von Tieren, die ihre jeweiligen Spezialkräfte erst entdecken müssen, eine Befreiungsaktion.

Ab Donnerstag im Capitol, Luzern; Leuzinger, Altdorf; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; afm, Stans; Seehof Zug.

Pushing Boundaries

Als Russland 2014 in die Krim einmarschiert, verliert das ukrainische paralympische Team die Trainingsbasis. Dabei ist es dort in jahrelanger Arbeit an die Weltspitze des Behindertensports gebracht worden. Einigen Sportlerinnen und Sportlern wird gar die russische Staatsbürgerschaft aufgezwungen. Nun versuchen sich alle, den neuen Umständen anzupassen. Gelingt das und sogar die Qualifikation für die nächste Paralympiade?

Ab Donnerstag im Stattkino Luzern. Am Mittwochabend Premiere (18.30 Uhr) in Anwesenheit der ukrainischen Regisseurin Lesia Kordonets, die im Gespräch auch Fragen beantworten wird.

Total Trash – The Teutonic Story

Dok- und Musikfilm über die «Metal Trash»-Szene im Ruhrpott Anfang der 1980er-Jahre. Mit ihr wollten viele Jugendliche aus den engen Strukturen ausbrechen. Der Film bietet einen breiten kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Einblick in die Musikgeschichte der Zeit.

Freitag, 18.00 Uhr, im Bourbaki, Luzern. Regisseur Daniel Hofmann ist anwesend.

Hatching

Finnische Mischung aus Teendrama und Horrorfilm: Tinja, Tochter eines vermeintlichen Musterehepaars, gelangt an ein mysteriöses Vogelei. Doch bevor etwas ausschlüpft, wird das Ei immer grösser. Was schliesslich kommt, verändert das Leben von Tinja und Familie auf drastische Art. Der Film ist nicht nur das einfühlsame Porträt eines jungen Menschen, sondern bietet tolle Spezialeffekte sowie Seitenhiebe gegen ehrgeizige Eltern und die Influencer-Szene.

Ab Donnerstag im Bourbaki, Luzern, und Pathé, Ebikon.

Total Trash – The Teutonic Sing A Bit Of Harmony

Japanischer Animationsfilm über eine Austauschschülerin, die sich sehr für andere Menschen interessiert. Und ein Lied, das ihr und ihren Mitschülererinnen und Mitschülern Glück bringt. (are)

Ab Donnerstag im Gotthard, Zug.