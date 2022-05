Kantonsschule Sursee zeigt Musical Killertulpe

Sursee Viel Witz und eine Prise Grusel: Die «Killertulpe» gedeiht auf der Kanti-Bühne Der Kantichor und das Freifach Theater zeigen in der Aula der Kantonsschule Sursee eine grosse Musicalproduktion. Dabei geht es um eine neuartige, geheimnisvolle Pflanze. Yvonne Imbach 12.05.2022, 17.37 Uhr

Alle paar Jahre arbeiten die Schülerinnen und Schüler des Kantichors sowie des Freifachs Theater an der Kantonsschule Sursee zusammen, um eine grosse Musicalproduktion aufführen zu können. Jede Schülerin und jeder Schüler soll mindestens einmal in seiner Gymizeit mitmachen können. Am Donnerstag durfte an der Premiere des neuen Musicals «Killertulpe» viel Talent und Leidenschaft für das Spielen, Singen und Musikmachen genossen werden.

Blick in die Hauptprobe von «Killertulpen» an der Kantonsschule Sursee. Bild: Yvonne Imbach (Sursee, 11. Mai 2022)

Der Chor unter der Leitung von Mario Thürig und Gerhard Unternährer beeindruckt nur schon durch sein Aufstellen: 80 junge Leute zwischen 12 und 19 Jahren schmettern mitreissende Songs, mal in Englisch, mal in Deutsch. Sogar stimmgewaltige Soli werden geboten. Auch die Band formiert sich aus einer Schülerin am E-Piano und drei Schülern am Schlagzeug und an den E-Gitarren.

Suche nach einem geeigneten Stück beginnt schon früh

«Musiklehrer Mario Thürig und ich stecken schon lange vor Probebeginn die Köpfe zusammen und suchen nach einem geeigneten Stück», erzählt Dieter Ockenfels, der die jungen Schauspielenden im Freifach Theater unterrichtet. Der Regisseur weiss:

«Das Spiel wird durch die Musik und die Songs perfekt ergänzt. Gemeinsam erzeugen wir die mitreissende Stimmung.»

Damit trifft Dieter Ockenfels den Nagel auf den Kopf: Hoch konzentriert und mit viel ansteckender Freude agieren die beiden Ensembles im Wechsel. Die Geschichte lehnt sich an «Little Shop of Horrors» an und überzeugt durch viel Witz und eine Prise Grusel.

Blick in die Hauptprobe von «Killertulpen» an der Kantonsschule Sursee. Bild: Yvonne Imbach (Sursee, 11. Mai 2022)

Ein Blumenverkäufer züchtet eine neuartige Pflanze, die zunehmend Publikum anlockt. Hinter ihrer Einzigartigkeit steckt ein Geheimnis: Normaler Pflanzendünger reicht ihr nicht zum Gedeihen.

Hinweis: Aufführungen: Heute um 20 Uhr. 14. Mai, 20 Uhr. 15. Mai, 17 Uhr. Aula Kantonsschule Sursee. Reservation auf der Website der Kanti.