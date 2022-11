Talentwettbewerb Diese vier Nachwuchsband haben es ins Sprungfeder-Finale geschafft Die Vorrunden des Zentralschweizer Nachwuchswettbewerbs Sprungfeder sind Geschichte - die Sieger-Bands spielen Anfang Dezember in der Luzerner Schüür. 09.11.2022, 18.33 Uhr

Bild: Michael Kaegi

Der Zentralschweizer Musik-Nachwuchswettbewerb Sprungfeder kennt seine Finalteilnehmerinnen und -teilnehmer für die Ausgabe 2022. Nach den nun beendeten vier Vorrunden in Luzern, Zug, Altdorf und Lungern gehen Aanim, Club Arielle, Dombr 3 (alle aus Luzern) sowie Flames of Tomorrow aus Nid- und Obwalden in die Endausscheidung am Mittwoch, 7. Dezember, in der Schüür.