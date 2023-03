Luzern Glenn Leonard bietet ein riesiges Stück Musikgeschichte mit Songs von The Temptations am Retro Festival Glenn Leonard’s Temptations Revue bringt in Luzern 22 Songs der stilbildenden Soul-Gruppe auf die Bühne. Das Publikum ist hingerissen. Sowohl von der Musik als auch den Performern. Regina Grüter Jetzt kommentieren 24.03.2023, 13.37 Uhr

Glenn Leonard war acht Jahre lange Mitglied von The Temptations. Bild: Marc Gilgen (Luzern, 23. 3. 2023)

The Temptations aus Detroit, Michigan, sind Legende. Ihre Geschichte ist untrennbar mit dem ebenso legendären Plattenlabel Motown verknüpft. In den 60ern und 70ern und sogar noch in den 80ern landete die afroamerikanische Soul- und R’n’B-Gesangsgruppe unzählige Hits. Am Donnerstagabend kam man am Retro Festival im Hotel Schweizerhof in Luzern an Glenn Leonard’s Temptations Revue in den Genuss von 22 (!) Songs. Der mittlerweile 75-jährige Leonard war von 1975 bis 1983 Mitglied der Temptations. Er hat zehn Alben mit der Gruppe aufgenommen. Und die Befürchtung einer durchgetakteten Medley-Show ohne die kleinste Spontaneität, wie der alte James Brown sie geboten hat, zerschlugen sich schnell. Die Temptations-Songs wurden nicht verschandelt.

Natürlich ist Glenn Leonard’s Temptations Revue nicht die einzige, wahrscheinlich auch nicht die beste, und hat nichts mit den originalen Temptations zu tun (Gründungsmitglied Otis Williams lebt noch). Aber sie ist gut! Auch die Stimmen der fünf Männer mit Durchschnittsalter 75 sind nicht mehr die besten. Aber sie sind gut!

Und ein Song von Frank Sinatra

Glenn Leonard (2. von rechts) und «seine» Temptations (von links): André Jackson, James Faison, Kareem Ali, Shelton Price. Bild: Marc Gilgen (Luzern, 23. 3. 2023)

Punkt 21 Uhr stehen die Musiker auf der Bühne – die Band mit Bläsersektion in Schwarz, die fünf Sänger im Glitzerkittel mit Fliege und Lackschuhen. Das ist Freude und Engagement mit Stil. Tenor André Jackson – der Jüngste hat am meisten Power in der Stimme – stehen schon nach zehn Minuten die Schweissperlen auf der Stirn.

Die Setlist ist wirklich wunderbar aufgebaut, beginnt mit dem Klassiker «Get Ready» (1966), geschrieben von Smokey Robinson, und bewegt sich über den bluesigen Gospel «I Wish It Would Rain» (1967) und das funkige «I Can’t Get Next to You» (1969) auf einen ersten ergreifenden Höhepunkt zu: «Ol’ Man River», gesungen 1936 von Paul Robeson und später von «Mr Blue Eyes himself» (Leonard), Frank Sinatra, interpretieren sie fast in reinem A cappella. Sie setzen auf Abwechslung, Stimmungs- und Stilwechsel, nicht auf Chronologie. Die Songs werden nicht abgespult, sondern ausgekostet.

«We want the funk!»

«Papa Was a Rollin’ Stone» (1972) – einer der grössten Temptations-Hits, aber ein Cover – ist Lied Nummer 10, und auch den spielen sie sehr gospelhaft («clap your hands» – zwischen dem Beat!). Die Band hat Drive, das Schlagzeug ist sec, die Sänger in ihren verschiedenen Stimmlagen wechseln sich ab. Davor «Just My Imagination (Running Away with Me)» (1971) für die «lovers», ein Song, den Prince zu seinen Inspirationen zählte. Zu «My Girl» (1965) wird das Publikum aufgefordert, den «Temptations walk» mitzumachen.

Mit «Standing on the Top» (1982), produziert von Rick James, kündigt Leonard einen «special song» an – er wurde aufgenommen, als er in der Band war. Wow, ist das funky! Mit «Treat Her Like a Lady» (1984) wird dem Disco-Funk und R’n’B gefrönt. Voll cool! Manchmal ist es aber auch arg kitschig («You’re My Everything», 1967). Und dann wieder sehr rockig («[I Know] I’m Losing You», 1966). Eins ist klar, mit Glenn Leonard’s Temptations Revue wurde in Luzern ein riesiges Stück Musikgeschichte zelebriert.

