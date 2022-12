The Young Gods Sie sind zwar keine jungen Götter mehr, aber immer noch Götter «Es ist ziemlich sehr kompliziert»: Was die Freiburger Kultband mit ihrer Liveinterpretation von «In C» am Freitag in der Schüür in Luzern ablieferte, verdient allergrössten Respekt. Regina Grüter Jetzt kommentieren 17.12.2022, 12.48 Uhr

The Young Gods (Franz Treichler, links, Cesare Pizzi, Mitte, Bernard Trontin, rechts) spielen «In C» in der Schüür in Luzern. Eingeladen hat der Sedel. Jakob Ineichen/Luzerner Zeitung (16. Dezember 2022)

Ein Spaziergang durch die verschneite Stadt, The Young Gods' «Play Terry Riley In C» dringt über die Ohren ins Bewusstsein. Der Kopfhörer schluckt alle Aussengeräusche. Man versinkt in eine Art meditativen Zustand, die Zeit löst sich auf.

Mit ihrem im September erschienenen jüngsten Album haben die Post-Industrial-Pioniere aus Fribourg etwas Neues gewagt. «In C» ist eine Minimal-Music-Komposition des Kaliforniers Terry Riley aus dem Jahr 1964. Eine Seite mit 53 Patterns in C-Dur, die im Loop gespielt werden, und zwei Seiten mit ein paar Regeln für die Interpretierenden. Es ist ganz einfach und doch ungeheuer kompliziert. Oder «ziemlich sehr kompliziert», wie es Franz Treichler von den Young Gods ausdrückt.

Umgeben von künstlichen Kerzen: Franz Treichler spielt hoch konzentriert einen Gitarren-Loop und muss gleichzeitig seinen Computer und seine Mitmusiker im Auge behalten. Jakob Ineichen/Luzerner Zeitung (16. Dezember 2022)

Es ist der jährliche Sedel-Abend in der Schüür, mit dem die beiden Luzerner Konzerthäuser ihre nunmehr 30-jährige Freundschaft feiern. Letztes Jahr wurde der Sedel 40 Jahre alt und begeht das Jubiläum mit diversen Anlässen bis ins 2023 hinein. 40 Jahre Sedel, 30 Jahre Schüür – dafür liess sich der Sedel etwas Besonderes einfallen: Nicht nur konnte das alternative Musikzentrum zum dritten Mal in seiner Geschichte die Freiburger Kultband verpflichten, mit Nie und Motorslug bekommen auch zwei Sedel-Bands eine prominente Bühne. Und dem wurde Tribut gezollt. Die Schüür ist am Freitagabend ausverkauft.

Rahel Steiner (Basshybridgitarre), Stefan «Davix» Davi und Roli Saum (Gitarre) von Nie passen mit ihrem experimentellen Sound, der aus improvisierenden Sessions und kompositorischen Ideen von Rahel Steiner entstanden ist, hervorragend zu The Young Gods. Repetitive Rhythmusmuster und eine bis zur Unkenntlichkeit verzerrte Gitarre führen in andere Sphären. Dass die Sedel-Leute mit Motorslug nach Nie und vor The Young Gods eine klassische Rockband programmiert haben, ist nicht nur sehr sympathisch, es zeigt auch, in welcher Bandbreite in den ehemaligen Zellen geprobt wird. Sec und mit viel Freude spielt die Band um Roberto «Marshal» La Mantia auf. Die Stimmung steigt.

Und auch die Erwartung. Obwohl, wenn man sich in der Pause vor dem Young-Gods-Auftritt umhört, ist die nicht bei allen gross. Diejenigen, die mit dem neuen Album nicht viel anfangen können, sind in der Überzahl. Ganz anders tönt es nach dem Konzert.

«In C» ist eher schwierige Musik, eine Herausforderung für die Hörerschaft, aber noch viel mehr für die Musiker. Beide Seiten müssen sich darauf einlassen, für Letztere unter hoher Kontrolliertheit und Konzentration. «In C» ist Repetitivmusik. Die 53 Themen werden chronologisch abgearbeitet, aber wie lange der Einzelne bei einem Pattern verbleibt, ist offen. Eine Regel: Die Musiker müssen nahe beieinander bleiben, innerhalb von zwei oder drei Themen. Patterns überlagern sich, es entstehen Kanone. Wenn jemand zu schnell voranschreitet oder hinterherhinkt, kann das in Kakofonie enden.

Franz Treichler erklärt das dem Publikum in wenigen Worten, bevor die Young Gods in einem ersten Set «In C» spielen. Ein «Masterpiece» (Treichler) von einem «noch lebigen, aber sehr alten» Mann – Riley ist 87 – wird zur grossen Herausforderung für auch schon alte Männer. Sie müssten sehr aufmerksam sein und extrem aufeinander hören, sagt Treichler und schiebt einen kleinen Scherz nach: «Normalerweise machen wir das nie.» «In C» sei wie ein lebendiges Wildtier, mal calm – ruhig –, mal böse.

Das Besondere an der Young-Gods-Interpretation ist erstens, dass sie sich zu dritt einer Komposition annehmen, die eigentlich für eine Gruppe von um die 35 Leute gedacht ist (es geht auch mit wenigern oder mehr: Terry Riley). Und zweitens ihre Instrumentierung: Franz Treichler an Sampler, Computer und – selten – Gitarre (noch seltener: Stimme), Cesare Pizzi an Sampler und Computer und Bernard Trontin am Schlagzeug.

Die Komposition lebt von Crescendi und Diminuendi, es wird langsam lauter und dann wieder leiser – das ist genau das Ding der Freiburger. Während Treichler am Anfang sichtlich etwas nervös ist, scheint Pizzi die Ruhe selbst – bis er einmal von seinen Geräten zurücktritt – und Trontin lächelt glückselig vor sich hin. Er hat die einfachste, wenn auch eine tragende Rolle inne, wenn er die einzelnen Parts und seine Mitmusiker zur Explosion treibt, die Drumsticks aber auch mal hinlegen kann. Die Liveversion – und es wird ewig die Schüür-Version 2022 bleiben – ist treibender und tranciger als die Albumversion; das Publikum, Alt und Jung, geht voll ab. Nach einer Stunde haben sie's geschafft. Und man kann nur den Hut ziehen.

Cesare Pizzi schien sich seiner Sache immer sehr sicher. Oder hat er sich einmal aufgeregt? Am Schluss von «In C» merkte man, wie die Anspannung von ihm abfiel. Und im zweiten Set trat er viel lockerer auf. Jakob Ineichen/Luzerner Zeitung (16. Dezember 2022)

Was nach einer halbstündigen verdienten Pause noch kommt, ist ein Zückerchen. The Young Gods spielen neue (und man hört ein Thema aus «In C») und alte Songs. Bei «Gasoline Man» explodiert die Stimmung komplett, es wird gepogt, und die Leute sind einfach nur glücklich. Diese Energie, dieses Charisma von Franz Treichler. Die Young Gods sind eine Band von Weltformat, und doch ist Treichler beinahe zu Tränen gerührt ob der Euphorie, die ihnen entgegenschwappt. Noch «Skinflowers» und dann tschüss. 2007 in der Boa, 2011 im Sedel, 2022 in der Schüür, jedes Mal ein unvergessliches Konzerterlebnis. Live sind The Young Gods unschlagbar, auch wenn sie so etwas Kompliziertes wie «In C» spielen. Geili Sieche, das seid ihr!

