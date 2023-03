Theater Arth Operetten-Premiere: «Polenblut» verbindet raffiniert tolle Unterhaltung mit der Aktualität des russischen Krieges Am Schluss gab es sogar Lob von der polnischen Botschafterin in der Schweiz: Mit der Premiere der Operette «Polenblut» gelingt Arth ein spektakulärer Wurf. Nicht zuletzt, weil das Stück durch den russischen Angriffskrieg eine grosse Aktualität erhält. Urs Mattenberger 1 Kommentar 12.03.2023, 14.18 Uhr

Fantastische Bilder: Schmetterlingschor in der Operette «Polenblut» im Theater Arth. Bilder: Christian Ballat / PD

Gross war am Samstag im voll besetzten Theater Arth die Feierlaune, als sich nach drei Jahren endlich wieder der Vorhang zu einer Operetten-Premiere hob. Zumal Regisseurin Elja-Duša Kedveš im Vorfeld versprach, das Publikum mit Oscar Nebdals «Polenblut» in eine «märchenhafte Welt» zu entführen. Schliesslich ist es das, was das Publikum von der Operette mit ihrer Walzernostalgie und ihrem folkloristischen Schmiss erwartet. Letzteres ganz besonders in «Polenblut».

Die Realität des Krieges hat das Märchen eingeholt

Allerdings hatte inzwischen die Realität des russischen Krieges gegen die Ukraine das Märchen eingeholt: Denn «Polenblut» (in Arth ursprünglich für 2021 aufs Programm gesetzt) spielt im russisch besetzten Polen im Jahr 1913. Damit stand ein Land im Fokus, dessen Bild sich im vergangenen Jahr grundlegend gewandelt hat. Denn durch seine aktive Rolle bei der Unterstützung der Ukraine rückten die Konflikte mit der EU über Nacht in den Hintergrund. Unterstrichen wurde dieser Aspekt durch den Premierenbesuch der polnischen Botschafterin in der Schweiz, Iwona Kozlowska. In einem Grusswort gab sie ihrer Freude Ausdruck, dass hier eine «Momentaufnahme» ihres Landes gezeigt werde, das über Werte wie «Freiheit und Solidarität» eine Art Rütligeist mit der Schweiz verbinde.

Weltoffenes Land in kultureller Aufbruchstimmung

Tatsächlich wollte die Regisseurin sich mit ihrer Inszenierung auch darauf beziehen. Und die grosse Frage blieb, wie beides, Operetten-Unterhaltung und Aktualitätsbezug, zusammenpassen würde. Um es kurz zu machen: Das gelingt der Produktion spektakulär. So wird einerseits mit viel Spiel- und Sprachwitz, in malerischen Bühnenbildern und Kostümen der übliche Operetten-Plot erzählt. Darin finden die energisch-selbstbewusste Helena und der lebenslustige, aber verlotterte Landadlige Bolo durch allerlei Intrigen und Eifersüchteleien hindurch zusammen.

Aber darum herum entfaltet die Inszenierung das Bild eines weltoffenen Landes in kultureller Aufbruchstimmung, das so gar nicht dem von der nationalkonservativen Regierung geprägten Polenbild der letzten Jahre entspricht. Am direktesten ist der Aktualitätsbezug da, wo Bolo – wie Helene eben ein stolzes «Polenblut» – seine persönliche «Freiheit» beschwört und der klangstarke Chor sein «noch ist Polen nicht verloren» schmettert. Dass das Land beim Aufbruch in die Moderne eigene Traditionen mit westlichen Ideen verband, machen viele Nebengeschichten deutlich.

Szenenapplaus sogar für den Hund

Die Moderne zieht ein in die Operette – mit einem Ford aus den Gründerjahren des Automobilbaus.

So kokettieren Helena (Sara Hugelshofer) und die lebenslustige Ballerina Wanda (Rahel Bünter) mit emanzipatorischen Ansprüchen und sind wie Suffragetten gekleidet (eine Augenweide: die Kostüme von Ruth Mächler). Bolos Freund Gorski (der Popsänger Kevin Guerrero) doziert mit sozialistischen Ideen für die «Werktätigen» und gegen den Adel. Wanda fährt mit einem Ford aus den Gründerjahren des Automobilbaus auf die Bühne. Wenn der reiche Popiel ihr ein Leben im Überfluss verspricht, regnet – in einer der Filmanimationen im Hintergrund – der damalige Fortschritt in Form von Eiffelturm oder eines Grammofons auf die Bühne. Helenas Hund, eher Schosshündchen als Wachhund und damit ebenfalls Symbol eines modernen Lebensstils, bekommt für seine Kunststückchen offenen Szenenapplaus.

Gemüse schwappt auf die Bühne

Diesen spendet das applausfreudige Premierenpublikum auch den Bühnenbildern von Konrad Reichmuth. Sie bringen die kulturelle Aufbruchstimmung im damaligen, weltoffenen Polen über Chopin hinaus zum Ausdruck. Noch Operettenmainstream ist der Glitzer im Warschauer Variété mit den Attraktionen der Balletttänzerinnen, die die Regisseurin traditionell als «Ballett-Tussis» (mit einem Wort von Helena) und später in slawischen Tänzen als Folkloregruppe einsetzt.

Durch die weiteren Szenen spukt das fantastische Element aus der Kunst der frühen Moderne in Polen. Beim Saufgelage auf Bolos heruntergekommenem Landgut werden Spielkarten lebendig, Schmetterlinge verwandeln den Schlosspark von Popiel (Jonathan Prelicz) in eine irreale Szenerie, beim Erntedankfest schwappen die Gemüseaminationen (aus dem als Filmleinwand dienenden Hintergrund) real auf die Bühne. Für die starke jüdische Tradition im Land steht – ein eingefügter Höhepunkt – ein jiddisches Lied (mit Klezmerband: Susanne Andres).

Herausragend: Polen-Folklore mit dem herausragenden Simon Witzig in der Rolle des Bolo.

«Genau so muss Europa sein»

Damit spricht diese – etwas textlastige – Produktion alle Sinne an und natürlich auch das Herz. Dafür sorgt das in den Hauptrollen vorzüglich besetzte, nicht ganz homogene Solistenensemble, aus dem Simon Witzig als verschlagener Bolo imponierend herausragt. Das Orchester verbindet unter der Leitung von Beat Blättler Walzerraffinement mit Folkloreschmiss und mischt die Farben von Streichern und Bläsern zu einem berührenden Sehnsuchtston.

Am Schluss zeigte sich nicht nur das Publikum begeistert, sondern auch die polnische Botschafterin. Sie bedankte sich auf der Bühne für diesen «fantastischen» Einblick in diesen historischen Moment ihres Landes. Vor allem freute sie sich, dass hier Polen als multikulturelles Land gezeigt werde, das «eigene Traditionen mit ethnischer Vielfalt» verbinde: «Einheit in der Vielfalt – genau so muss auch Europa sein».

«Polenblut» Vorstellungen bis 6. Mai im Theater Arth: www.theaterarth.ch.

