Theater Kurzweilige Unterhaltung, wenig Substanz: Die Luzerner Theatergruppe Aeternam lässt einen im luftleeren Raum zurück Am Mittwoch feierte das neue Stück «Die letzte Botschaft des Kosmonauten an die Frau, die er einst in der ehemaligen Sowjetunion liebte» der Luzerner Theatergruppe Aeternam Premiere im Kleintheater. Anja Nora Schulthess Jetzt kommentieren 12.01.2023, 13.48 Uhr

Vergessen im Weltall: Marco Sieber (links) und Christoph Fellmann als Kosmonauten in der Raumkapsel. Auf der Leinwand hinter ihnen spielt sich das Luzerner Stadtleben ab. Bild: Ingo Höhn/PD

Filterkaffee in einer Plastikkanne blubbert vor sich hin, ein Plattenspieler, ebenfalls aus weissem Plastik, dreht seine Runden und gibt knisternd sphärische Popmusik von sich. Offizier Oleg sitzt da, vor einem durchsichtigen Stoffvorhang im braunen Overall, sinniert vor sich hin und diktiert dann in ein Aufnahmegerät: «Logbuch Harmonie 114: Sie haben uns vergessen.»

Oleg und Kasimir sind sowjetische Kosmonauten, die seit Jahrzehnten im Weltraum gestrandet sind und ständig eine Erde umkreisen, die sie vergessen hat und mit dem Zusammenbruch des Kommunismus weiterzieht. Über den Stoffvorhang schauen wir via verpixelte Videoprojektion auf diese Erde. Dort ist Vivienne, deren Ehemann Keith eine Affäre mit Nastassja hat, einer Erotiktänzerin, die die Tochter von Kasimir ist und davon träumt, zum Film zu gehen. Als Keith verschwindet, versucht Vivienne, ihn zu finden. Und kommt dabei in Kontakt mit Bernard, einem ehemaligen Raketenwissenschaftler, der glaubt, dass jemand aus dem Weltall versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Geflecht aus Begegnungen und Verbindungen

Dies sind nur einige Stränge in Greigs Theaterstück von 1999 – ein komplexes Geflecht aus zufälligen Begegnungen, verlorenen und wiedergefundenen Verbindungen sowie gescheiterten Kommunikationsversuchen. Es spielt in einer Welt von Hotelzimmern, anonymen Bars und unterirdischen Clubs, in der jeder irgendetwas will, das er nie kriegt.

Schon die Originalvorlage ist eines dieser Stücke, die man lieber liest, als sie auf der Bühne zu sehen. Weil es einem die Konstruktion und die Art und Weise, wie alles vom einen zum anderen Handlungsstrang springt, schwermacht, sich auf irgendeine Figur richtig einzulassen.

Man trifft sich im Salü. Etwas, was den Kosmonauten Oleg und Kasimir nicht vorbehalten ist. Bild: PD

Lauwarme Gefühlsseligkeiten

Die Inszenierung der Theatergruppe Aeternam (Regie: Sophie Stierle, Dramaturgie: Christoph Fellmann) wartet zwar mit einem tollen Schauspielensemble und Bühnenbild auf und schenkt einem einige schöne Einfälle und Theatertricks, die sich durch die Hybridform von Bühne und Video anbieten, bleibt dabei aber reichlich unentschieden, was sie als Stück und Geschichte eigentlich sein will. Trash mit Lokalkolorit? Ironisierter Kommentar zum Ende der Geschichte? Uneigentliches Drama?

Dabei schrammt das Stück denn auch oft allzu nah am Kitsch vorbei. Etwa dann, wenn die Stimmen der Figuren auf Bühne und Film sich zu überlagern beginnen und fast synchron einen Popsong singen. Da ist es dann nicht mehr weit zu einer mittelmässigen Schweizer Fernsehfilmproduktion, die sonntagabends über die Bildschirme flirrt und lauwarme Gefühlsseligkeiten bedient. Zwar wird das Kitschverdächtige da und dort auch wieder durch ironische Unterbrechungen, absurde Dialoge und trashige visuelle Effekte gebrochen – jedoch einfach nicht konsequent genug.

Frauen als Onanier-Vorlage

Ähnlich ratlos lassen einen als Zuschauerin die Frauenfiguren in diesem Stück zurück. Für die Frauen sind nämlich im Stück genau drei Rollen vorgesehen: Erotiktänzerin, Onanier-Vorlage und betrogene Ehefrau, die sich berufshalber und nicht berufshalber um alte bedürftige Männer kümmert. Diese Zuschreibungen werden zwar ein klein wenig lächerlich gemacht, aber weder konsequent ironisiert noch problematisiert noch überstrapaziert.

Die Frauenfiguren lassen einen ratlos zurück. Bild: Ingo Höhn/PD

Überhaupt geht es in diesem Stück etwas allzu oft um Frauen, die aber so unnahbar bleiben wie die Frauen-Fotografien auf den Spionage-Spielkarten, mit denen Oleg und Kasimir für ihre sexuellen Begierden vorliebnehmen müssen. Man spürt aber als Zuschauerin noch nicht einmal die Tristesse wirklich, die in einer solchen Szenerie potenziell angelegt wäre, noch kann man wirklich von Herzen lachen. Und man fragt sich, wie man als Theatergruppe, die beansprucht, sich zeitgenössischer Stoffe und Themen anzunehmen, auf diese Art bei den Frauenfiguren stehen bleiben kann.

Im luftleeren Raum

Irgendwie spricht es auch für sich, dass die Referenzen im Stück bei Moskau, der Sowjetunion, Amerika, Trash-TV und Mainstream-Pop der 80er und 90er Halt machen. Das macht zwar da und dort Spass und bietet kurzweilige Unterhaltung, mehr aber nicht. Je länger das Stück dauert und ausufert in diverse Figurenstränge und Szenerien, desto mehr zerfleddert es in eine unübersichtliche Unentschiedenheit.

Nach einer halben Stunde nämlich hat man das Stück verstanden, und viel mehr kommt dann an neuen Ideen oder interessanten Geschichten nicht mehr heraus. Nach eineinhalb Stunden mit einem abrupten Ende wirkt das dann so, als hätte jemand, um der publikumswirksamen magischen 90 Minuten willen, den Stecker ziehen müssen: Film aus, Licht aus, Ende. Man sitzt dann als Zuschauerin etwas ratlos mit einer unmotivierten Anekdote im Rücken da – man möchte sagen: im luftleeren Raum.

