Theater Saisonstart im Luzerner Kleintheater mit Frölein Da Capo, Ursus Wehrli und Lara Stoll Im September öffnet das Kleintheater am Luzerner Bundesplatz seine Tore für die neue Saison. Den Auftakt bestreitet Frölein Da Capo mit gleich fünf Abenden. Es folgen unter anderem Gastspiele von Ursus Wehrli und Lara Stoll. Stefan Welzel 03.08.2022, 15.32 Uhr

Irene Brügger alias Frölein Da Capo spielt ihr Programm «Die Ein-Frau-Show». Bild: PD/Esther Michel

Am Dienstag, 13. September, startet das Kleintheater in die neue Saison – zum letzten Mal unter dem Leitungsduo Sonja Eisl und Judith Rohrbach. Den Auftakt bestreitet die Luzernerin Frölein Da Capo (alias Irene Brügger) an fünf Abenden in Folge (13. bis 17. September). Auch in ihrem neuen Programm «Die Ein-Frau-Show» vermengt Brügger Musik mit Komik. Weiter geht es am Dienstag, 20. September (ein Zweitauftritt folgt am Samstag, 24. September), mit Ursus Wehrli (die männliche Hälfte von Ursus & Nadeschkin) und seiner Kabarettperformance «Kunst aufräumen».