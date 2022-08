Lebensgeschichte Liselotte Moser: Trotz ihres schweren Schicksals kämpfte sie für ihren Lebenstraum als Künstlerin Der Innerschweizerin Liselotte Moser gelang in den USA eine Karriere als Künstlerin. Eine Ausstellung würdigt sie endlich auch in ihrer Wahlheimat Stans. Und zeigt auch ihre bewegte Lebensgeschichte. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 28.08.2022, 13.00 Uhr

Foto von Liselotte Moser in US-Zeitungartikel von 1948 zu einer Ausstellung in Detroit. Bild: Romano Cuonz

Es ist wohl der Traum jeder Kunstexpertin, jedes Kunstexperten, auf einem Dachboden oder im Keller bislang unbekannte Werke von bedeutenden Kunstschaffenden zu entdecken. Jana Bruggmann – seit einem Jahr Kuratorin des Nidwaldner Museums – ist dies gelungen. Nun erhält die bei uns kaum bekannte Liselotte Moser (1906–1983) die verdiente Beachtung.

Liselotte Moser wurde 1906 in einem gut bürgerlichen Luzerner Haus geboren. Alois Moser, ihr Vater, war ein Jurist und freisinniger Luzerner Nationalrat. Die Mutter, Adèle Coulin Weibel, hatte eben eine Karriere als Kunsthistorikerin begonnen. Nach der Geburt ihres einzigen Kindes liessen die Eltern sich scheiden. Liselotte wuchs mit Mutter und Grossmutter auf. Fünfjährig traf sie ein schwerer Schicksalsschlag. Sie erkrankte an Kinderlähmung. Darauf musste sie fast zwei Jahre im Kinderspital Zürich verbringen, wo sie mehrfach operiert wurde.

Sie muss am Stock gehen, was so bleiben wird

Berührend ist der Brief, den sie 1913 ihrer Mutter schickte.

«Mama», schrieb die siebenjährige Liselotte, «ich darf heute häimgen.»

Dazu zeichnete sie sich mit Rock, Stock, krausem Haar und grossem Hut. Auf dem Bild gleicht sie eher einer alten Dame als einem siebenjährigen Kind. Stolz bemerkte Liselotte: «Ich kann allein mit dem Schdok laufen.» Diese Gehhilfe brauchte sie dann zeitlebens.

Trotz dieser Einschränkungen liess sie sich ihren Traum, ein Leben als Künstlerin zu führen, nie nehmen. Sie absolvierte ein Kunststudium in Wien, besuchte eine Malerschule in Bern.

Liselottes Mutter war zu Beginn der 1920er-Jahre in Detroit zur ersten Kuratorin der neu eingerichteten Textilabteilung am Institute of Arts ernannt worden. 1927 folgte ihr die 21-jährige Liselotte nach Amerika. Mutter und Tochter, die zuvor jahrelang voneinander getrennt gewesen waren, teilten nun in Detroit eine gemeinsame Wohnung. Dies war bestimmend für Liselotte Mosers Künstlerkarriere in den USA. Der Wohnsitz von Mutter und Tochter wurde zum Treffpunkt vieler emigrierter Europäer. Liselotte Moser korrespondierte in dieser Zeit mit der halben Welt.

Brief von Thomas Mann an Liselotte Moser

Eine unglaubliche Entdeckung machte Kunsthistorikerin Rebecka Domig, als sie für die Ausstellung recherchierte. Sie fand einen Brief von Thomas Mann an Liselotte Moser. Mann, der seit kurzem in den USA im Exil weilte, schrieb 1944: «Ich bin jetzt amerikanischer Bürger und freue mich dessen, denn ich finde, mein Deutschtum ist in dem kosmopolitischen Universum, das Amerika heisst, am richtigsten untergebracht.»

Die minutiös realistische Art, mit der Liselotte Moser in ihrer Kunst die Welt betrachtete, erregte in Detroiter Kunstkreisen Aufmerksamkeit. Ab 1928 nahm Moser regelmässig an Gruppenausstellungen teil. Sie erhielt mehrere Preise. 1964 widmete ihr die Stadt gar eine grosse Einzelausstellung.

Der Künstlerin war es wichtig, zu experimentieren. Immer wieder probierte sie neue Techniken aus. Weil sie sich mit ihrer Gehbehinderung in der Metropole nur schwer bewegen konnte, beobachtete sie die Stadt Detroit aus dem Fenster des sogenannten «Sonnenzimmers». Sie hielt Strassenszenen im Sommer und im Winter fest, bei Tageslicht und im Nachtdunkel. Zeigte das aufblühende amerikanische Leben der Nachkriegszeit durchaus auch aus sozialkritischem Blickwinkel. Auffallend ist die grosse Zahl von Selbstbildnissen. Oft bildete sie sich dabei in Spiegeln ab. Beim genauen Hinsehen glaubt man, in ihrem Gesicht Spuren zu erkennen, die das nicht einfache Leben bei ihr hinterlassen haben.

Vielbeachtet waren auch ihre Textilkunstarbeiten. Inspirieren liess sich Lieselotte Moser dabei von biblischen und mythologischen Themen oder auch von morgenländischen Erzählungen aus «Tausendundeiner Nacht». Einige dieser gekonnten wie experimentellen Textilarbeiten kann man nun im Nidwaldner Museum bewundern.

Wiederentdeckung dank einem einzigen Bild

1965, nach dem Tod ihrer Mutter, kehrte Moser aus den USA in die Schweiz zurück. In Stans fand sie eine Wohnung, in der sie 18 Jahre verbrachte. Hier lebte sie weitgehend zurückgezogen. Der spätere Stanser Gemeindepräsident Gregor Schwander war noch ein Knabe, als er die Künstlerin regelmässig besuchte.

«Sie erzählte mir Geschichten und brachte mir Schach bei», erinnert er sich. «In Stans nahmen nur wenige wahr, dass eine begnadete Künstlerin im Dorf Wohnsitz genommen hatte».

Zwar hatte Moser ihren Nachlass der Gemeinde Stans vermacht, doch diese übergab ihn 1998 als Dauerleihgabe dem Nidwaldner Museum. Von nun an schlummerten fast 300 Werke in der Dunkelheit des riesigen Depots. Ein einziges Bild wurde 2013 hervorgeholt und zum «Objekt des Monats» erkoren. Es war das detailgetreue, fast fotografische Gemälde «Weihnachtskugeln», geprägt vom frühen amerikanischen Realismus.

Diesen Faden nahm Jana Bruggmann auf. Im Depot fand sie weitere Bilder der Künstlerin. «Ich erkannte, dass Liselotte Moser ein unglaublich spannendes Leben geführt hatte.» Ab jetzt wurde in alle Richtungen recherchiert. Ein Fund folgte dem andern, so eine Postkarten-Sammlung der Künstlerin oder tagebuchähnliche Agenden. «Das Gesicht der Künstlerin kennen wir von vielen Selbstporträts», sagt Bruggmann. «In den Fundstücken widerspiegelt sich ihre Persönlichkeit.»

Ausstellung: Liselotte Moser – Ein Künstlerinnenleben zwischen Luzern, Detroit und Stans. Nidwaldner Museum Stans: Bis 30. Oktober. Dazu erschien ein Kunstheft. Schlaglicht-Rundgänge: 31. August und 19. Oktober, 18.30 Uhr. www.nidwaldner-museum.ch

