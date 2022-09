Filmtipps: Die Zentralschweizer Kinostarts am 29. September

Übersicht Diese Filme starten heute in den Zentralschweizer Kinos Welche Filme in welchen Kinos unserer Region am Donnerstag, 29. September anlaufen, lesen Sie hier in unserer Übersicht. 29.09.2022, 05.00 Uhr

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi 20.15.

Der Grossvater der katalanischen Regisseurin Carla Simón war Pfirsichbauer. In ihrem an der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichneten Spielfilm erzählt sie, wie Dumpingpreise, Profitgier und Fortschritt die Erwerbsquelle eines Genreationenhaushalts bedrohen – aus der Perspektive jedes einzelnen Familienmitglieds. Sie werden von Laien aus der Gegend von Alcarràs gespielt, die das Land kennen und lieben, aber nicht miteinander verwandt sind. Simón liess sie die Sommermonate zusammen in einem Haus verbringen. Das Resultat: Was man auf der Leinwand sieht, ist nichts anderes als eine Familie – die am Ende des Tages zusammenhält. Ein wunderschöner Film! (reg)

Ab heute im Bourbaki Luzern; Gotthard, Zug.

Bourbaki Luzern: So 11.00.

Bourbaki Luzern: Mi 12.15 (Lunch-Kino).

Bourbaki, Luzern: Sa 13.30, So 11.00; Seehof, Zug: Sa/So 14.30.

Die Tiere sind wieder los in der Wintersteinschule: Mit witzigen Animationen und flotten Musicalnummern geht das turbulente Abenteuer weiter – diesmal spielt auch die Liebe eine Rolle. (dpa)

Bourbaki+Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema 8, Schöftland; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Seehof, Zug.

Von Beat Bieri (CH 2022). Erster von fünf Filmen im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Lebensreise» der Stadt Luzern, dieses Jahr zum Thema «Dem Alter Farbe geben».

Stattkino, Luzern: Mi 16.00, anschliessend Gespräch mit Beat Bieri und Irene Graf.

Nachdem sie Zeugin eines seltsamen, traumatischen Vorfalls mit einem Patienten geworden ist, erlebt Dr. Rose Cotter erschreckende Ereignisse, die sie sich nicht erklären kann. Übernatürlicher psychologischer Horrorfilm.

Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbr.; Cinema8, Schöftland.

Regisseur Michael «Bully» Herbig nimmt sich den Fälschungsskandal beim «Spiegel» vor. Er verfilmt die Geschichte eines Reporters (Juan Moreno, im Film Juan Romero, gespielt von Elyas M’Barek), der die ausgedachten Storys eines Kollegen (Claas Relotius, im Film Lars Bogenius) entlarvt. Herbig erzählt die Geschichte – er orientiert sich am Buch von Moreno, nimmt sich aber auch ein paar Freiheiten – ein wenig im Stil von Filmen wie «The Big Short». Schnell und mit etlichen Pointen. (dpa)

Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans.

Mahdi verspricht, einen Korb Äpfel in die Schule mitzubringen, die Vater Morteza und Bruder Saeed im Obstgarten pflücken und mit dem Laster in die Vororte von Teheran fahren, um sie zu verkaufen. Als der Wagen geklaut wird, bringt das die ganze Familie in Bedrängnis. Saeed will dem kleinen Bruder helfen, sein Versprechen zu halten. «In der iranischen Kultur ist der Apfel ein Symbol für das Leben», sagt Regisseur Mahmoud Ghaffari.

Stattkino, Luzern; Gotthard, Zug («Im Gotthard um die Welt»): Fr 18.00, Mo 20.15.

Bourbaki Luzern: Mi 20.15 (Liveübertragung).

Der Dokumentarfilm von Claudia Steiner handelt von Andrea Iten, Eugen Häusler und Fridolin Bossard, die einen engen Bezug zum alten und neuen Ägerital haben und in unterschiedlicher Weise mit dem Erbe ihrer Vorfahren umgehen. Er lässt das Publikum in die jahrzehntelange Tradition der Kinderheilstätten in Ägeri eintauchen und wirft Fragen auf: Wie gehen wir mit dem geistigen und materiellen Vermächtnis vergangener Generationen um? Was geschieht im Zuge des allgegenwärtigen Wandels mit unserer Kultur?

Ab dieser Kinowoche im Cinéboxx, Einsiedeln; Kino Schwyz; Seehof, Zug.