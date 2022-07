Ukraine-Krieg «Russische Studenten gehen mir teilweise aus dem Weg» – ein junger ukrainischer Komponist über Leben und Arbeit im Luzerner Exil Gerade noch war er im Krieg. Nun ist Anton Koshelev – unter anderem aufgrund eines Auftrags des Latenz Ensembles - in Luzern und komponiert. Eine emotionale Gratwanderung. Interview: Roman Kühne Jetzt kommentieren 18.07.2022, 14.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anton Koshelev in der Musikhochschule Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. Juli 2022)

Vor einem Jahr war der junge ukrainische Komponist Anton Koshelev noch Teilnehmer am Composer-Seminar des Lucerne Festivals, ein halbes Jahr später schlugen in seiner Heimat die Raketen ein. Derzeit weilt der 25-Jährige in Luzern, wo er ein Studium an der Hochschule absolviert.

Er ist einer von drei ukrainischen Künstlern, die einem Kompositionsauftrag des Latenz Ensembles nachgingen. Das Ergebnis ist am Samstag im Luzerner Maihof im Rahmen der Konzertreihe «Gegenwart (in) der Ukraine» zu hören. Im Gespräch mit unserer Zeitung schildert Koshelev, wie es dazu kam, wie er den Krieg erlebt hat und wie er ihn in seiner Kunst verarbeitet.

Wie haben Sie den Kriegsbeginn Ende Februar erlebt?

Anton Koshelev: Bei mir war auf einen Schlag alles weg. Ich habe in Odessa Musik unterrichtet. Von einem Tag auf den anderen kamen keine Studenten mehr. Aber so ging es natürlich allen. Viele meiner Freunde sind Musiker und Künstler, hochintelligente Menschen. Und jetzt müssen sie in diesem idiotischen Krieg als Freiwillige in Spitälern helfen oder an der Front kämpfen. Ich habe immer noch Kontakt mit ihnen. Das Gespräch dreht sich dann zum Beispiel darum, wie viele Bomben heute auf die Stadt fielen. Das ist surreal und schockierend zugleich.

Was haben Sie dann getan?

Koshelev: Ich habe mich freiwillig für die militärische Verteidigung gemeldet. In diesem Moment gab es für mich den Gedanken nicht, das Land zu verlassen. Ich war auch musikalisch völlig blockiert. Es ist wohl unmöglich, in so einem elementaren, schrecklichen Augenblick an Musik oder gar ans Komponieren zu denken. In Odessa, meiner Heimatstadt, wurde ich dann einem Zentrum für die Aufnahme von Geflüchteten zugeteilt.

Odessa war damals sicher?

Koshelev: Relativ, ja. In den ersten paar Wochen gab es Kämpfe in den Strassen mit prorussischen Gruppen. Aber das waren nur wenige Personen und unsere Polizisten und Soldaten haben diese Scharmützel nach kurzer Zeit beendet. Nachher war es in der Stadt relativ ruhig. Wir hatten aber fast jeden Tag zwei bis drei Raketen, die einschlugen.

In Odessa wird ja vor allem Russisch gesprochen. Einer der Vorwände für Putin, die Ukraine anzugreifen.

Anton Koshelev. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 11. Juli 2022)

Koshelev: Es ist richtig, dass heute noch in Odessa fast alle russisch verstehen und auch sprechen könnten. Seit der Besetzung der Krim durch die Russen hat sich das jedoch stark verändert. Viele Menschen in der ganzen Ukraine, vor allem auch die Jungen, wollen nicht mehr Russisch sprechen. Viele wandten sich nach 2014 enttäuscht von der russischen Kultur ab, haben mehr das Ukrainische gesucht. Dies auch, weil man ganz bewusst Putin keinen zusätzlichen Grund für einen Angriff auf die Ukraine geben wollte.

In Odessa haben Sie Flüchtlinge empfangen?

Koshelev: 150 Kilometer weiter nördlich gab es fürchterliche Kämpfe. 24 Stunden jeden Tag. Man kann sich das kaum vorstellen. Täglich kamen bei uns Menschen an. Frauen, Männer und Kinder, Junge und Alte. Das Grauen, das sie teils erlebt haben, stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Ihre Angst war mit den Händen zu greifen. Die Angst um sich selbst, um ihre zurückgebliebenen Verwandten und Freunde, um das Land.

Dann konnten Sie nach Luzern gehen. Wie kam es dazu?

Koshelev: Über einen Kompositionsauftrag. Wie schon erwähnt: Als der Krieg begann, habe ich überhaupt nicht ans Komponieren gedacht. Relativ schnell bekam ich jedoch Anfragen aus Deutschland oder eben auch aus Luzern. In Luzern kannte ich aufgrund meines Studiums und meines Aufenthaltes beim Lucerne Festival noch viele Leute. Das Latenz Ensemble hat mich dann beauftragt, eine Komposition für sie zu machen.

Quelle: Youtube

Gerade in Luzern leben aber relativ viele Russen. Wie gehen Sie damit um?

Koshelev: Es ist eine schwierige Situation. Zusätzlich zur Ungewissheit und Angst um meine Leute in der Ukraine werde ich dadurch auch hier stark mit dem Krieg konfrontiert. Ich begegne ihnen an der Hochschule jeden Tag. Der russische Einfluss in der Stadt ist gross. Die russischen Studenten, mit denen ich aktiv kommuniziere, verurteilen zwar den Krieg. Aber teilweise gehen die russischen Studenten mir auch aus dem Weg. Für mich und andere Ukrainer ist es schwierig, damit umzugehen. Ich versuche, ruhig zu bleiben und mit allen zu sprechen. Besonders schlimm ist, dass ich schon mehrmals in der Stadt, gerade auch auf dem Platz vor dem KKL, ein gespraytes «Z» gesehen habe, das Zeichen des russischen Angriffskrieges.

Fliesst der Krieg auch in Ihre Musik ein?

Koshelev: Er ist ein Ereignis, das mich komplett in Beschlag nimmt und mein Denken und Fühlen Tag und Nacht bestimmt. Für mich als modernen Komponisten ist dieser Krieg auch eine enorme künstlerische Herausforderung, denn das Komponieren sehe ich als rein rationellen Prozess. Zeitgenössische Kunst ist eigentlich oft etwas sehr Egoistisches. Bis jetzt umtrieb mich vor allem die Frage, wie ich etwas Neues schaffen, wie ich das Publikum überraschen kann. Jetzt möchte ich meine Leute unterstützen und mein Entsetzen über diesen menschenverachtenden, aufs Gewalttätigste geführten Angriffskrieg zum Ausdruck bringen. Denn der Krieg wird von Tag zu Tag brutaler. Und doch beginnen die Menschen im Westen, ihn zu vergessen. Das stelle ich mir Fragen, wie ich den Krieg durch die Musik im Bewusstsein halten oder wie ich der Gesellschaft etwas geben kann. Oder auch: Wie kann ich diesem Schlachten mit moderner Musik einen Ausdruck verleihen, ohne meine kompositorischen Prinzipien aufzugeben? Es soll etwas Neues sein und den Menschen dennoch in der Erinnerung bleiben. Eine Musik, die aus dem Geist kommt, aber auch Gefühle transportiert.

Wie haben Sie diese Widersprüche gelöst?

Koshelev: Für das Stück in Luzern habe ich einen sehr reduzierten Ansatz gewählt. Ich versuchte, eine delikate und sensible Musik zu schreiben. Es ist ein meditativer Klang, mit dem ich meine Kriegserfahrung in Töne fasse. Es ging mir nicht um plakative Gefühle. Es ist mehr ein versteckter Zugang zu diesen schlimmen Ereignissen und Wahrnehmungen. Aber auch eine Musik, die stark an das Menschliche appelliert. Gleichzeitig ist die Komposition überhaupt nicht abstrakt. Die einzelnen Instrumente haben klare, wahrnehmbare Rollen. Ich hoffe so, meinen Beitrag gegen den Krieg zu leisten und den Menschen in der Ukraine etwas Hoffnung zu geben.

Konzert Latenz Ensemble: Samstag, 23, Juli. 19.00, Maihof, Luzern www.latenzensemble.com

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen