Ukrainisches Weihnachtskonzert Geflüchtete Musikstudenten spielen Weihnachtsmusik zwischen ukrainischer und russischer Seele Musikstudenten, die nach ihrer Flucht aus der Ukraine in Luzern Zuflucht fanden, luden zu einem speziellen Weihnachtskonzert. Der Anlass des Prostir Kulturzentrums diente nicht nur der Solidarität, sondern bot einen Querschnitt durch die Musik ihres Landes. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 12.12.2022, 17.45 Uhr

Musikstudenten aus Charkiw, am Sonntag im Music-Box-Konzert in der St.-Karli-Kirche Luzern vereint. Sabina Stucky/PD

Bis zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine war diese auch in kultureller Hinsicht ein weisser Fleck auf unserer Landkarte und stand im Schatten Russlands. Das zeigt sich daran, dass wir für die ukrainische Musik keine Formel wie jene von der «russischen Seele» haben.

Ein Grund dafür sei, dass «Europa sich des propagandistischen Klischees von ‹russischer› oder ‹slawischer › Kultur bedient hat, ohne das zu hinterfragen», sagte die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv im Gespräch mit dieser Zeitung.

Gute Gelegenheit, die Musik des Landes kennenzulernen, findet man in Luzern im Ukrainischen Kultur- und Begegnungszentrum Prostir. Die Musikstudenten, die aus der Ukraine geflüchtet sind und in Urban Fryes Music-Box Unterkunft fanden, geben regelmässig Konzerte, unter anderem in der St.-Karli-Kirche Luzern.

Ein besonderer Anlass war am Sonntag das Ukrainische Weihnachtskonzert: Mit Chor und Instrumentalisten aufwendig besetzt, war es nicht nur ein Sammelanlass zugunsten der Kulturinstitute in Charkiw, sondern gab einen hochkarätigen Querschnitt durch Musik aus der Ukraine. Das Spektrum reichte von vorweihnächtlichen Volksliedern über spätromantische Streichquartette und Jazz-Piano bis zum modernen Filmmusikschlager.

Kreuzung von westlichen und slawischen Elementen

Inwieweit gehört aus der Sicht der Musiker selber die ukrainische Musik mit der russischen zu einem übergeordneten slawischen Kulturraum? Wo sehen sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Die Pianistin und Musikwissenschaftlerin Olha Petrova, die für dieses Konzert aus Kiew angereist ist, gibt eine differenzierte Antwort.

«Ein Unterschied zur russischen Musik ergibt sich im klassischen Bereich daraus, dass Teile der Ukraine traditionell starke Bindungen zum Westen hatten», sagt sie:

«Viele ukrainische Komponisten studierten in europäischen Städten, wie der Mozart-Zeitgenosse Maxim Berezovsky in Bologna.»

Was die Volksmusik anbelangt, gehörten dagegen die Ukraine und Russland stärker zu einem gemeinsamen slawischen Kulturraum. «Charakteristisch für die Musik in der Ukraine ist, wie sich hier westliche Traditionen und Elemente einer slawischen Folklore auf eine eigenständige Art verbinden.»

Die Eindrücke im Konzert bestätigten solche Strömungen. In den Volksliedern erinnerten die archaische Melodik und die Schwermut an russische – oder eben: slawische – Gesänge. Aber der kultivierte Chorklang des Postir Chors – ganz ohne tief orgelnde Bässe – entsprach einer modernen Kammerchortradition.

Ein pianistisch verschlungenes Klavierstück von Serhiy Bortkevytsch erinnerte an dessen Zeitgenossen Rachmaninow. Valentyn Silvestrovs Bagatellen waren ein Beispiel dafür, wie osteuropäische Komponisten ohne Avantgarde-Dogmatismus romantische Traditionen in radikaler Schlichtheit weiterführen.

Für die westliche Kammermusiktradition stand wiederum ein fein ausgesponnenes Streichquartett von Vasyl Barvinsky (1888–1963). Das slawische Erbe führte Olha Petrova mit ihrer Tochter, der Geigerin Mariia Perekrestenko, mit einem temperamentvollen Tanzstück von Konstantin Dankewitsch (1905–1984) vor.

Fanden fürs Konzert für kurze Zeit zusammen: Die Geigerin Mariia Perekrestenko und ihre aus Kiew angereiste Mutter Olha Petrova. Sabina Stucky/PD

Inwiefern gilt das Klischee von der «russischen Seele», wie sie etwa die Musik Tschaikowskys verkörpert, bei alledem auch für die ukrainische Musik? Ein modernes Beispiel dafür schien die populäre Melodie zum Film «High Pass», die eine elegische Stimmung schwungvoll steigert.

Aber Mariia Perekrestenko wehrt ab:

«Die Musik von Tschaikowsky bewundere ich nach wie vor. Aber russische Musik überlasse ich momentan lieber meinen russischen Kollegen. Für mich selber will ich jetzt die Musik ukrainischer Komponisten entdecken und dem Publikum bekannt machen.»

Sie tut es in den weiteren Konzerten der Music-Box-Reihe, ihre Mutter dagegen blickt bange ihrer Rückkehr nach Kiew entgegen, wo der Krieg auch in der Beschränkung des Stroms «auf drei vier Stunden pro Tag» allgegenwärtig ist.

Bringt Licht in die Dunkelheit: Prostir-Chor in der St.-Karli-Kirche Sabina Stucky/PD

Nächstes Konzert in der Music-Box-Reihe Sonntag, 18. Dezember, Theatersaal im Bethlehem, Immensee: Der russische Pianist Artem Markaryan spielt Beethoven und Rachmaninow; www.music-box.net.

