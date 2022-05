Marianischer Saal Kammerchor Luzern: Vielseitig vom Zirkus bis jetzt zur Nachtromantik Der Kammerchor Luzern beweist unter dem neuen Jungdirigenten Alban Müller seine Vielseitigkeit mit Nachtgesängen aus den USA und der europäischen Romantik. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 15.05.2022, 16.09 Uhr

Wie klingt die Nacht? Dieser Frage ging der Kammerchor Luzern am Samstag (und Sonntag) im Marianischen Saal nach. Es war sein erstes Konzert unter der Leitung des jungen Luzerner Dirigenten Alban Müller (25). Dieser studiert in Luzern Chorleitung und Gesang, assistierte als Dirigent beim Schweizer Jugendchor und leitete beim letztjährigen Programm des Zirkus Tortellini die Musik.

Diese Vielseitigkeit zeigt sich auch im Programm mit «Nachtgesängen», das Müller mit dem Kammerchor erarbeitet hat. Und er freut sich über «die enorme Offenheit und den Enthusiasmus», mit dem sich der Chor auf Neues einliess. So spannten die Vertonungen einen Bogen von deutscher Romantik zu amerikanischen Kompositionen des 20. Jahrhunderts.

Die Übergänge sind fliessend. «Sure On This Shining Night» ist der Titel des Programms. Der lyrische Text erklingt denn auch zweimal. In der Vertonung von Morton Lauridsen blüht der Chor aus einstimmig schlichter Einleitung zu vielfarbigen Klängen mit herben Reibungen auf. Erhaben scheint bei Samuel Barber die glänzende Sternennacht in schimmernden Akkordverbindungen.

Schaurig schöne Märchenballaden

Eindrucksvoll gelingen die märchenhaften Balladen. Im «Zigeunerleben» von Schumann tanzen die Schatten des Waldes in leisem Geflüster, die kurzen Soloteile werden von Chormitgliedern fein gestaltet. Schaurig schön schleichen in Rheinbergers «Das Schloss am Meer» die Geister umher. Der Pianist Marc Hunziker begleitet einfühlsam, und Alban Müller leitet seine Sängerinnen und Sänger so behutsam wie klar.

So beeindrucken Quartette von Brahms nach anfänglichen Unsicherheiten durch hohe Wortverständlichkeit, ein Nachtstück von Fanny Hensel durch den Schmelz des «süssen Monds», Aaron Coplands «The Little Horses» durch sprunghafte Beweglichkeit. Ja, Vielseitigkeit war unter der Leitung des neuen Dirigenten auch in den Interpretationen Programm.

Wiederholung: Sonntag, 15. Mai, 17.00, Marianischer Saal, Luzern

