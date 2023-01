Vokalensemble Luzern Hansjakob Egli über sein Abschiedskonzert: «Chöre geben der Gemeinschaft eine Stimme» Zu seinem Abschiedskonzert mit dem Vokalensemble Luzern sagt Hansjakob Egli, dass es trotz Corona keine generelle Krise der Chöre gibt. Und erklärt, wie diese noch immer Generationen verbinden können. Interview: Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 31.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hansjakob Egli gibt nach 40 Jahren sein Abschiedskonzert mit dem Vokalensemble Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 24. Januar 2023)

Hansjakob Egli (74) gibt mit dem Jubiläumskonzert des Vokalensembles Luzern am Sonntag die Leitung ab. Mit dessen Gründung vor 40 Jahren hatte er in der Zentralschweiz Pionierarbeit geleistet und eine neue, von klein besetzten Qualitätschören geprägte Ära eingeleitet. Weiterführen wird diese als Nachfolger von Egli der Luzerner Dirigent Pirmin Lang.

Von jungen Sängerinnen und Sängern gegründete Chöre altern mit ihren Gründungsdirigenten. Führt Ihr Rücktritt beim Vokalensemble Luzern zu vielen Abgängen und einem turbulenten Generationenwechsel, Herr Egli?

Hansjakob Egli: (lacht) Nein. Es stimmt zwar, dass wir vor 40 Jahren mit einer Schar von jungen Sängerinnen und Sängern angefangen haben. Aber alters- und andersbedingte Abgänge fanden über die Jahre kontinuierlich statt – genau so, wie kontinuierlich immer neue, jüngere Sänger hinzugekommen sind.

Molto Cantabile oder das Vokalensemble zu Franziskanern sind jüngere Beispiele dafür, dass ambitionierte junge Sänger eigene Ensembles gründen, statt in bestehenden Chören mitzumachen. Inwiefern ist das Vokalensemble da eine Ausnahme?

Das hängt mit der Entstehungsgeschichte zusammen. In meiner Zeit als Musiklehrer an der Kantonsschule Beromünster leitete ich in den 70er- und 80er-Jahren deren Chor. Ambitionierte Sängerinnen und Sänger wollten das intensiver betreiben und äusserten den Wunsch nach einer Art Elitechor. Daraus entstand der Juventus-Jugendchor, dessen Mitglieder auch regelmässig Stimmbildung betrieben. Schon da war das Ziel, in kleinerer Besetzung eine möglichst hohe Qualität zu erreichen. Welches Potenzial in diesem Konzept lag, zeigte eine Einladung ins Radio-Studio in Zürich. Dieses transportierte uns in einem Car nach Zürich, um da Aufnahmen mit uns zu machen.

Also waren es Jugendliche, die den Trend zu kleineren Chören begründeten, als Sie das Vokalensemble Luzern gegründet haben?

Das dauerte schon ein paar Jahre. Mit der Zeit war es frustrierend für mich, dass ich jedes Jahr einen Teil der rund 20 Sängerinnen und Sänger, nämlich die Matura-Abgänger, verlor. Deshalb suchte ich nach einem Chormodell, das sich an dieser Qualität orientierte, aber die ständigen Wechsel vermied. Daraus entstand die Idee für das Vokalensemble Luzern, in dem von Anfang an ehemalige Juventus-Mitglieder mitwirkten.

Das ist 40 Jahre her. Gibt es ein Rezept, wie man bei Chören einen kontinuierlichen Generationentransfer erreichen kann?

Mein Vokalensemble war bis vor kurzem diesbezüglich in einer luxuriösen Situation. Weil ich lange Jahre weiterhin in Beromünster unterrichtet habe und meine Frau Dorothea Frisch an der Musikschule Michelsamt den Juventus-Chor bis vor drei Jahren weiterführte, blieb dieser Kontakt erhalten. So kamen auch in den letzten 20 Jahren ständig neue Mitglieder ab 20 Jahren hinzu. Damit bei Chören dieser Generationentransfer kontinuierlich stattfindet, ist wichtig, dass man junge Neumitglieder nicht einzeln, sondern in kleinen Gruppen gewinnen kann.

Ihr Nachfolger Pirmin Lang ist Co-Leiter des Chors der PH Luzern und hat einmal gesagt, dieser stelle gut ausgebildeten Chorsängernachwuchs sicher. Steht dahinter die Idee, das Vokalensemble sogar weiter auszubauen?

Nein. Bei der Wahl von Pirmin Lang, der am Schluss von der Findungskommission des Chors unter den letzten drei Kandidaten gewählt wurde, war klar, dass der Chor nicht über die aktuell rund 25 Mitglieder hinaus vergrössert werden soll. Aber wenn Pirmin Lang von der PH einzelne junge Sängerinnen und Sänger zum Mitmachen gewinnen kann, entspräche das der beschriebenen Praxis.

Das von Hansjakob Egli geleitete Vokalensemble Luzern bei seinem Auftritt 2021 mit der Camerata Musica Luzern und der Sopranistin Christina Daletska. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Oktober 2021)

In Ihrem Abschiedskonzert wirken deutlich mehr, nämlich 45 Sängerinnen und Sänger mit. Kann man Jubiläen mit einem grösseren, «richtigen» Chor repräsentativer feiern als in Ensemble-Formation?

Nein, das hat damit nichts zu tun. Es stimmt zwar, dass Chöre der Gemeinschaft eine Stimme geben. Aber das gilt auch für kleine Besetzungen. Diese habe ich schätzen gelernt durch Aufnahmen und Wiedergaben in historischer Aufführungspraxis. Schlanke Tongebung mit wenig Vibrato, ein elastisches Klangbild und abschwingende Töne – das alles macht Musik aus früheren Epochen lebendiger und ist mit grossen Besetzungen schwieriger zu erreichen. Die grössere Besetzung im Jubiläumskonzert hängt mit dem gewählten Stück, dem «Deutschen Requiem» von Brahms, zusammen.

Das «Deutsche Requiem» ist seinerseits ein Werk des Abschieds. Dirigiert man das im Alter anders?

Nein. Die Tempi beispielsweise darf man als Dirigent nur so langsam nehmen, wie man selber dafür den Atem hat. Ich bin ohnehin eher ein emotionaler Mensch, auch als Dirigent. Wenn ich die Partitur lese, höre und singe ich ein solches Werk in einem Tempo, bei dem es mir wohl ist. Das Werk ist ja auch keine liturgische Totenmesse, sondern in der persönlichen Auswahl der Texte durch Brahms gedacht als Trost für die, «die da Leid tragen», also als eine von Ernst und Zuversicht getragene Musik für die Lebenden. Das ist eine humanistische Haltung, die mir sehr nahe ist. Und da denke ich in der gegenwärtigen Situation vor allem an die Menschen in der Ukraine, die Trost und Hoffnung brauchen.

Sie haben mit dem Vokalensemble das Repertoire in Richtung Musical ausgeweitet, jetzt ergänzen Sie das Brahms-Requiem mit Schumanns Klavierkonzert. Kann man mit derart klassischen Programmen auch heute noch junge Menschen gewinnen?

Ja, im Chor gab es auch nie Stimmen, die etwa über «geistliche Musik» die Nase rümpften. Entscheidend ist, dass man die Sänger rasch von der Qualität der Musik überzeugen kann. Und dafür ist wichtig, dass sie die Emotionen spüren, die sie freisetzt. Das ist weder eine Frage des Stils noch der Generationen. Im Gegenteil. Programme mit Gospels oder in Richtung Mainstream-Pop singen die Älteren mindestens so gerne wie die Jungen. (lacht)

Eine aktuelle Studie besagt, dass kulturelle Vereine durch Corona bis zu zehn Prozent ihrer aktiven Mitglieder verloren haben. Droht deswegen doch eine Krise für Chöre?

Nein, so weit ich sehe, betrifft das eher und seit längerem die Kirchenchöre. Allerdings stelle ich fest, dass interessierte Sänger heute die Verbindlichkeit scheuen, die regelmässige Proben bedingen. Dass sie also, wenn etwa die Kinder draussen sind, weniger bereit sind, in ihrer Freizeitplanung auf den Chor Rücksicht zu nehmen. Daher gibt es wohl vermehrt Projektchöre, die eine Art Chor-Tourismus ermöglichen. Aber es gibt beim Vokalensemble auch den umgekehrten Fall, dass aus einer Familie zwei Generationen – also etwa eine Mutter aus Juventus-Zeiten und ihre Tochter – im Chor vereint sind. Das freut mich natürlich sehr!

Hinweis Abschiedskonzert: Sonntag, 5. Februar, 17.00, Konzertsaal, KKL. Vokalensemble Luzern, Camerata Musica Luzern, «Deutsches Requiem» von Brahms und Klavierkonzert von Schumann (Klavier: Marian Rosenfeld).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen