Volksmusik Heirassa-Festival stellt den legendären Musiker Kaspar Muther ins Zentrum des Programms Vom 8. bis zum 11. Juni wird das 18. Heirassa-Festival in Weggis stattfinden. Das Programm stellte einen legendären Volksmusikanten in den Mittelpunkt: Kaspar Muther (1909 bis 1980). Er war Mitglied der sehr bekannten Kapelle Heirassa, die von 1959 bis 1979 in der Schweizer Volksmusik den Ton angab. 06.02.2023, 15.29 Uhr

Kaspar Muther (1909 bis 1980), Mitglied der legendären Kapelle Heirassa. Bild: PD

Seine Tochter Marie-Louise Muther hat nun der Kaspar-Muther-Stiftung alle Noten geschenkt. Es sind einige hundert Stücke, die teilweise noch gar nie gespielt worden sind. Am Heirassa-Festival wird nun Kaspar Muthers Musik gespielt. So am Donnerstag, 8. Juni, in einem besonderen Muther-Projekt mit Oski della Torre, Claudio Gmür, Walter Grimm, Dani Häusler, Claudia Muff, Bruno Syfrig und Willi Valotti. Aber auch am Samstag, 10. Juni, wenn Dani Häusler, Fredy Reichmuth, Ueli Stump und Sepp Huber «em Chaschpi Muther sini schönschte Tänz» spielen. Auch am Nachwuchsanlass von Claudia Muff am Sonntag, 11. Juni, wird Muthers Musik erklingen. Zudem versprechen die musikalischen Leiter des Heirassa-Fes­tivals, Carlo Brunner und Willi Valotti: «Wir motivieren die rund vierzig Formationen, dass sie an ihren Konzerten in den 16 Lokalen ab und zu Kaspar Muthers Musik spielen.» Alle Infos: www.heirassa-festival.ch. (pd/are)