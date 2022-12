Ausgehtipps über die Festtage – Bühne Vom Lausbub Michel über eine gelungene Wilde-Adaption bis zur bissigen Satire Trotz reduziertem Festtagsprogramm gibt’s für Kinder viel Theater zu erleben. Auch grosse Bühnenfans müssen nicht gänzlich verzichten. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 22.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in das Kinderstück «Ente, Tod und Tulpe». Bild: Bild: Beat Allgaier Anderhub

Dass Kinderaugen gerade in der Adventszeit und während der Festtage besonders leuchten, dafür sorgt derzeit auch eine Vielzahl an entsprechenden Produktionen für die kleinen Theaterfans (wir haben schon vergangene Woche an gleicher Stelle einen kleinen Überblick gegeben). Doch auch zwischen Weihnachten und Neujahr sind weiterhin Kinderinszenierungen zu erleben.

Für alle Familien, die in jener Zeit nicht den (schmelzenden) Schnee suchen gehen in den Bergen, hat das Luzerner Luki*ju Theater ein besonderes Programm parat. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens findet im Kleintheater Luzern ein kleines Festival statt. Vom Dienstag, 27., bis Donnerstag, 29. Dezember (jeweils um 14 Uhr), sind drei Stücke aus dem Hause Luki*ju zu sehen. Den Anfang macht «Ente, Tod und Tulpe», gefolgt von «De Zeppelin flüügt nümme» und «Hannah im Glück» zum Abschluss (mehr unter www.luki-ju.ch und www.kleintheater.ch).

Weihnachtstour durch das Historische Museum mit einem gefallenen Engel

Das bewährte Format der Theater-Weihnachtstour durch das Historische Museum Luzern beschert uns dieses Jahr die Geschichte des gefallenen Engels Raffi. Auf der Suche nach dem Weg zurück in den Himmel erlebt er mancherlei Abenteuer. «Engel sucht Himmel» nach dem Konzept von Walti Mathis wird täglich mehrmals bis Samstag, 31. Dezember, gespielt (ausser 24. und 25. Dezember, www.historischesmuseum.lu.ch/Veranstaltungskalender).

Eine der weltweit bekanntesten Kindergeschichtenfiguren ist zweifelsohne Astrid Lindgrens Michel aus Lönneberga. Im Theater Casino Zug ist der blonde Lausbub in einem Kindermusical zu erleben. «Michel in der Suppenschüssel» läuft am Samstag, 24. Dezember, um 14 Uhr.

Persöhnliche Empfehlung des Redakteurs Ein effektvoller, wuchtiger und doch auch subtiler «Dorian Gray» im Luzerner Theater Eine sehr gelungene Adaption des Oscar-­Wilde-Romans «Das Bildnis des Dorian Gray» ist Regisseurin Katrin Plötner für das Luzerner Theater gelungen. Einen derart vielfältigen Stoff in verhältnismässig kurzen anderthalb Stunden pointiert und stringent auf die Bühne zu bringen, ist alles andere als einfach. Plötner schafft es, die Story um den selbstverliebten Schönling in der Falle der ewigen Jugend ohne Hatz und im Kern treffend voranzutreiben. Das alles wuchtig und effektvoll, aber ohne zu viel Pathos – immer differenziert und mit subtilen Charakterstudien. Ein tolles Ensemble in beeindruckendem Bühnenbild macht dieses Stück noch sehenswerter.

Samstag, 31. Dezember, 19.00 (Einführung um 18.15), Luzerner Theater, www.luzernertheater.ch

Beeindruckendes Bühnenbild und tolles Schauspielensemble: Szene aus «Das Bildnis des Dorian Gray» im Luzerner Theater. Bild: Ingo Höhn

Veri geht auf kleine Luzern-Tournee

Beinahe so legendär wie die Streiche Michels sind – zumindest in der Zentralschweizer Kabarettszene – die Jahresrückblicke des Komikers Veri. Für Kinder ist das bissige Kabarett natürlich nicht geeignet. Der gebürtige Entlebucher ist auf kleiner Luzern-Tournee und mit seinem Programm zu Gast in Hasle (Gasthaus Engel, Montag, 26. Dezember, 19 Uhr – weitere Termine danach an selbem Ort sind ausverkauft), in Hochdorf (Kulturzentrum Braui, Freitag, 30. Dezember, 20 Uhr) und in Wolhusen (Rössli ess-kultur, Sonntag, 1. Januar, 19 Uhr). Mehr Informationen zu den Gigs unter www.veri.ch.

Und auch zum Jahreswechsel hin kommen Theaterfreunde in den Genuss von Livebühnenkunst. So lädt das Chäslager Stans am Freitag, 30. Dezember, ab 19.30 Uhr zum «Literarischen Silvester». Edith Gartmann und Rolf Hermann lesen dabei aus ihren neuen Werken und Dill & Kraut, die Band der Spoken-Word-Autorin Daniela Dill, sorgt auch für musikalische Akzente (mehr unter www.chaeslager-kulturhaus.ch).

«On Your Feet!»: Show an Silvester im Le Théâtre

Noch viel mehr im Zentrum steht die Musik naturgemäss im Le Théâtre Emmen. Das Latino-Musical «On Your Feet!» können Fans des Genres am Samstag, 31. Dezember, samt festlichem Abendessen, Mitternachtsbuffet und anschliessender Party geniessen (verschiedene Varianten buchbar, ab 18 Uhr, www.le-theatre.ch).

Einen Tanztheaterabend inklusive Silvester-Apéro und Weinverkostung bietet der Burgbachkeller in Zug, ebenfalls am Samstag, 31. Dezember, ab 20 Uhr. Das Künstlerpaar Christiane Loch und Silvano Mozzini (Carambole Tanz & Theater) zeigt sein Stück «Rebgeflüster» (mehr unter www.burgbachkeller.ch).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen