Serie «Zentralschweizer Kulturschaffende im Ausland»: Der Luzerner Künstler Henri Spaeti hat ein Atelier in Hochdorf und eines im Piemont. Am liebsten mag er das Dazwischen. Susanne Holz 18.08.2022, 14.12 Uhr

Das viele Unterwegssein fühlt sich für Künstler Henri Spaeti, hier in Luzern, so gar nicht stachelig an – sondern vielmehr bereichernd. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. August 2022)

Henri Spaeti ist viel unterwegs. Der Luzerner Künstler mit Jahrgang 1952 pendelt seit Jahren zwischen seinen Ateliers in Hochdorf bei Luzern und in ­Verduno im norditalienischen Piemont. Spaeti schätzt, dass er rund 40 bis 60 Prozent der Zeit im Jahr in Verduno verbringt.

Und das, obwohl der Luzerner geradeheraus findet:

«Das Piemont ist nicht herzlich.»

Henri Spaeti hat dort in den Achtzigerjahren ein altes kleines Haus gekauft, im kleinen Ort Verduno, zusammen mit einem Künstlerkollegen. Mittlerweile ist er Besitzer eines anderen ­alten kleinen Häuschens, im gleichen Ort. Ein Atelier gehört dazu. Spaeti hat beides mit seiner Partnerin Viviana Galli, einer Pianistin und Künstlerin, über Jahre aufwendig renoviert und winterfest gemacht.

Farbe ist Henri Spaeti sehr wichtig, auch im Atelier in der Schweizer Heimat. Zwischen den Stühlen fühlt er sich nicht, er mag das Reisen und die Energie fremder Städte. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. August 2022)

Richtig angekommen ist er erst vor kurzem. «Verduno, das kleine Haus mit Atelier, mein zweites Zuhause – das alles ist nicht auf einmal entstanden», sagt der Künstler. «Es war ein Prozess über Jahre», so schildert Henri Spaeti.

«Es hat sich langsam entwickelt, das Haus wurde gekauft, umgebaut, winterfest gemacht. Jetzt ist es altersfest und händelbar und hat einen gewissen Komfort.»

Und dann fügt der 70-Jährige an: «Verduno war keine Entscheidung von einem Tag auf den anderen.»

Sich in Verduno etwas aufgebaut zu haben, habe Kreativität gefordert, es gebe ihm jedoch auch Kreativität zurück. Henri Spaeti stellt klar: «Haus und Atelier in Italien sind auch eine Verantwortung, sie fordern einen.» Er habe sich nicht nur in die italienische Gesellschaft integriert, sondern – bildlich gesprochen – auch in das kleine südliche Haus mit dem Atelier gleich daneben.

Gut ist, was den Geist beflügelt

Wenn Henri Spaeti zwischen Luzern und Verduno pendelt, dann stresst ihn das nicht, sondern es gibt ihm Kraft und Energie. Und – für eine Künstlerseele wichtig – es beflügelt seinen Geist.

«Ich mag das Pendeln zwischen Orten und Gedanken.»

Der Luzerner erklärt: «Das ermöglicht mir Zwischenzeiten, die sich auch in der Arbeit widerspiegeln. Es entsteht ein geografisches und künstlerisches Spannungsfeld.»

Und wieso wird ausgerechnet Verduno, ein kleiner Ort im Piemont, zum zweiten Zuhause? Henri Spaeti blickt zurück in die Achtziger, als er während dreier Jahre Peter Jenny an der ETH ­assistierte, der dort seit 1977 Professor für Bildnerisches ­Gestalten an der Architektur­abteilung war. «Wir Assistenten begleiteten die Studenten, spielten Aufgaben mit ihnen durch. Und dann gab es Mitte der Achtziger Seminarwochen in Verduno. Es war eine arme und einfache Gegend. Im Dorf gab es einen Kunstliebhaber, er schaute uns beim Malen zu und suchte den Kontakt zu uns.»

Der Künstler weiter: «Dieser Mann wusste von einem kleinen Haus mit Garten, das zum Verkauf stand. So kamen mein Kollege und ich zum ersten Domizil in Norditalien. Es war damals nicht einfach, als Ausländer ein Haus in Italien zu kaufen.» Seine erste Galerie eröffnete Spaeti zudem in Verduno, 1987, die «Tutti Art Edition». Er stellte Schweizer Künstler wie Rolf Winnewisser aus, aber auch italienische Künstlerinnen und Künstler fanden ein Forum.

Keine einfache Integration in die italienische Kunstszene

«Verduno ist ein Dorf», erläutert Henri Spaeti, «die Leute kamen, um sich die Kunst anzuschauen, und fragten wohlwollend ‹Was bedeutet das?›. Gekauft haben die Einheimischen nichts.» Aber der Dorfbewohner mit der Liebe zur Kunst verschaffte Kontakte zu Künstlerkreisen: etwa zum Sohn von Giuseppe Pinot-Gallizio (1902–1964), dem italienischen Maler, der einst die industrielle Malerei erfand. «Pinot-Gallizio bemalte 50 Meter Leinwand – es ging ihm dabei um den Prozess und nicht um das Bild, wie es bei Jackson Pollock (1912–1956) der Fall war.»

Der Luzerner erinnert sich:

«Wir knüpften Kontakte, fanden ein paar Zugänge. Es ist schwierig, in der hermetischen italienischen Kunstszene Fuss zu fassen. Es ist eine sehr geschlossene Szene.»

Und obwohl Henri Spaetis kleine Galerie in Verduno eine gute Presse hatte, selbst in Turin wurde über sie berichtet, verlegte er sie 2010 dann doch nach Luzern und 2018 weiter nach Hochdorf.

Henri Spaetis Atelier in Verduno im Piemont. Bild: PD

Erfolge der Integration feierte er aber dennoch: 1992 war er für die Farbgestaltung eines ­Hallenbads in Bra im Piemont zuständig. Und für einen Weinbauer in Verduno gestaltete er zunächst das Etikett einer Weinflasche und wurde 15 Jahre ­später von der gleichen Familie beauftragt, acht grosse Bilder für ein neu erbautes, kleines und feines Hotel zu malen. Integration im Piemont geht nicht von heute auf morgen.

Spaeti schildert mit einem Lächeln:

«Das Projekt mit den acht grossen Bildern für das neue Hotel begann vor vier Jahren und fand dieses Frühjahr seinen Abschluss. Eine sehr italienische Entwicklung mit vielen Absprachen.»

15 Jahre von der Weinetikette bis zum grossen Bildauftrag: «Das liegt auch an meiner Kunst, die nicht so leicht zugänglich ist», resümiert der Luzerner selbstkritisch.

Künstler Henri Spaeti in der Heimat in Luzern. Spaeti hat eine eigene Farbpalette kreiert. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. August 2022)

Gereist ist Henri Spaeti schon immer gern. Fremde Städte sind Energie für ihn. Drei Jahre studierte er in Wien, von 1974 bis 1977. Vier Jahre lebte er in Paris, von 1977 bis 1981. Das ganze Jahr 1986 führte ihn ein Stipendium nach New York. ­Viele Jahre lebte er in Zürich. In Luzern absolvierte er das Studium zum Zeichnungslehrer.

Italien und dessen Flair mochte er stets. L’art pour l’art – die Kunst genügt sich selbst, diese Lebenseinstellung schätzt Henri Spaeti. «Kunst als Lebensinhalt.» Spaeti mag auch, dass italienische Kunst oft sozialpolitisch ist. Und er mag, ganz ­profan, italienischen Espresso, italienisches Essen, italienische Sonne. Mit seiner im Tessin ­geborenen Partnerin Viviana Galli redet er Italienisch, auch in Luzern. Der Künstler betont noch einmal: «Die stete Hin- und Herbewegung von der Schweiz nach Italien und zurück ist kein Ärgernis für mich, sondern Quelle der Inspiration.» Und in Erinnerung an das pastellene und breite Licht in New York meint Spaeti:

«Ich möchte noch für eine Zeit in den Norden und das Licht dort sehen. Ich habe immer noch Wünsche, das gehört zu meinem Charakter.»

Henri Spaeti: «Piano Rotondo», Galerie Harlekin Luzern, 25. 8. bis 1. 10. 2022. www.tuttiart.ch

