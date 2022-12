Sounds Zentralschweizer Neuerscheinungen: Von Blues über Punk bis New Wave Neuer und spannender Sound von Ambäck, Joe Charitos und Paul Miles, Hendricks the Hatmaker und Blind Butcher versüssen die Adventszeit. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 19.12.2022, 18.52 Uhr

Ambäck hat das vierte Album herausgebracht. Bild: PD

Die Adventszeit beschert uns einige musikalische Neuerscheinungen aus Zentralschweizer Musikerinnen- und Musikerhänden. Die Genres reichen von moderner Volksmusik über Blues bis Punk. Es folgt eine kleine Auswahl, die Interessierten auch als Input für ein kleines Weihnachtsgeschenk dienen mag.

Ambäcks neuer Streich: Viel «Raum» für Improvisation

Ambäck sind Andreas Gabriel (Geige), Markus Flückiger (Schwyzerörgeli) und Pirmin Huber (Kontrabass). Die drei Musiker verstehen es auch auf ihrem vierten Longplayer «Raum» hervorragend, den Bogen zwischen Tradition und experimentellen Klängen zu spannen. So tragen sie Schweizer Volksmusik in neue Sphären, dekonstruieren fortlaufend Bekanntes und entwickeln daraus einen ganz eigenen Stil, der ein viel differenzierteres Publikum anspricht, als es klassische Volksmusik zu tun vermag. Auf den zwölf neuen Stücken lässt das Trio – ganz dem Albumtitel verpflichtend – viel Raum für Improvisation. Das «rockt» zuweilen ganz schön, anderswo fährt man virtuos die melancholische Schiene. Ein spannendes und aufregendes Werk.

«Raum», mehr Infos unter www.ambaeck.ch

Joe Charitos spannt mit Paul Miles zusammen

Cover: PD

Der Gitarrist Joe Charitos ist zwar kein Zentralschweizer, der Franzose lebt aber schon lange in unseren Gefilden und hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen Namen gemacht in der hiesigen Blues-Szene. Ziemlich genauso lange kennt er den Detroiter Sänger Paul Miles. Nun bringen die zwei – schlicht als Joe & Paul – ein Album heraus, das teilweise auf dem rein instrumentalen Solo-Werk «Walk Free» von Charitos basiert. Die Hälfte der Songs sind aber brandneu. Hier haben sich zwei Energiebündel gefunden: Charitos als komponierender Gitarrenvirtuose und Miles, der seine Texte und Stimme auf den Sound seines Counterparts gelegt hat. Das ist mal rockig, mal soulig-funky, mal sogar folkig – aber immer auch kerniger Rhythm ’n’ Blues – in zwei Stücken hört man sogar die Stimmen der Motown-Label-Legenden von «The Original Vandellas». Offizieller Album-Release ist zwar erst Anfang 2023, aber ein erstes Kontingent an CDs ist schon vor Weihnachten erhältlich.

«What’s Cooler Than Love», erhältlich auf CD im Old Town Record Store Luzern (Hertensteinstr. 66)

Hendricks the Hatmaker vereint Punk mit Folk

Bild: gango luege

Die Luzerner Band Hendricks the Hatmaker tritt in klassischer Punk-Besetzung mit Gitarre, Bass und Schlagzeug an. Nicolas Sigrist, Ramona dal Ponte und Stefan Stangl machen auf ihrem neuen Album «Slightly Dangerous» schnell einmal klar, woher der Wind kommt: Hier wird nicht einfach Oi!-Punk gebolzt, sondern auch mal melodiös und akustisch gearbeitet. Und das durchgehend mit viel positiver Energie und klaren Folk-Wurzeln. Kein Wunder erinnert der Sound daher zuweilen stark an Celtic Punk. Das Resultat sind fünf sehr abwechslungsreiche Songs.

«Slightly Dangerous», zu hören auf den gängigen Portalen wie Spotify oder Apple Music. Mehr Infos unter www.hendricksthehatmaker.ch

Blind Butcher: Letzte Single aus dem Kalenderalbum

Bild: Philippe Joner

Roland Bucher und Christian Aregger alias Blind Butcher betören seit über zehn Jahren mit einem Mix aus Rock ’n’ Roll, Disco-Sound, New Wave, Punk, Country und elektronischen Klänge – immer wild, immer tanzbar, immer druckvoll und doch stets fein ausgeklügelt. Ihr viertes Album heisst «Catch 22» und ist ein besonderes: Jeden 22. eines Monats gab das Duo es einen neuen Song heraus. Das ergibt selbstredend ein Dutzend Lieder am Ende eines Kalenderjahres. Übermorgen erscheint mit «The Legendary JJ Pumpkin» der letzte und groovige Track des Albums. Das Gesamtwerk ist ab 24. März auch auf Vinyl erhältlich.

«Catch 22», zu hören auf den gängigen Portalen wie Spotify oder Apple Music. Mehr Infos unter www.blindbutcher.ch

