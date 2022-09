Kleintheater Luzern Von der Ohnmacht zur Rache: Annette Windlin begegnet Dürrenmatt-Stoff sehr persönlich Die Zentralschweizer Theatermacherin Annette Windlin bringt Dürrenmatts «Der Besuch der alten Dame» als Soloperformance ins Kleintheater. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 21.09.2022, 16.57 Uhr

Windlin alias Claire Zachanassian erzählt die Geschichte in Rückblenden. Bild: Beat Allgaier (Luzern, 8. September 2022)

Was treibt einen Menschen an, wenn er Rache nimmt? Wie viel Ungerechtigkeit erträgt eine einzelne Person, bevor aus Ohnmacht Wut und aus Wut die Idee des Rachenehmens entsteht? Solche und ähnliche Fragen sind eng an das menschliche Wesen geknüpft. Kein Wunder, funktioniert deshalb Friedrich Dürrenmatts «Der Besuch der alten Dame» als zeitloses Meisterwerk. Denn nicht zuletzt auch darum geht es in dem Klassiker, mit dem der Schweizer Autor 1956 den finanziellen Durchbruch schaffte.

Die Luzerner Theatermacherin Annette Windlin hat sich diesem Stoff nun auf sehr persönliche Art und Weise angenommen. Einerseits steht sie nach langer Pause wieder einmal selbst als Schauspielerin auf der Bühne, andererseits gründet die Wahl des Themas auf einer eigenen, leidvollen Erfahrung. Ihre Soloadaption des Klassikers feiert nächste Woche Premiere im Luzerner Kleintheater.

Entehrt von einer patriarchalen Klüngelgemeinschaft

Windlin schlüpft dabei in die Rolle der Claire Zachanassian, der Hauptfigur in Dürrenmatts tragischer Komödie. Als junge Frau wird diese ausserehelich geschwängert. Doch anstatt zum Kind und zur Beziehung zu stehen, leugnet Alfred Ill die Vaterschaft, besticht Zeugen, zerrt die hilflose Klara sogar vor Gericht. Von dieser patriarchalen Klüngelgemeinschaft entehrt, flieht sie aus dem Dorf Güllen und kehrt erst viele Jahre später zurück, um an Alfred und an allen anderen Rache zu nehmen.

Windlins Stück beginnt am Ende von Dürrenmatts Erzählung, bei der Rückkehr der triumphierenden Claire an ihren Wohnsitz Capri. Im Gepäck den Sarg mit Alfreds Leichnam.

Von hier aus erzählt Claire die Geschichte in Rückblenden. Windlin schlüpft in verschiedene Rollen, wie es eine altbekannte Spezialität der gebürtigen Küssnachterin ist. «Doch die Hauptperson, aus deren Perspektive ich erzähle, bleibt Claire», so Windlin.

Sie kündigt zudem eine Anlehnung an Bertolt Brechts episches Theater an. Konkret: Es werden klassische Theaterstrukturen mit Techniken verändert, die an eine filmische Dramaturgie erinnern. «Szenen werden häufig geschnitten und gewechselt, es ist ein stetiges Ein- und Aussteigen.» Das verspricht eine temporeiche Inszenierung, die Dürrenmatts Stück in vielem bricht, aber dennoch auf dem Originaltext basiert. «Ich bin schlicht begeistert von seiner präzise gesetzten sprachlichen Eleganz», so Windlin.

Dürrenmatts Stoff erwies sich als geradezu ideal für Windlin

Schlüpft in verschiedene Rollen: Annette Windlin in ihrem Solo-Stück «Der Besuch der alten Dame». «Doch die Hauptperson, aus deren Perspektive ich erzähle, bleibt Claire Zachanassian», sagt sie. Bild: Beat Allgaier Anderhub (Luzern, 8. September 2022)

Gänzlich solo wird sie dabei nicht auf der Bühne stehen. Bei ihrer Performance unterstützt sie Christian Wallner musikalisch und mit einzelnen Textpassagen. Für die Ausstattung sorgte Ruth Mächler, zudem sind Videoeinspielungen von Valentina Maria Mächler Teil der Inszenierung. Regie führte Dominique Müller, in Luzern bekannt durch seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Kabarettduo Ohne Rolf.

Im Zentrum von Windlins Betrachtung steht das Gefühl der Ohnmacht. Und zwar nicht nur diejenige, die die Hauptfigur durchleben musste. Windlin erklärt:

«‹Der Besuch der alten Dame› zeigt die Ohnmacht gleich in mehreren Figuren. Bei Claire wie später bei Alfred Ill. Und sogar die Güllener Bevölkerung ist ihr ausgesetzt.»

Sie vertiefte sich in eine Recherche zur Thematik, nachdem sie Opfer behördlicher Willkür wurde. Die Ungerechtigkeit hinterliess tiefe Spuren bei Windlin. «Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, wenn ein Mensch in einer Ohnmachtssituation steckt: Er resigniert und gibt auf, oder er kämpft dafür, sich aus der ausweglosen Situation zu befreien», so die Theatermacherin. Sie selbst entschied sich für Letzteres. Und stiess am Ende ihrer Nachforschungen auf das Dürrenmatt-Stück, das sich als geradezu idealer Stoff für ihre Auseinandersetzung erwies.

Und auch wenn Ursprung sowie Ausgangslage der Inszenierung einer bedrückenden Situation entspringen – so wird sie Dürrenmatts Vorlage auch insofern nahe sein, weil sie als echte Tragikomödie umgesetzt wird. Windlin dazu: «Trotz aller schlimmstmöglichen Wendungen enthält das Stück viel Humor. Ich hoffe, dass wir das Publikum auch zum Lachen bringen werden.»

Premiere: Mittwoch, 28. September, 20.00, Kleintheater, Luzern. Mehr Infos, unter anderem zu den Tourneedaten, unter www.annettewindlin.ch.

