KLassikkonzerte im KKL Klassik-Hochsaison im KKL: Wann kehrt das Publikum zurück? Die Migros-Classics und Obrasso sorgen im KKL meist für ein volles Haus. Am Wochenende blieben im KKL aber viele Plätze leer. Andere Veranstalter sind unterschiedlich unterwegs. Was sind die Gründe? Roman Kühne Jetzt kommentieren 30.10.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jetzt haben Klassikkonzerte im KKL wieder Hochsaison: Aufführung von Verdis Requiem am Wochenende . Bild: Roger Grütter

Freitagabend im KKL. Ein Konzert des Migros Kulturprozent. Die Bühne ist voll besetzt. Es spielt das wuchtige Philharmonia Orchestra London. Gross geworden und geschult unter Herbert von Karajan haben sie in fast 80 Jahren über 1000 Aufnahmen veröffentlicht. Als Solistin spielt die in der Schweiz lebende Argentinierin und Cellistin Sol Gabetta. Romantik steht auf dem Programm. Edward Elgar, Wagner und Sibelius. Alles Garanten für ein volles Haus.

Leere Plätze trotz Qualität und Gänsehaut

Doch im KKL bleibt über ein Drittel der Sitze unbesetzt. An der Qualität kann es nicht liegen. Sol Gabetta zelebriert das Cello-Konzert von Elgar mit einem starken innerlichen Zug. Verglichen mit einem Truls Mørk – der ursprünglich für den Auftritt vorgesehen war – und seinem dunklen, fast grollenden Ton, betont Sol Gabetta mehr den melodiösen Kern. Ihre weite Melancholie, ihr Zug hin zum Unendlichen ist im ersten Satz fast nicht mehr von dieser Welt. Ihre Zugabe, die filigrane Sphärenmusik «Dolcissimo» von Pēteris Vasks ergänzt diese kosmische Tiefe. Das Orchester unter dem Finnen Osmo Vänskä – die geplante Dirigentin Tabita Berglund war an Corona erkrankt – interpretiert die 7. Sinfonie von Sibelius mit dem gleichen weiten Atem, fern von Raum und Zeit.

Am Samstag ist es das Requiem von Giuseppe Verdi vom Veranstalter Obrasso Concerts, das den grossen Saal zu füllen sucht. Der Schweizer Dirigent Manfred Obrecht betont mit italienischen Kräften stark die Gegensätze des opernhaften Totengesangs. Teils gar etwas dem Lauten und Direkten zugeneigt, sorgt die schiere Kraft, zum Beispiel im «Dies Irae», teils für eine wahre Gänsehaut. Bei den Solisten ist es vor allem der Bassist Jordan Shanahan, der mit voller und reifer Stimme seiner Partie Glanz verleiht. Zwar ist dieser Abend besser besucht. Zumindest die teuersten Plätze sind gut gefüllt. Doch auch hier fehlt gegen einen Viertel der Zuschauer. Die oberflächliche Erklärung ist schnell zur Hand. Corona, einmal mehr. Doch dieser Ansatz greift zu kurz.

Corona ist nur der Brandbeschleuniger

Da ist einerseits die Altersstruktur. Viele der klassischen Konzertgänger haben das Pensionsalter seit Längerem erreicht. Corona hat hier nur eine Entwicklung beschleunigt, die schon länger läuft. «Seit Corona fehlen uns 30 bis 35 Prozent des Publikums», sagt Mischa Damev, Intendant der Migros-Kulturprozent-Classics: «Aber dies ist nur der Brandbeschleuniger. Das Älterwerden des Stammpublikums ist eine Entwicklung, die wir seit 20 Jahren mit Sorge beobachten. Die Musik können wir nicht ändern. Aber wir müssen dringend neue Wege finden, um auch Jüngere anzusprechen.»

Es gibt aber durchaus Konzerte, die sehr gut besucht sind. Die Saisoneröffnung des Luzerner Sinfonieorchesters von letzter Woche lockte bei drei Konzerten über 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer ins KKL. Die Festival Strings Lucerne, die diesen Dienstag starten, haben knapp 1300 Tickets verkauft. Für ein Kammerorchester eine fast schon sensationelle Zahl. Neben der hohen Qualität und Topsolisten sind es hier lokale Gegebenheiten, die den Ausschlag geben. Beide Orchester können auf ein grosses Stammpublikum in Luzern zählen. Die Migros als auch Obrasso sind hingegen auf ein schweizweites Publikum angewiesen.

Ein Spezialfall ist das dritte grosse Luzerner Ensemble. Das 21st Century Orchestra spricht mit seinem Fokus auf Filmmusik ein deutlich jüngeres Publikum an. Von ihren drei Konzerten vom nächsten Wochenende ist jenes vom Samstag vollständig ausverkauft. Vielleicht noch ein letzter Grund: Es war in den letzten Monaten auch sehr viel los. Konzerte, die während der Pandemie verschoben werden mussten, wurden praktisch alle in diesem Jahr nachgeholt. Christoph Walter brachte es nach seinem Konzert vom vergangenen Monat im KKL auf den Punkt: «Meine Musiker und ich sind seit Monaten praktisch pausenlos im Einsatz. Wir sind zwar glücklich, wieder voll auftreten zu können, freuen wir uns aber doch auf die Weihnachtsferien.»

Nächste Konzerte im KKL: Festival Strings Lucerne & Khatia Buniatishvili (1. November), 21st Century Orchestra (6. November); The four Saisons by Candlelight (4. November), Junge Philharmonie (7. November), Arthur Waser Preisträgerkonzert Luzerner Sinfonieorchester (9./10 November). https://www.kkl-luzern.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen