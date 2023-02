Porträtserie «Schattenwurf» Eine Frau aus dem Iran sagt: «Was ich anderen Migranten ans Herz legen will: Gebt niemals auf» Die gebürtige Iranerin Mina Norouzi (40) erzählt von ihrer Flucht übers Mittelmeer und von ihrer Karriere in der Schweiz. Aufgezeichnet von ­Susanne Holz Jetzt kommentieren 14.02.2023, 17.00 Uhr

Mina Norouzi vermisst ihre Familie, aber nicht ihre Heimat. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 4. Februar 2023)

«Ich kam am 14. September 1982 in Teheran im Iran zur Welt und wuchs in Gilan am Kaspischen Meer auf. Mit 17 war ich verlobt, mit 18 verheiratet, mit 19 hatte ich ein Kind. Die Ehe war von meinen und den Eltern meines damaligen Mannes arrangiert worden. Weil dieser sich im Iran mit seinem politischen Engagement in grosse Gefahr begab, mussten wir 2009 flüchten: Vater, Mutter und Kind. Es war eine monatelange Flucht über Drittländer, die sich vom Frühjahr bis in den Herbst zog. Am 28. September 2009 kamen wir schliesslich in Nidwalden an, ich weiss das Datum noch genau. Ich war 27, mein Sohn 7. Mein Sohn konnte damals schon ein bisschen Englisch und übersetzte für mich.

Richtig schlimm war die Flucht übers Mittelmeer, von der Türkei nach Griechenland, nachts, 50 Personen in einem Motorboot. Viele Flüchtlinge sterben auf diesem Meer. Ich hatte grosse Angst vor dem Tod, vor allem hatte ich Angst um meinen Sohn.

Der Himmel war wunderschön und voller Sterne, die Angst war schrecklich. Bis heute fürchte ich das Wasser, mein Sohn ebenso – in der Schule hatten wir deshalb einmal ein Elterngespräch, weil mein Sohn nicht schwimmen wollte.

In Nidwalden fand ich es sofort mega schön, weil die Landschaft dort so grün ist wie in meiner Heimat am Kaspischen Meer. Die erste Zeit in der Schweiz war allerdings schwierig. Ich wollte mich schnell integrieren, im Iran hatte ich mein Abitur gemacht, mit Schwerpunkt Literatur, und im Anschluss eine Lehre zur Schneiderin absolviert. In der Schweiz durfte ich zunächst nicht arbeiten, und erst als ich nach zwei Jahren den B-Status erhielt, unterstützte mich das Sozialamt mit einem Deutschkurs. Zudem beschwerte sich mein Mann bei einem persischen Geistlichen in der Schweiz: ‹Mina putzt nicht, sie geht zur Schule.› Der Geistliche antwortete ihm: ‹Mach ihr noch ein Kind.› Weil Frauen zu kochen und die Kinder zu versorgen hätten. Mehr nicht.

Hätte ich mich nicht scheiden lassen in der Schweiz, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Doch das hiess zunächst, dass mein Sohn und ich hier ganz auf uns alleine gestellt waren und meine Familie im Iran zudem erst mal Partei für meinen Ex-Mann ergriff. Aber ich habe damals gelernt, und das möchte ich anderen Migranten sehr ans Herz legen, dass man nie aufgeben und nie resignieren soll. Es gibt immer Möglichkeiten, weiterzukommen, auch als alleinerziehende Mutter.

Ich absolvierte in der Schweiz eine zweite Ausbildung zur Schneiderin. Später erwarb ich ein Diplom als interkulturelle Übersetzerin für Persisch. In diesem Jahr folgt eine Weiterbildung zur Polizei- und Gerichtsdolmetscherin. Im Moment arbeite ich für die Caritas Luzern als Dolmetscherin und im Modebereich für die Maison de Boer AG in Luzern. Und ich führe ein eigenes Schneideratelier in Stansstad.

Es gab Zeiten, da fühlte ich mich sehr einsam und verzweifelt. Für meinen Sohn da zu sein, hat mich jedoch immer gerettet. Für ihn blieb ich stark.

Als ich meine Schneiderlehre bestanden hatte, teilte ich das zuerst meinem Sohn mit. Und er sagte: ‹Mama, ich bin stolz auf dich.› Das hat mich sehr glücklich gemacht.

Ganz zu Beginn konnte ich mit meinem Sohn zusammen Deutsch lernen – die ganze Wohnung war voller Post its.

Mein Sohn spricht heute besser Schwyzerdütsch als Persisch, und auch ich kann mir kein Leben im Iran mehr vorstellen. Ich fühle mich mehr als Schweizerin denn als Iranerin. Im Iran werden Frauen abgeschottet, zur Abhängigkeit gezwungen. Frauen sind nur die Hälfte wert: Söhne erben das Doppelte. Vor Gericht zählen drei Zeugen so viel wie sechs Zeuginnen. Wird eine Frau ermordet, fällt die Strafe geringer aus als bei Mord an einem Mann. Und weil eine Frau Ehre für ihren Mann bedeutet, ist Scheidung ein Tabu.

Nein, ich verspüre keine Sehnsucht nach dem Iran. Ausser meiner Familie und dem Meer vermisse ich nichts. Es gibt in meiner Heimat zu viele Verbote, da kommt keine Freude auf.

Der soziale Druck ist gross. Schon eine Sonnenbrille kann verwerflich sein. Meine Mutter erhielt erst einmal die Erlaubnis, mich hier zu besuchen. 2017, nach dem Tod meines Vaters 2015 und meines Bruders 2016. Ich darf nicht mehr in den Iran reisen, meinen Nichten schicke ich mit der Post Geschenke.

In fünf Jahren möchte ich den Schweizer Pass besitzen und mein Atelier vergrössern (www.mode-minoal.ch). Doch natürlich ist auch hier nicht alles rosarot. So hat mein Sohn, der den arabischen Nachnamen seines Vaters trägt, bei Bewerbungen Nachteile erfahren. Es gibt Sozialneid, wenn man als Migrantin erfolgreich ist. Es gibt geschlossene Gesellschaften. Aber auch viele offene und herzliche und hilfsbereite Menschen.»

«Schattenwurf»: In unserer Serie erzählen Menschen ­von hier über spezielle Erlebnisse, Extremsituationen oder ungewöhnliche Lebensentwürfe.

