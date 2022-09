Lucerne Festival 2022 Academy-Finale mit Moderne-Klassiker und jungen Komponisten: Ein Weckruf mit gewaltigem Trommelfeuer Konzerte der Lucerne Festival Academy zeigten zeitgenössische Musik nah am Publikum - mit dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra, jungen Komponisten und Wolfgang Rihm und Dieter Ammann als witzigem Kommentatoren-Duo. Urs Mattenberger 04.09.2022, 17.30 Uhr

Das Lucerne Festival Contemporary Orchestra unter Sylvain Cambreling. Bild: Manuela Jans/ Lucerne Festival

Wer denkt, zeitgenössische Musik spiele sich im Elfenbeinturm ab, wurde am Samstag vom Trommelfeuer im KKL-Konzertsaal in die Realität zurückgeprügelt. Selbst die Resonanzen des Orchesters, in denen die Paukenschläge mysteriös nachhallten, konnte man als Klage über das aktuelle Zeitgeschehen hören. Und wenn Wolfgang Rihm in «Sub-Kontur» in isolierten Streicherakkorden die morbide Welt eines Mahler-Adagios beschwört, diese später zur Melodie entfaltet und zum Schluss glanzvoll aus den Trümmern heraushebt, finden Tradition und Zeitgenossenschaft auf bedrängende Weise zusammen.

Es war im Konzert des Lucerne Festival Contemporary Orchestra unter Sylvain Cambreling ein Höhepunkt der Konzerte, die den siebzigsten Geburtstag des Komponisten – und künstlerischen Leiters der Festival-Academy – Wolfgang Rihm feierten. Nur fragte man sich bei dieser Schweizer Erstaufführung, wieso es ein halbes Jahrhundert dauerte, bis ein solches Werk in Luzern aufgeführt wird.

Vorurteile mehrfach widerlegt

Es liegt natürlich daran, dass zeitgenössische Musik noch immer unter dem Vorurteil leidet, abstrakt und schwer zugänglich zu sein – ein Vorurteil, das wie «Sub-Kontur» viele andere Werke an diesem letzten Wochenende der Lucerne Festival Academy widerlegten.

In erster Linie galt das – im selben Konzert – auch für Dieter Ammanns «Core-Turn-Boost». Während sich Rihm in «Sub-Kontur» mit dem sinfonischen «Adagio-Typus» auseinandersetzt, konnte man Ammans Triptychon als sinfonischen Dreiteiler hören. Da verdichten sich im ersten Stück vielfältige Gesten zu melodischen Konturen und Grooves. In «Turn» fächern sich ruhevolle Klangflächen prismatisch auf und verlöschen – ein magischer Moment – in einem letzten Atemzug der Klarinette. In «Boost» steigert sich umgekehrt ein satt exponierter Orchestersound mit viel Drive zu repetitiven Patterns mit Streicherflächen, Bläserlinien und raschem Schlagzeugpuls.

Ein Weckruf war schon ganz zu Beginnen die Uraufführung von Bettina Skrzypczak, die wie Ammann an der Musikhochschule Luzern unterrichtet. In «Contra» rüttelt sie das Publikum wach mit brodelnden Schlagzeuggewittern, deren Spannung sich lauernd durch kontinuierlich entfaltete Ruhefelder zieht und am Schluss verstörend wieder hervorbricht.

Neue Werke witzig und tiefsinnig unter der Lupe

Die Beispiele zeigen die unterschiedlichen Rollen, die die Lucerne Festival Academy für die Präsenz der zeitgenössischen Musik am Festival so wertvoll machen. Zum einen stellt sie – wie in Rihms «Sub-Kontur» – Klassiker der Moderne und damit deren eigene Traditionen vor. Sie verhilft – bei Ammann – wichtigen Werken zu wiederholten Aufführungen und trägt damit zur Repertoirebildung bei. Und sie gibt mit Uraufführungen einen Einblick in die Vielfalt heutigen Komponierens.

Als solchen kündigte Dramaturg Mark Sattler am Freitag und Samstag die Schlusskonzerte des Composer Seminars von Rihm und Ammann an. Auch dieses Jahr nahmen diese so witzig wie tiefsinnig die gespielten Werke unter die «Lupe». Ammann stellte generell fest, dass Komponistinnen wie Komponisten wieder Momente schaffen, die so einprägsam sind, «dass man sich an sie erinnern kann». Und Rihm bestätigte, dass die heute junge Generation sich nicht mehr fragen muss, was denn nun erlaubt sei – wie er, als er mit «Sub-Kontur» sich von den Zwängen der damaligen Avantgarde freimachte.

Beispiele für beides bot im Luzerner Saal der beschwörende, der japanischen Shakuhachi-Flöte abgelauschte Ton in Zhenyan Lis «Hashigakari», die folkloristische Geheimschrift in Aregnaz Martirosyans «502-2» oder das instrumentale Lauttheater in Raimonda Ziukaites «Whoa-wah-wouw».

Wolfgang Rihm und Dieter Ammann als witziges Kommentatoren-Duo in den Schlusskonzerten des Composer Seminars. Patrick Hürlimann/Lucerne Festival

Damit boten die Contemporary-Konzerte in den letzten Wochen nicht nur zeitgenössische Musik in einem breiten Spektrum von der Zeitlupenmediation in Werken von Artiste étoile Tyshawn Sorey bis zu Ammanns virtuosem Klavierkonzert. Die Academy-Konzerte hatten auch das Potenzial, den Saal – wie im «40min»-Konzert vom Freitag – mit neugierigem Publikum zu füllen. Gut möglich also, dass es nicht 50 Jahre dauern wird, bis man dem einen oder anderen Namen am Festival wieder begegnet. Der Academy sei Dank.