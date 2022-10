Weltformat Graphic Design Festival 2022 Plakate, die in Bewegung kommen - hier dreht sich (fast) alles ums Motion Design Bei der 14. Ausgabe des Weltformat Graphic Design Festival in Luzern ist neben internationalen Experten auch die Moderne zu Gast. Susanne Holz Jetzt kommentieren 07.10.2022, 19.21 Uhr

Die künstlerischen Leiter des Weltformat Festivals 2022: Erich Brechbühl (links) und Josh Schaub. Bild: Dominik Wunderli

(Luzern, 6. Oktober 2022)

Die Welt bleibt nie stehen. Dass alles stets in Bewegung ist, das wissen auch die Grafik-Designer. So sagt Josh Schaub, der Druckgrafik studiert hat, aber fast nur noch Motion Design produziert:

«In ein paar Jahren gibt es vermutlich kein Logo mehr, das nicht animiert ist.»

Sein Kollege Erich Brechbühl federt diese These etwas ab: «Im kulturellen Bereich werden Plakate in erster Linie immer noch gedruckt, und Bewegung ist eher ein Nebenprodukt.» Aber natürlich kommen die Kunden von Josh Schaub vor allem aus dem Bereich der Werbe- und Grafik-Agenturen.

Erich Brechbühl und Josh Schaub sind die künstlerischen Leiter der 14. Ausgabe des Weltformat Graphic Design Festival in Luzern. Das Festival-Thema «Never Not Moving», das sich der bewegten Grafik, dem Motion Design widmet, habe auf der Hand gelegen, so die beiden. Josh Schaub erklärt:

«Seit fünf Jahren braucht der Markt mehr Motion Designer als es gibt.»

Still aus dem Bewegten Plakat von Roy Terhorst vom Studio Thonik (Niederlande). Bild: PD

Motion Design im Filmvorspann von James Bond

Was Motion Design eigentlich ist, lässt sich gut in der von ihm kuratierten Ausstellung «We like to move it» in der Kunsthalle nachvollziehen. Hier werden in einer Arena mit 16 Projektionsflächen bewegte grafische Arbeiten aus aller Welt gezeigt. Die Arbeiten von über 150 Motion Designerinnen aus aller Welt zeigen die Bandbreite der bewegten Grafik auf. Deren Ziel ist einmal, mit der Bewegung den Text zu unterstützen, und zum anderen, durch die Bewegung mehr Platz zu schaffen auf der Grafik.

Den Betrachter fasziniere die Veränderung, so Josh Schaub, gleichzeitig stelle sich natürlich aber auch die Frage: «Braucht es das?» Die Antwort laute: Der Markt will Bewegung.

Die Aufgabe des Grafikers sei es, so Erich Brechbühl, das Auge zu leiten. Bewegung könne hier wie der Trumpf im Ärmel sein. Und selbst ein schlichtes Logo kann bewegt werden.

«Grundsätzlich gibt es Motion Design schon lange, seit ein paar Jahren ist es aber ein richtig grosses Thema in der Grafikwelt.»

Wer in die Vergangenheit der bewegten Grafik eintauchen will, der kann sich ins Kabinett der Kunsthalle begeben, in die Ausstellung «Titles in Motion», die unter der Kuration von Florian Krautkrämer Filmvorspänne zeigt. James-Bond-Streifen oder auch «Barbarella» sind tolle Beispiele für die grosse Spielwiese der bewegten Grafik.

In der Bourbaki Mall wiederum zeigen in der Ausstellung «Move it!» sieben renommierte Motion Designer aus aller Welt, was sie aus dem Auftrag machten, das rohe Festivalplakat anhand des Mottos «Never Not Moving» in Bewegung zu versetzen. Acht Ultra-HD-Screens wurden in der Bourbaki Mall aufgestellt – für die sieben Interpretationen und das Original.

Still aus dem Bewegten Plakat von Everyday Practice (Südkorea), ausgestellt in der Bild: PD

Dass es auch ohne Bewegung geht, ist eindrücklich in der Kornschütte zu sehen. «100 Beste Plakate» präsentiert die spannendsten Plakate aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus dem Jahr 2021. Die kreative Auseinandersetzung mit dem Medium Plakat im deutschsprachigen Raum steht hier im Mittelpunkt.

Und auch dieses Jahr zeigt das Weltformat Graphic Design Festival wieder die prämierten Bücher des internationalen Wettbewerbs «Schönste Bücher aus aller Welt», und zwar im Kunstraum Ahoi.

Nicht zuletzt standen beim Newcomer Award die jungen Grafikschaffenden dieses Jahr vor der Herausforderung, das Thema «Speed» auf einem statischen Plakat darzustellen. 700 Personen unter 30 reichten ihre Kreationen ein, 20 ausgewählte Arbeiten sind vor der Luzerner Kantonalbank ausgestellt.

Im Stattkino Luzern findet am Samstag, 8. Oktober 2022, von 11 bis 16 Uhr das Symposium statt. Internationale Gestalterinnen diskutieren zu «Motion Design» und unter «Moving On» zu Technologien wie Augmented Reality. www.weltformat-festival.ch

