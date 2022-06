Weltpremiere Kunststar William Kentridge: Das Luzerner Sinfonieorchester zeigt einen Film über das Leben in der Diktatur Das Luzerner Sinfonieorchester zeigt als Weltpremiere William Kentridges Film zu Schostakowitschs 10. Sinfonie. Das Werk des in Südafrika stammenden Künstlers ist im Zeichen von Stalin-Diktatur, Apartheid-Regime und des Kriegs in der Ukraine von erschreckender Aktualität. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 10.06.2022, 17.57 Uhr

Schostakowitsch im imaginären Museum von Kentridges Film zur zehnten Sinfonie. Bild: film still courtesy of Kentridge studios

Die Art Basel zieht in der nächsten Woche namhafte Künstler und Galeristen aus aller Welt an. Aber die weltweit bedeutendste Kunstmesse öffnet sich für das Publikum nicht erst am 16. Juni, sondern inoffiziell bereits einen Tag zuvor im KKL Luzern: Mit William Kentridges Film «Oh, to Believe in Another World» zur zehnten Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch, den das Luzerner Sinfonieorchester in Auftrag gab und als Weltpremiere zeigt.

Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt. «Es war uns klar», sagt Intendant Numa Bischof, «dass dieses Ereignis die internationale Kunstszene anziehen würde. Tatsächlich laufen dauernd Anmeldungen bei uns ein.»

Universalkünstler als Zeichner und Regisseur

Der 1955 in Südafrika geborene Kentridge ist als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler nicht nur an grossen Kunstausstellungen präsent. Als Universalkünstler setzt er sich mit verschiedenen Medien – Zeichnung, Film, Theater – spielerisch mit Themen wie Apartheid, Kolonialismus und Totalitarismus auseinander. Bekannt wurde er durch seine mit Kohle gezeichneten Animationsfilme. Zudem führt er an grossen Opernhäusern Regie – 2010 an der Met etwa in Dmitri Schostakowitschs «Die Nase».

Der Weg von Schostakowitschs Oper in New York zu dessen zehnter Sinfonie in Luzern führte über Neapel. Da, im geschichtsträchtigen Palazzo Donn’Anna, befindet sich der private Sitz der Kunsthändlerin Lia Rumma, die neben Kentridge Künstler wie Anselm Kiefer oder Marina Abramovic betreut. Und an diesem «magischen Ort» sah Bischof 2015 eine Installation von Kentridge, die ihn nicht mehr loslassen sollte.

Erschossene Bürgerrechtler statt Schokolade

In Schostakowitschs Klaviertrio hatte der Künstler faschistische Gesänge aus der Zeit Mussolinis einmontiert. Ein fratzenhaft gezeichnetes Pandämonium des Schreckens dreht sich dazu «wie eine Karawane» im Kreis, erzählt Bischof. In den folgenden Jahren liess er keine Gelegenheit aus, der Installation «What Will Come (Has Already Come)» wieder zu begegnen. Weil er beeindruckt war, wie profund der Künstler «den Geist und Sinn, aber auch den Witz von Schostakowitschs Musik erfasste».

Sozial engagierter Zeichner, Filmer, Theaterregisseur: William Kentridge. Bild: Stella Olivier

Die Installation verschränkt Mussolinis Faschismus mit Schostakowitschs Erfahrung mit Stalins Terror. Und gab damit Bischof die Idee, den Künstler für eine filmische Auseinandersetzung mit einer Sinfonie des russischen Komponisten zu gewinnen. Aus den Besuchen im Palazzo entstand der Kontakt zu Kentridge, und man sieht Bischof an, dass ein Herzenswunsch in Erfüllung ging, als der Künstler schliesslich zusagte.

Auch deshalb, weil in diesem Projekt viele symbolische Fäden zusammenlaufen. Da ist zum einen Kentridges biografischer Hintergrund als Nachfahre jüdisch-osteuropäischer Migranten. Sein Grossvater floh aus dem von Hitler und später von Stalin okkupierten Litauen über London nach Südafrika und kam hier von einem Teufelskreis in einen anderen.

Kentridges Vater engagierte sich als Anwalt für die Opfer der Apartheid – in einem Interview erzählt der Künstler, wie er im Schreibtisch seines Vaters statt Schokolade Bilder von erschossenen Menschen fand.

Von dieser «erlebten Geschichte» her erklärt sich Bischof Kentridges Affinität zur Musik von Schostakowitsch, der unter Stalin von Tod und Deportation bedroht war. Intensiv mit diesem Komponisten auseinandergesetzt hat sich auch der Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters, Michael Sanderling, unter anderem mit einer Gesamtaufnahme der Sinfonien Schostakowitschs.

Archivfilme blicken zurück in die Anfänge der Sowjetunion. Bild: film still courtesy of Kentridge studios

Naheliegend war die Wahl der zehnten Sinfonie, die Schostakowitsch nach dem Tod von Stalin komponierte und die düster und karikierend auf dessen Terror Bezug nimmt. Als sich Bischof mit Kentridge zu Beginn der Pandemie austauschte, war beiden klar, dass der Film die Sinfonie nicht konkurrenzieren sollte. «Bei der Aufführung muss sich nicht der Dirigent nach dem Film richten», sagt Bischof: «Dieser wird umgekehrt vom Regieraum aus auf die Musik abgestimmt».

Eine Vorgeschichte zum Krieg in der Ukraine?

Möglich macht es die episodische Anlage des Films. Kentridge gibt in einem imaginären – im Modell gebauten – Museum Einblick in die Geschichte der Sowjetunion von der Revolution bis zur Zeit Stalins. Protagonisten wie Lenin, Trotzki oder Stalin sowie Schostakowitsch selber werden von Tänzern als Puppen gespielt.

Der Tanz erinnert an ferngesteuerte Marionetten. Pappgesichter widerspiegeln die Maskeraden, mit denen sich Schostakowitsch in seiner Musik tarnte. In Gegensatz zur futuristisch verspielten Ästhetik der Auftritte im imaginären Museum stehen Archivfilme, in denen Proletarier- und Kriegselend auf die Euphorie des Maschinenzeitalters prallen.

Maskeraden als Schutz gegen Stalins Diktatur. Bild: film still courtesy of Kentridge studios

Neue Wege geht auch die Aufführung im KKL. «Wenn wir einen Künstler von Weltrang in Luzern haben», sagt Bischof, «wollen wir auch eine direkte Begegnung mit dem Publikum ermöglichen». Kentridges Einführung und die anschliessende Diskussion sind deshalb integraler Bestandteil der Aufführung im Konzertsaal. Damit Kentridges Stimme durch die Simultanübersetzung nicht verfälscht wird, wird diese in Untertiteln auf die Leinwand projiziert.

Zur Frage dürfte hier kommen, inwiefern Putins Krieg in der Ukraine die Geschichte im Film weiterschreibt. «Der Film war zwar bei Kriegsausbruch fertiggestellt», sagt Bischof dazu: «Aber es ist klar, dass er in der Wahrnehmung der Zuschauer eine zusätzliche Aktualität erhalten dürfte». Kentridge selber distanziert sich in Interviews von der Idee, seine Werke hätten eine konkrete «politische Botschaft»: Dass sie fehle, sei Ausdruck seiner «Skepsis gegenüber jeglicher Gewissheit. Erfolg ist immer ein Desaster».

Mi/Do, 15./16. Juni, 19.30, Konzertsaal KKL (Einführung nicht 18.30, sondern im Konzert). www.sinfonieorchester.ch

