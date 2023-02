Luzerner Theater Wenn Fassaden plötzlich bröckeln und Überlegene endlich stürzen Das Luzerner Theater widmet sich Henrik Ibsen (1828-1906). Das Stück «Stützen der Gesellschaft» feiert Premiere. Susanne Holz 09.02.2023, 12.15 Uhr

Umarme deine Unvollkommenheit. Und wirf den «inneren Ibsen» über Bord. Bild: PD

Auf der Bühne des Luzerner Theaters findet am 9. Februar um 19.30 Uhr die Premiere des Stücks «Stützen der Gesellschaft» nach Henrik Ibsen in der Inszenierung der Luzerner Schauspieldirektorin Katja Langenbach statt. Henrik Ibsen (1828-1906) nahm in diesem seinem ersten wie auch in seinen weiteren Gesellschaftsdramen die heuchlerische Moral der bürgerlichen Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts aufs Korn. Bemerkenswert sind jeweils seine emanzipierten Frauenfiguren wie die Schriftstellerin Lona in «Stützen der Gesellschaft». Mit seiner sozialkritischen Haltung brach Ibsen in seinen Werken mit gesellschaftlichen Tabus und sprach Themen wie Not, soziales Elend und Ausbeutung an.

Man darf gespannt sein, wie die Fassade des Konsuls einstürzt

Besonders in Deutschland, wo Ibsen mehr als zehn Jahre lebte, feierte er nach der Uraufführung seines Gesellschaftsdramas «Stützen der Gesellschaft» grosse Erfolge. Die Luzerner Schauspieldirektorin Katja Langenbach möchte das heutzutage eher selten gespielte Stück mit Witz und Tempo auf die Bühne bringen und die Figuren in ihrer Tiefe und Ambivalenz zeigen. Im Zentrum stehe die Spielfreude des Ensembles. Man darf gespannt sein, wie Langenbach die Fassade der Hauptfigur, des reichen und vermeintlich moralisch erhabenen Konsul Bernick, einstürzen lässt. Und was passiert mit der schönen Gattin, der schönen Tochter und dem vielen Geld?

Premiere: Donnerstag, 9. Februar 2023, 19.30, Bühne, Luzerner Theater (bis 2. Juni 2023); www.luzernertheater.ch