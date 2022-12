Kunstpreisträgerin Claudia Kübler schlägt mit ihrer Kunst der Zeit ein Schnippchen Die diesjährige Manor Kunstpreisträgerin Claudia Kübler (39) denkt astronomisch und arbeitet gross- wie kleinteilig. Susanne Holz Jetzt kommentieren 08.12.2022, 18.00 Uhr

Sie möchte unser lineares Zeitverständnis «etwas durcheinanderwirbeln»: Manor Kunstpreisträgerin Claudia Kübler. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. November 2022)

Die Zeit ist das grosse Thema der diesjährigen Manor Kunstpreisträgerin, Claudia Kübler. Wie nehmen wir sie wahr, wie sind wir konditioniert durch verschiedene Wahrnehmungen von Zeit? «Ich möchte unser linear geprägtes Zeitverständnis ein bisschen durcheinanderwirbeln», sagt die 39-jährige Künstlerin, die derzeit im Kunstmuseum Luzern eine raumgreifende Installation präsentiert, die sich unter den Füssen des Publikums verändert. Ergänzt wird die fragile Installation aus Spanplatten durch zwei Neonarbeiten und ein Objekt.

Wichtiger Förderpreis für junge Kunstschaffende Der Manor Kunstpreis wird an zwölf Orten vergeben, alternierend an immer sechs Orten pro Jahr. Es sind stets Standorte mit Manor-Filialen. Das Kunstmuseum sucht je vier bis fünf Kunstschaffende mit Bezug zur Zentralschweiz aus und stellt sie der fünfköpfigen Jury vor. Beim Manor Kunstpreis handelt es sich um einen der wichtigsten Förderpreise für junge Kunstschaffende. Er beinhaltet ein Preisgeld von 15 000 Franken, einen Beitrag an eine Publikation von 25 000 Franken und einen Werkankauf von maximal 10 000 Franken. Manor kommt auch für die Vernissage auf. www.manor.ch/de/u/kunstpreis

Die gebürtige Zürcherin lässt das Publikum bei ihrer Installation «Slices of Beginning» also mitwirken. Auf grosse und schiefe Spanplatten gelegte, ungebrannte Tonplatten brechen unter den Füssen und rutschen auf den geneigten Ebenen langsam nach unten. Sandfarben, wie die Tonplatten sind, unterstreichen sie den Eindruck einer erodierenden Landschaft.

Das Ende ist uns sicher, aber noch unendlich weit weg

Gleich Schottermaterial an Hängen, reiht sich Tonplatte an Tonplatte. Claudia Kübler hat alle Tonplatten von Hand geschnitten: «Es war eine Sisyphosarbeit», sagt sie. Ihre Neonarbeit «years, yours» lässt den Betrachter dann gedanklich kurz schwindlig werden: Der Neonschriftzug mit der Zeitangabe von einer Milliarde und 750000 Millionen Jahren bezieht sich auf den Zeitraum, in welchem die Erde noch lebensfreundliche Zone bleibt, bevor die Sonne sich aufblähen wird.

«Kunst bietet die Möglichkeit, sich von der eigenen Befristung zu erholen.» Claudia Kübler mit ihrem Werk «Slices of Beginning». Fragil reiht sich Tonplatte an Tonplatte zu einer erodierenden Landschaft. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. November 2022)

Die verbleibenden Lebensjahre der Erde sind zwar gezählt, und doch scheint das Ende unendlich weit in der Zukunft zu liegen. Näher an einer Zeichnung als an einer Zahl ist wiederum die Neonarbeit «24/7», die unseren täglichen Stress thematisiert, sieben Tage die Woche 24 Stunden verfügbar zu sein. «Wir haben so viel Zeit wie nie zuvor für uns selber, sind aber auch so gestresst wie nie zuvor», findet Kübler. Und: «Effizienz ist das immer noch unangefochtene Qualitätskriterium unserer Zeit.»

Claudia Kübler studierte in Luzern zuerst fiktionale Illustration und dann Bildende Kunst. Sie lebte in Genf und Edinburgh und ist heute Mutter einer dreijährigen Tochter und Dozierende an der F und F Schule für Kunst und Design in Zürich. Als Mutter, Künstlerin und Dozentin rennt ihr manchmal die Zeit davon. Claudia Kübler weiss aber aus Erfahrung:

«Doch Kunst bietet die Möglichkeit, mit der Zeit zu spielen und sich von der eigenen Befristung zu erholen».

Die Ausstellung «Claudia Kübler. Drei Sekunden vor Mitternacht. Manor Kunstpreis Zentralschweiz Luzern» geht bis zum 5. Februar 2023. Am Mittwoch, 1. Februar 2023, um 18 Uhr: Buchvernissage mit Sound Performance. Kuratorin Eveline Suter spricht mit der Künstlerin. www.kunstmuseumluzern.ch

