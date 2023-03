Konzert «Wer regiert die ­Chugel?», fragt Müslüm Der singende Komiker ist auf «Popaganda»-Tour. Er kann ernst, aber auch ganz blöd. Regina Grüter 02.03.2023, 05.00 Uhr

Müslüm: «Die Zunge rausstrecken ist Gold.»

«Gugele» nicht «Gügele». Nicht der Alkohol macht die Leute in einem der beliebtesten Müslüm-Songs ab dem neuen Album «Popaganda» (das ist kein Tippfehler) zu Idioten, sondern Google. «Gugele, gugele, gugele – Wer regiert die Chugel?» Ein Song im Bollywood-Stil – dementsprechend tanzen sie auch im Video. «Schweigen ist Silber, die Zunge rausstrecken ist Gold» ist das Motto. Auf dem Cover ist es der kleine Müslüm – auch schon mit zusammengewachsenen Augenbrauen – der genüsslich seine goldene Zunge rausstreckt. Wem also will Müslüm frech kommen? Er kann ernst («Hallo Mensch, sag was isch mit dir los? Warum isch bloss alles so bedöitungslos?»), aber auch ganz blöd («Schetseli du machsch mich waggelig wie aine Daggeli»); seine Band kann Reggae, Hip-Hop und natürlich klassisch türkischen Sound.