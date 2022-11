Werkbeiträge Kanton Luzern Diese drei Künstlerinnen erhalten Preise und bieten ganz neue Sichtweisen Lotta Gadola, Barbara Davi und Anna-Sabina Zürrer spielen in der akku-Kunstplattform mit der Wahrnehmung der Betrachter. Eine Ausstellung für Auge und Ohr. Susanne Holz Jetzt kommentieren 18.11.2022, 11.13 Uhr

Gibt es ein Recht auf Vergessen? Was erinnern wir, was vergessen wir? Und was wird von uns bleiben, wenn doch unsere digitalen Aufzeichnungen so flüchtig wie Rauchzeichen sind? Die Künstlerin Anna-Sabina Zürrer, geboren 1981, treiben philosophische Fragen um.

Ihren Werkbeitrag im Bereich Freie Kunst nutzte sie auch für umfassende wissenschaftliche Recherchen. In Gesprächen mit Historikerinnen, Archäologen, Materialforschern oder Chemikerinnen wurde etwa deutlich: Festplatten sind nicht dazu gebaut, Dinge lange zu speichern. Was also werden unsere Nachfahren über uns wissen können? Mehr als nichts?

Anna-Sabina Zürrer zeigt zwei Werkkomplexe: Glas und Dokumentation. Zürrer nutzt Glas neu nicht mehr nur als Behältnis, sondern als formbares Material. Daneben richtet sie ihren Blick auf das Vergessen und Erinnern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 17. November 2022)

In der aktuellen Ausstellung in der akku-Kunstplattform in Emmenbrücke, im Rahmen der Werkbeiträge des Kantons, können die Besucher mittels Kopfhörern und Sensoren mehrere von Zürrer produzierte Audiofiles wie Daten aus der Cloud quasi aus der Luft fischen. Zu hören bekommen sie themenspezifisch zusammengesetzte Gedanken der Wissenschafter zu unseren täglich produzierten Datenmassen und Ähnlichem.

Zudem zeigt Anna-Sabina Zürrer Glasarbeiten. Für die Künstlerin vereint Glas genauso Gegensätze in sich, wie sie im Erinnern und Vergessen zusammenkommen. Zürrer denkt hier an Fülle und Leere und an das faszinierende Material selbst, das im Fliessprozess erstarrt.

Vertiefte Arbeit an Projekten Der Kanton Luzern fördert Kunst- und Kulturschaffende mittels Werkbeiträgen. Sie werden im Rahmen von Wettbewerben vergeben und sollen den Ausgezeichneten helfen, das eigene Schaffen weiterzuentwickeln und vertieft an Projekten zu arbeiten. Für Ausschreibung, Jurierung und Ausstellung zuständig ist die Kulturförderung des Kantons. Die Wettbewerbsausstellung in den Sparten Freie und Angewandte Kunst findet in der akku-Kunstplattform und im Industrieraum in Emmenbrücke statt. Vom 19. November bis 4. Dezember 2022 sind die Arbeiten der Ausgezeichneten Barbara Davi, Lotta Gadola und Anna-Sabina Zürrer (Freie Kunst) sowie von Jadwiga Kowalska, Anja Wicki und Michel Ziegler (Angewandte Kunst) zu sehen. Die Vernissage findet am Freitag, 18. November 2022, um 19 Uhr in der akku-Kunstplattform statt.

Die Irritation regt das Denken an

Bei der 1971 geborenen Barbara Davi stehen Objekte im Mittelpunkt. «Ich wollte Arbeiten aus dem Material heraus entwickeln», sagt Davi.

«Die Präsenz der Farben war mir wichtig, das Material selbst, und auch das Prinzip der Collage.»

Barbara Davi transformiert Fundobjekte wie eine Biedermeierkommode in etwas anderes, sodass eine Verfremdung beim Objekt und eine Irritation beim Betrachter entsteht. Material wie etwa das Nussbaumholz der Kommode wird losgelöst von Zeit und Raum, steht als etwas Neues da. Dessen Präsenz im Ausstellungsraum ist eine subtile Konfrontation. So hat Davi zwischen zwei Türen der Kommode ein neues Mittelteil eingesetzt. Der Rest der ursprünglichen Kommode fehlt. Davi sagt:

«Mich interessiert die Beziehung zwischen Betrachter und Objekt. Im Fokus stehen die Bewegung des Betrachters und die vermeintliche Bewegung des Objekts.»

Bei einem weiteren Objekt sind kleine Holztürchen in feuerverzinkten Stahl eingefasst. Stahl sehe man eher in Aussenräumen, so die Künstlerin. Hier fasziniere sie der Kontrast von Innenraum und Aussenraum, genauso wie im Moment der Kontrast der Baustelle vor den Fenstern zum Kunstraum, in dem man sich gerade befinde, ins Bewusstsein leuchte.

Barbara Davi geht in ihrer neuen Werkgruppe von der Materialität des Objektes aus. Mit unerwarteten Deformationen irritiert sie unseren an standardisierte Dinge gewöhnten Blick. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 17. November 2022)

Die dritte Ausgezeichnete im Bereich Freie Kunst ist Lotta Gadola. Die 1991 geborene Gadola interessieren Gruppenidentitäten und soziologische Codes, die sich in Körper und Kleidung einschreiben. Die Künstlerin recherchiert im öffentlichen Raum, der unser aller Selbstinszenierung beeinflusst. Gadola stellt unter anderem fünf grossformatige Fotografien auf PVC-Blachen aus. Blicke auf städtische Architektur, die eine Bühne ist.

Lotta Gadola beschäftigt sich im Projekt «Cornern» mit Gruppenidentitäten und soziologischen Codes. Sie recherchierte dazu im öffentlichen Raum. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 17. November 2022)

Die Ausstellung im Rahmen der Werkbeiträge des Kantons Luzern in der akku-Kunstplattform in Emmenbrücke ist vom 19. November bis zum 4. Dezember 2022 je Freitag und Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

