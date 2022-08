Lucerne Festival 2022 Lucerne Festival Orchestra noch einmal ohne Dirigent: Ein Wettstreit um den Publikumspreis Vom Solitär zum vielfältigen Projektorchester: Das Lucerne Festival Orchestra beendet mit dem sechsten Konzert seine diesjährige Residenz in Luzern. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 22.08.2022, 15.21 Uhr

Barock- und Folkloregroove: Avi Avital mit dem Festival-Orchester unter Konzertmeister Raphael Christ (links).

Man traute am Sonntagabend seinen Augen und Ohren nicht. Nach Beethovens «Prometheus»-Musik schrumpfte das Lucerne Festival Orchestra, das Flaggschiff der internationalen Orchesterparade, zusammen zu einem Zupforchester, das ganz dem Solisten Avi Avital an der Mandoline die Show überliess.

Schon im Mandolinenkonzert RV 425 von Vivaldi hob sich der Star an diesem Instrument mit nagelspitz-funkelnden Akzenten und barock-gedehntem Spiel weit über den Rhythmusteppich der Streicher hinaus. Und in der Zugabe, einem bulgarischen Stück Weltmusik, akzentuierte Avital selbst in rasselnden Akkorden harmonische Verschiebungen und rhythmische Vertracktheiten so, als wäre er eine Folkloreband in Personalunion. Nach dem jubelnden Applaus schien der Publikumspreis bereits an den Solisten vergeben.

Allerdings sorgten dazwischen schon Bela Bartóks Rumänische Volkstänze Sz. 68 für einen Ausgleich. Deren Bearbeitung für Streicher und Mandoline rückt diese zwar auch in den Vordergrund. Aber das Orchester führte die orientalisch gekräuselte Atmosphäre mit fahlen Puszta-Klängen weiter und gestaltete stampfende Tanzrhythmen energisch mit. Auch wenn dieser Beitrag zum Thema Diversity in diesem Zusammenhang beliebig wirkte: Wie hier Bartók zurück zu den Wurzeln fand, war ein Ereignis.

Beethoven ohne Dirigent, mit Schneid und Seele

Vollends zu seinem Recht kam das Orchester in Beethovens vierter Sinfonie. Dass es ohne Dirigent auftrat, war zwar wie letztes Jahr äusseren Umständen geschuldet, nämlich der Ausladung des Putin-nahen Mariinskj-Orchesters unter Valery Gergiev. Aber mit diesem Auftritt unter der Leitung von Konzertmeister Raphael Christ fand es quasi hinter seine Wurzeln unter Abbado zurück: Zur Idee der Kammermusik in Orchesterformation, bei der alle nochmals «viel wachsamer aufeinander hören und reagieren», wie es Christ im Gespräch formulierte.

Das klappte nach Beethovens siebter Sinfonie vor einem Jahr auch mit der vierten ausgezeichnet. Und das, obwohl die 50 Musikerinnen und Musiker, vom tänzelnden Konzertmeister animiert, keinen Schmalspur-Beethoven boten. Vielmehr gaben sie einem saftigen Klang mit Schneid und Drive dramatische Konturen und – in den geschmeidigen Bläserlinien – Seele.

Eingespieltes Team: Raphael Christ leitet als Konzertmeister das Festival-Orchester in Beethovens vierter Sinfonie. Bild: Peter Fischli/Lucerne Festival Orchestra

Auch wenn das Resultat nicht so spektakulär war wie vor zwei Jahren der Beethoven-Sturm in Kleinbesetzung unter Herbert Blomstedt, bestätigte sich, wie dieses Orchester die Vorzüge eines eingespielten Teams mit der Flexibilität eines Festival-eigenen Projektorchesters vereint. Vorbei sind die Zeiten, wo es unter Abbado mit Mahler und Bruckner ein Solitär unter den internationalen Gastorchestern war. Aber Chefdirigent Riccardo Chailly hat mit der stilistischen Ausweitung den Grundstein dafür gelegt, dass das Orchester ganz unterschiedliche Rollen spielen konnte. Dazu gehörten Beiträge zum Thema Diversity (eine Entdeckung war die folkloristisch inspirierte Musik der Afroamerikanerin Florence Price im Konzert der Orchester-Solisten), ein grosses Werk von Academy-Leiter Wolfgang Rihm sowie das im Trend liegende Spiel ohne Dirigenten.

In dieser Breite wurde zwar nicht jeder Auftritt zum Ausnahmeereignis. Umso bemerkenswerter ist, dass dies dem Orchester mit seinen Rachmaninow-Programmen (unter Chailly) und mit Mahler (unter Einspringer Jakub Hrusa) auch gelang. So wurde selbst der Publikumspreis an diesem Abend neu vergeben, mit Standing Ovations, denen erst die Umarmungen der Musiker ein Ende setzten. Keine Frage: Da feierte ein Publikum «sein» Orchester.

