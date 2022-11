Ausstellung Künstler Franz Bucher: «Wieso hatte ich so etwas vorher noch nie gemalt?» Der Innerschweizer Künstler Franz Bucher ist in einer Ausstellung in Sarnen sowie in einem neuen Buch zu erleben. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 01.11.2022, 13.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Franz Bucher auf dem Landenberg in Sarnen vor zwei seiner Werke. Bilder: Romano Cuonz (27. Oktober 2022)

Grossformatige «Bildfelder» malt der Sarner Franz Bucher, der heute in Horw lebt, seit einigen Jahren. Mindestens vordergründig orientieren sich diese an realen Löwenzahn-, Raps-, Mohn-, Lavendel- oder auch Schilffeldern.

Bei einem 82-jährigen Maler, so schreibt Kunsthistoriker Beat Stutzer in seinem neuen Buch über Franz Bucher, könnte der Begriff «Spätwerk» naheliegen. Doch das wäre bei Franz Bucher ein fataler Irrtum. Stutzer betont: «Buchers aktuelles Schaffen basiert mit grosser Selbstverständlichkeit auf dem früher Erarbeiteten und wird nach wie vor von ungeminderter künstlerischer Neugierde und der Freude am Schaffensprozess geleitet.» Davon kann man sich derzeit auf dem Sarner Landenberg überzeugen. Dort ist eine von Stutzer mitkuratierte, ebenso aktuelle wie retrospektive Werkschau des Künstlers zu sehen. Auf drei Stockwerken.

Es begann mit dem Blick auf ein Löwenzahnfeld

Franz Bucher selber steht vor einem mit Acryl, Sand und Öl auf Grossleinwand gemalten Löwenzahnfeld. Beginnt er nun mit lebhaften Worten und Gesten zu erzählen, wirkt er temperamentvoll. Wesentlich jünger, als er ist. Das Abenteuer «Bildfelder», sagt er, habe mit der Betrachtung einer Löwenzahnwiese aus dem Fenster seines Obwaldner Ateliers in Wilen begonnen. «Mit einem Mal fragte ich mich, warum ich so etwas bisher noch nie gemalt hatte», erinnert sich Bucher.

Bald darauf sei dieses erste «Feld» entstanden. Schaut man vertieft hin, rückt der abgebildete Löwenzahn mehr und mehr in den Hintergrund. Man nimmt ein von Gelb beherrschtes, weitgehend abstraktes Gemälde wahr.

Bildfeld mit Mohnblüten. Bild: PD

Bucher hat aufgrund seiner Impressionen ein anderes, wichtiges Feld, die Leinwand, mit grosser rhythmischer Energie aufgeladen. Das Geschaute ist nicht abgemalt, sondern eigenwillig und künstlerisch gedeutet. Gegenständlichkeit verschwimmt. Löst sich auf in reinster Malerei. Beat Stutzer hält fest: «Buchers Bilder schliessen nicht zuletzt auch optisch nicht fassbare Phänomene mit ein, zum Beispiel den Wind, der über ein Lavendelfeld streicht, oder das Rascheln im Gehölz, denn die vibrierenden und flimmernden Bildflächen sind scheinbar selbst von steter Bewegung durchwirkt.»

Vier «Kraftquellen» für malerische «Felder»

Löwenzahn hat bei Franz Bucher eine ganze Serie Bilder ausgelöst. «Feld» oder «Lichtfeld» titelt er sie. Ob ihnen später Raps, Mohn, Lavendel oder Schilf zugrunde liegen, die Grundmotive findet der Künstler an vier Orten, wo er gerne und immer wieder malt. Neben seinem von Wiesen und Schilfgürteln gesäumten Atelier am Sarnersee ist es der warm durchleuchtete Bireggwald in Horw.

Auch an der französischen Côte d’Azur oder auf der von weissem Licht durchwirkten winterlichen Melchsee-Frutt verbringt Bucher Jahr für Jahr Maleraufenthalte. «Der Wald mit seinen Verästelungen oder das Wasser mit mannigfachen Spiegelungen verleihen mir Impulse für Bilder», sagt der Künstler. Beat Stutzer verdeutlicht: «Franz Buchers Bilder vermitteln die atmosphärische Stimmung, in der sie entstanden sind.

Das Licht wird nicht illusionistisch als Beleuchtungslicht vorgegaukelt, sondern es geht aus der Farbe selbst hervor.»

Mit den Primärfarben Rot, Blau und Gelb besinnt sich Bucher auf ursprüngliche Mittel der Malerei und wendet diese kategorisch an. Zufällig kam eine reliefhafte Komponente dazu. Bucher erzählt: «Einst wehte der Wind am Meer ein unfertiges Bild von der Staffelei, da gewahrte ich auf nasser Farbe klebenden Sand.» In diesem Moment habe er gewusst, dass er Farben künftig auch Sand hinzumischen würde. Dies gibt Buchers Malereien eine schrundige Oberfläche. Sorgt für mehr als nur einen Hauch von realistischer Natur.

Lichtfeld mit Acryl, Pigment, Sand und Öl. Bild: PD

Retrospektive auf Franz Buchers Werk

Zwar gibt Beat Stutzer dem neuen Kunstband den fürs derzeitige Schaffen des Künstlers zutreffenden Titel «Bildfelder». Doch neben der Analyse aktueller Arbeiten blickt der Kunsthistoriker auch aufs Gesamtschaffen Franz Buchers zurück. In der Publikation – und in der Ausstellung auf dem Sarner Landenberg – werden ebenso Energiefelder aus früheren Perioden seines Schaffens gezeigt. Da sind nochmals Wasser und Erde, Wolken und Himmel, Nordlichter, Spiegelungen, Berg und Eis. Alle heben sie die malerisch konsequente Arbeit des Künstlers hervor. Seit über 50 Jahren.

Buchhinweis: «Franz Bucher: Bildfelder». Monografie von Beat Stutzer mit 160 Abbildungen. Scheidegger & Spiess. 188 S., 59 Franken.

Ausstellung «Lichtfelder» auf dem Landenberg, Sarnen, noch bis zum 4. Dezember. Mi/So 14 bis 17 Uhr. Fr/Sa 16 bis 19 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen